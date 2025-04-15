19 человек, которые создают настолько крутые вещи, что озолотились бы, реши они их продавать

Всем нужно отвлекаться от бытовухи и расписания «дом-работа». Кто-то путешествует, ходит в походы, кто-то собирается с друзьями на настолки. Ну а есть люди, для которых лучшее отвлечение — сделать что-то своими руками. И тогда уже никаких сил и времени не жаль, чтобы создать очередной шедевр — украсить дом подсвечником для фанатов Гарри Поттера или расписать кроссовки. Ну а остальным остается только вдохновляться и задумчиво поглядывать на магазины с товарами для хобби, когда появляется мысль: «Может, и мне что-нибудь эдакое сообразить?»