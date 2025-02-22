20+ человек показали коллекции, которые стали их главной гордостью и радостью

Вероятно, у каждого из нас в юности была дорогая сердцу коллекция. Это могли быть фишки и наклейки, вырезки из журналов, игрушки или кассеты. Однако для одних это увлечение осталось лишь милым воспоминанием о детстве, а для других переросло в настоящее хобби, которое согревает сердце и наполняет жизнь особым смыслом. Пользователи интернета поделились своими впечатляющими коллекциями, от разнообразия и красоты которых просто захватывает дух.

«У бабушки мужа есть коллекция винтажных Барби»

"Моя коллекция Троллей"

© Massive_Emphasis946 / Reddit Ольга Курпякова 2 дня назад Я как-то купила пять маленьких троллей с длинными разноцветными волосами и поставила их за стекло в стенке, а мой маленький сын решил их подстричь, так как посчитал некрасиво, что они с такими длинными волосами 😂 Сначала немного отстриг, а потом, чуть ли не налысо их оболванил ))) Ох уж, эти детишки. - - Ответить

Я почти подумала, что это самый крутой торговый автомат! Такая яркая коллекция © this_sminks / Reddit

"Моя коллекция старинных колец. Античность и Средневековье."

«На первом фото: неотреставрированные старинные кольца, в основном от римских до средневековых и византийских времен. На втором: некоторые из моих отреставрированных изделий, которые я также ношу сам.»

Я фанат истории и ювелирки. За это можно душу продать, я не преувеличиваю! © tinselpandora / Reddit

«Коллекция винтажных Барби. Моя гордость — японка Фрэнси, больше всех ее люблю!»

"Коллекция ведерок для попкорна из кинотеатра и моя фильмотека"

«Собираю всякую всячину, которую нахожу на пляжах»

«Нашла коллекцию винтажных духов моей бабули»

«Моя коллекция песка. Я собрал ее в Южном Вьетнаме с разных пляжей, скал, лесов, рек и ручьев»

«Я собираю винтажные таблетницы и миниатюрные контейнеры. Вот как выглядит моя коллекция на данный момент»

"Моя медленно растущая коллекция комнатных растений"

"Моя коллекция стилбуков. Я являюсь поклонником Studio Ghibli всю свою жизнь и пытаюсь собрать все фильмы Хаяо Миядзаки."

"Я коллекционирую шахматы. Вот несколько классных досок"

«Моя коллекция игрушек из яиц Kinder Surprise»

"Это моя коллекция наборов LEGO по мотивам Гарри Поттера"

Это одна из самых крутых коллекций, которые я видел. То, как вы логично расставили наборы вокруг книг и сделали свет у замка Хогвартс - это потрясающе. © PSEmon / Reddit

«Когда кто-то из знакомых отправляется в путешествие, всегда прошу привезти карандаш для моей коллекции»

Боже, да вы сорвали джек-потище! © terrorbagoly / Reddit

«Моя коллекция телефонов»

«Я учитель рисования. Это моя коллекция сережек. Большая часть изготовлена мной и моими учениками»

"Я поттероман и хочу поделиться с вами частью своей коллекции"

Ого, да этой комнате смело можно устраивать встречу выпускников Хогвартса, и никто не заметит подвоха! 10 баллов Гриффиндору за такую ​​волшебную обстановку. © Few-Taylor-Ray / Reddit

«Собираю фигурки динозавров и доисторических животных»

«Я коллекционирую солонки и перечницы. Почти вся моя коллекция — это находки из комиссионных магазинов»

Бонус: несколько историй о том, как коллекционеры столкнулись с неожиданностями