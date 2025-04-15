19 человек, которые создают настолько крутые вещи, что озолотились бы, реши они их продавать
Всем нужно отвлекаться от бытовухи и расписания «дом-работа». Кто-то путешествует, ходит в походы, кто-то собирается с друзьями на настолки. Ну а есть люди, для которых лучшее отвлечение — сделать что-то своими руками. И тогда уже никаких сил и времени не жаль, чтобы создать очередной шедевр — украсить дом подсвечником для фанатов Гарри Поттера или расписать кроссовки. Ну а остальным остается только вдохновляться и задумчиво поглядывать на магазины с товарами для хобби, когда появляется мысль: «Может, и мне что-нибудь эдакое сообразить?»
«Только закончила этот 3D портрет хаски»
«Весенняя фокачча. Мой ребенок заметил, что я рассматривала фотки с таким же блюдом и предложил нам вместе приготовить»
«Я сделала куртку из мешковины»
«Сделала закладки со своими цифровыми иллюстрациями»
«Мы с друзьями испекли торт в виде пруда с марципановыми зверями»
«Я сделала „фантастический портал“ из полимерной глины»
«Лошадь в натуральную величину. Из стальных лоз и витражных листьев»
«Я сделала тарелку с червячком»
«Подарок для дочери на день рождения. Надеюсь, ей эта сумка понравится так же, как мне понравилось ее шить»
- Я затупила и сперва поняла так, что это подарок к рождению дочки. И моей первой мыслью было: «Эй, да младенец точно не поместится в эту сумку». Но это в любом случае потрясающе. Уверена, вашей дочке понравится. © Lobster_Fingers / Reddit
«Я купила одну из этих деревянных рук для украшений и добавила ей „татуировки“. Теперь я прониклась уважением к тату-мастерам, ведь это так непросто»
«Я расписал эту пару кроссовок»
- Это суперкруто! Теперь мой ребенок тоже хочет расписать себе обувь. © issackelly / Reddit
«Я создала нового гоблина. Его зовут Гринька»
«Я сделала подвеску в виде луны из аметиста, прозрачных кристаллов и металлической проволоки»
«Я сделал подсвечник для истинного фаната Гарри Поттера»
Я любитель ГП, но, возможно, не истинный. Подсвечник напоминает могилку и не вызывает положительных эмоций.
«Моя коллега недавно родила и я связала ей детское одеяло в виде трицератопса»
«Представляю вам отряд волшебников, которых я сама вырезала из дерева»
«Я только что закончила вышивать портрет Рона Уизли по иллюстрации»
«Моя подруга вяжет, поэтому я решила заморочиться и сделать для нее тематический торт»
Еще больше крутоты, сделанной своими руками, в других наших статьях:
Комментарии
я восхищаюсь людьми, у которых руки из плеч растут, но никак не пойму, зачем они всë это делают (кроме еды). ну то есть это правда кому-то нужно всë?