20+ человек показали коллекции, которые стали их главной гордостью и радостью

Интересное
4 часа назад

Вероятно, у каждого из нас в юности была дорогая сердцу коллекция. Это могли быть фишки и наклейки, вырезки из журналов, игрушки или кассеты. Однако для одних это увлечение осталось лишь милым воспоминанием о детстве, а для других переросло в настоящее хобби, которое согревает сердце и наполняет жизнь особым смыслом. Пользователи интернета поделились своими впечатляющими коллекциями, от разнообразия и красоты которых просто захватывает дух.

«У бабушки мужа есть коллекция винтажных Барби»

"Моя коллекция Троллей"

Ольга Курпякова
2 дня назад

Я как-то купила пять маленьких троллей с длинными разноцветными волосами и поставила их за стекло в стенке, а мой маленький сын решил их подстричь, так как посчитал некрасиво, что они с такими длинными волосами 😂 Сначала немного отстриг, а потом, чуть ли не налысо их оболванил ))) Ох уж, эти детишки.

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  • Я почти подумала, что это самый крутой торговый автомат! Такая яркая коллекция © this_sminks / Reddit

"Моя коллекция старинных колец. Античность и Средневековье."

«На первом фото: неотреставрированные старинные кольца, в основном от римских до средневековых и византийских времен. На втором: некоторые из моих отреставрированных изделий, которые я также ношу сам.»

  • Я фанат истории и ювелирки. За это можно душу продать, я не преувеличиваю! © tinselpandora / Reddit

«Коллекция винтажных Барби. Моя гордость — японка Фрэнси, больше всех ее люблю!»

"Коллекция ведерок для попкорна из кинотеатра и моя фильмотека"

«Собираю всякую всячину, которую нахожу на пляжах»

«Нашла коллекцию винтажных духов моей бабули»

«Моя коллекция песка. Я собрал ее в Южном Вьетнаме с разных пляжей, скал, лесов, рек и ручьев»

«Я собираю винтажные таблетницы и миниатюрные контейнеры. Вот как выглядит моя коллекция на данный момент»

"Моя медленно растущая коллекция комнатных растений"

"Моя коллекция стилбуков. Я являюсь поклонником Studio Ghibli всю свою жизнь и пытаюсь собрать все фильмы Хаяо Миядзаки."

Strizh3109
1 день назад

Как с ним познакомить мою дочь? Она такой же поклонник студии Гибли.

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"Я коллекционирую шахматы. Вот несколько классных досок"

«Моя коллекция игрушек из яиц Kinder Surprise»

"Это моя коллекция наборов LEGO по мотивам Гарри Поттера"

  • Это одна из самых крутых коллекций, которые я видел. То, как вы логично расставили наборы вокруг книг и сделали свет у замка Хогвартс - это потрясающе. © PSEmon / Reddit

«Когда кто-то из знакомых отправляется в путешествие, всегда прошу привезти карандаш для моей коллекции»

«Моя коллекция телефонов»

«Я учитель рисования. Это моя коллекция сережек. Большая часть изготовлена мной и моими учениками»

"Я поттероман и хочу поделиться с вами частью своей коллекции"

  • Ого, да этой комнате смело можно устраивать встречу выпускников Хогвартса, и никто не заметит подвоха! 10 баллов Гриффиндору за такую ​​волшебную обстановку. © Few-Taylor-Ray / Reddit

«Собираю фигурки динозавров и доисторических животных»

Тапочек
2 дня назад

Я сначала думала что двух больших наверху попой вперед поставили)

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«Я коллекционирую солонки и перечницы. Почти вся моя коллекция — это находки из комиссионных магазинов»

Бонус: несколько историй о том, как коллекционеры столкнулись с неожиданностями

  • Коллекционирую стаканы из разных стран. Набралось более 30 штук: из Японии, Греции, Канады, Франции, Чехии, Болгарии и много еще откуда. Они стояли на специальной полке. На время поездки родители отдали мне кошку. Теперь у меня есть коллекция осколков стаканов из разных стран. © Подслушано / Ideer
  • Я очень люблю единорогов. Нет, я серьезно, у меня была огромная коллекция единорожек. Я обожала эту коллекцию, буквально пылинки сдувала. Несколько лет назад я прихожу домой из школы, захожу в свою комнату и с ужасом обнаруживаю, что моя огромная коллекция пропала! Я в истерике бегу, спрашиваю у мамы, где все мои единороги. Она сказала, что я уже вышла из этого возраста, чтобы собирать игрушки. И она отдала всю мою многочисленную коллекцию моей 5-летней двоюродной сестренке. Обидно. Я коллекцию несколько лет собирала. © Подслушано / Ideer
  • У парня моей подруги был день рождения. Она долго готовила ему сюрприз, потому что знала, чего он хочет больше всего. Еле-еле нашла нужного человека, сильно переплатила, но все ради своего любимого. Она подарила ему полную коллекцию журналов "Человек-Паук", которые он собирал в детстве, но не смог заполучить все выпуски. Он был в полном восторге! © Карамель / VK
  • Я фанатка виниловых пластинок, у меня большая коллекция и есть старенький дедушкин проигрыватель, на котором я их слушаю. Но, дедушкин сломался и я попросила у мужа новый проигрыватель. Подарок мужа поверг меня в шок. Он подарил мне проигрыватель, который выпускали в 60-ых! Я не стала спрашивать где он его нашел и как его достал, но я просто счастлива! © Карамель / VK
  • У нас дома большая коллекция винтажных машинок. Мои подруги и мама говорят, что муж-коллекционер - это кошмар, ведь все эти машинки очень дорогие. Чуть ли не разводиться предлагают. А мы с ним ржем, потому что коллекция моя! И это я трачу деньги и кучу времени на поиски интересных экземпляров! И признаться бы, так ведь еще пуще клевать начнут. © Подслушано / Ideer

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