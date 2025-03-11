15 мотивирующих фото от людей, которые не побоялись начать с нуля и добились успеха в своем деле
Интересное
59 минут назад
Может ли простая любовь к акварели, умение вязать или увлечение глиной действительно превратиться в успешную карьеру? Подобные занятия многие считают просто хобби. Тем не менее, для кого-то оно превращается в работу, а кто-то просто получает удовольствие от своего роста в любимом деле.
«Мои навыки вырезания по бумаге определенно развились за 2 года»
«Как я начинала 2 года назад и как творю сейчас. Рада, что есть прогресс!»
«Раньше я расписывала настоящие тыквы, а потом поумнела. Сейчас крашу пластиковые и они служат год за годом»
«Никакого понимания основ (2007) по сравнению с моей первой попыткой применить эти самые основы (2025). Горжусь тем, насколько я стал лучше, но как мне продолжать двигаться вперед?»
«Больше 20 лет назад и теперь»
«2019, 2021, 2025»
«Мой прогресс в рисовании персонажей за 4 месяца»
«Моя первая попытка автопортрета (3 часа) и вторая (30 минут) с интервалом в 3 месяца»
«Один и тот же персонаж в 2025, 2024, 2023 и 2022»
«Моя последняя керамическая поделка рядом с первой, сделанной 2 года назад»
«Работы в 2016 году и cейчас»
«3 года назад и сейчас»
- Вы продаете свои изделия? © rgildner20 / Reddit
«Второй раз делаю открытку с гортензией из бумаги в стиле квиллинг. Первый раз был года 3 назад. Не стоило так долго ждать, чтобы сделать еще одну»
«Я занимаюсь метлами последние примерно 3 месяца и только что сделала свою первую двойную ("свадебную") метлу»
«Проект, над которым я работаю в лагере последние три лета: мозаика из пляжной гальки. Почти готово, последняя панель завершена в этом году, осталось залить ее в следующем»
Классная мозаика получилась)
Только непонятно, чем ее надо заливать и почему для заливки надо ждать следующего года...
-
-
Ответить
Занятие творчеством считается полезным для всех людей. Неважно, какого оно рода и вида, необязательно преуспевать или добиваться каких-то результатов. Главное, чтобы вам самим нравилось и вы получали удовольствие от процесса. Больше историй о творчестве можно найти в наших статьях:
Фото на превью mystic_earth / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 человек, у которых день пошел наперекосяк
Народное творчество
1 год назад
15+ кухонных приспособлений из прошлого, о предназначении которых сегодня не каждый догадается
Ностальгия
2 года назад
20 человек, которые еще в детстве поняли, что взрослые не всегда бывают правы
Народное творчество
1 год назад
14 человек, которые убедились на собственном опыте: что посеешь, то и пожнешь
Истории
5 месяцев назад
16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть
Истории
2 недели назад
14 историй о мести, про которую немного стыдно рассказать, но так приятно вспомнить
Истории
1 неделя назад
20+ человек рассказали о моментах, когда просто захлебывались от счастья
Истории
5 месяцев назад
18 человек рассказали, что узнали о второй половинке, когда стали жить вместе
Истории
2 дня назад
18 фото, которые словно по щелчку пальцев перенесут нас во времена беззаботного детства
Ностальгия
6 месяцев назад
15 историй о том, что между свекровью и невесткой порой искры летят
Народное творчество
1 неделя назад
16 разводов, которые в памяти запечатлелись не меньше, чем свадьба
Истории
1 месяц назад
20+ совпадений, которые похожи на дело рук самой судьбы
Фотоподборки
5 месяцев назад