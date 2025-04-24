8 киносказок и мультиков, новые версии которых вызвали споры у зрителей

Не каждый зритель выходит из кинотеатра в полном восторге от увиденного. Особенно, если ему показали новое прочтение знакомого произведения или современную версию любимой с детства сказки. Вот и авторы отзывов о популярных кинопремьерах последних лет тоже разошлись во мнениях.