20+ человек показали коллекции, которые стали их главной гордостью и радостью
Вероятно, у каждого из нас в юности была дорогая сердцу коллекция. Это могли быть фишки и наклейки, вырезки из журналов, игрушки или кассеты. Однако для одних это увлечение осталось лишь милым воспоминанием о детстве, а для других переросло в настоящее хобби, которое согревает сердце и наполняет жизнь особым смыслом. Пользователи интернета поделились своими впечатляющими коллекциями, от разнообразия и красоты которых просто захватывает дух.
«У бабушки мужа есть коллекция винтажных Барби»
"Моя коллекция Троллей"
Я как-то купила пять маленьких троллей с длинными разноцветными волосами и поставила их за стекло в стенке, а мой маленький сын решил их подстричь, так как посчитал некрасиво, что они с такими длинными волосами 😂 Сначала немного отстриг, а потом, чуть ли не налысо их оболванил ))) Ох уж, эти детишки.
- Я почти подумала, что это самый крутой торговый автомат! Такая яркая коллекция © this_sminks / Reddit
"Моя коллекция старинных колец. Античность и Средневековье."
«На первом фото: неотреставрированные старинные кольца, в основном от римских до средневековых и византийских времен. На втором: некоторые из моих отреставрированных изделий, которые я также ношу сам.»
- Я фанат истории и ювелирки. За это можно душу продать, я не преувеличиваю! © tinselpandora / Reddit
«Коллекция винтажных Барби. Моя гордость — японка Фрэнси, больше всех ее люблю!»
"Коллекция ведерок для попкорна из кинотеатра и моя фильмотека"
«Собираю всякую всячину, которую нахожу на пляжах»
«Нашла коллекцию винтажных духов моей бабули»
«Моя коллекция песка. Я собрал ее в Южном Вьетнаме с разных пляжей, скал, лесов, рек и ручьев»
«Я собираю винтажные таблетницы и миниатюрные контейнеры. Вот как выглядит моя коллекция на данный момент»
"Моя медленно растущая коллекция комнатных растений"
"Моя коллекция стилбуков. Я являюсь поклонником Studio Ghibli всю свою жизнь и пытаюсь собрать все фильмы Хаяо Миядзаки."
Как с ним познакомить мою дочь? Она такой же поклонник студии Гибли.
"Я коллекционирую шахматы. Вот несколько классных досок"
«Моя коллекция игрушек из яиц Kinder Surprise»
"Это моя коллекция наборов LEGO по мотивам Гарри Поттера"
- Это одна из самых крутых коллекций, которые я видел. То, как вы логично расставили наборы вокруг книг и сделали свет у замка Хогвартс - это потрясающе. © PSEmon / Reddit
«Когда кто-то из знакомых отправляется в путешествие, всегда прошу привезти карандаш для моей коллекции»
- Боже, да вы сорвали джек-потище! © terrorbagoly / Reddit
«Моя коллекция телефонов»
«Я учитель рисования. Это моя коллекция сережек. Большая часть изготовлена мной и моими учениками»
"Я поттероман и хочу поделиться с вами частью своей коллекции"
- Ого, да этой комнате смело можно устраивать встречу выпускников Хогвартса, и никто не заметит подвоха! 10 баллов Гриффиндору за такую волшебную обстановку. © Few-Taylor-Ray / Reddit
«Собираю фигурки динозавров и доисторических животных»
«Я коллекционирую солонки и перечницы. Почти вся моя коллекция — это находки из комиссионных магазинов»
Бонус: несколько историй о том, как коллекционеры столкнулись с неожиданностями
- Коллекционирую стаканы из разных стран. Набралось более 30 штук: из Японии, Греции, Канады, Франции, Чехии, Болгарии и много еще откуда. Они стояли на специальной полке. На время поездки родители отдали мне кошку. Теперь у меня есть коллекция осколков стаканов из разных стран. © Подслушано / Ideer
- Я очень люблю единорогов. Нет, я серьезно, у меня была огромная коллекция единорожек. Я обожала эту коллекцию, буквально пылинки сдувала. Несколько лет назад я прихожу домой из школы, захожу в свою комнату и с ужасом обнаруживаю, что моя огромная коллекция пропала! Я в истерике бегу, спрашиваю у мамы, где все мои единороги. Она сказала, что я уже вышла из этого возраста, чтобы собирать игрушки. И она отдала всю мою многочисленную коллекцию моей 5-летней двоюродной сестренке. Обидно. Я коллекцию несколько лет собирала. © Подслушано / Ideer
- У парня моей подруги был день рождения. Она долго готовила ему сюрприз, потому что знала, чего он хочет больше всего. Еле-еле нашла нужного человека, сильно переплатила, но все ради своего любимого. Она подарила ему полную коллекцию журналов "Человек-Паук", которые он собирал в детстве, но не смог заполучить все выпуски. Он был в полном восторге! © Карамель / VK
- Я фанатка виниловых пластинок, у меня большая коллекция и есть старенький дедушкин проигрыватель, на котором я их слушаю. Но, дедушкин сломался и я попросила у мужа новый проигрыватель. Подарок мужа поверг меня в шок. Он подарил мне проигрыватель, который выпускали в 60-ых! Я не стала спрашивать где он его нашел и как его достал, но я просто счастлива! © Карамель / VK
- У нас дома большая коллекция винтажных машинок. Мои подруги и мама говорят, что муж-коллекционер - это кошмар, ведь все эти машинки очень дорогие. Чуть ли не разводиться предлагают. А мы с ним ржем, потому что коллекция моя! И это я трачу деньги и кучу времени на поиски интересных экземпляров! И признаться бы, так ведь еще пуще клевать начнут. © Подслушано / Ideer
Коллекционирование - это не единственное увлечение, которое может увлечь. В чем еще находят себя люди, можно узнать из других наших статей: