15 мотивирующих фото от людей, которые не побоялись начать с нуля и добились успеха в своем деле

Может ли простая любовь к акварели, умение вязать или увлечение глиной действительно превратиться в успешную карьеру? Подобные занятия многие считают просто хобби. Тем не менее, для кого-то оно превращается в работу, а кто-то просто получает удовольствие от своего роста в любимом деле.

«Мои навыки вырезания по бумаге определенно развились за 2 года»

«Как я начинала 2 года назад и как творю сейчас. Рада, что есть прогресс!»

«Раньше я расписывала настоящие тыквы, а потом поумнела. Сейчас крашу пластиковые и они служат год за годом»

«Никакого понимания основ (2007) по сравнению с моей первой попыткой применить эти самые основы (2025). Горжусь тем, насколько я стал лучше, но как мне продолжать двигаться вперед?»

«Больше 20 лет назад и теперь»

«2019, 2021, 2025»

«Мой прогресс в рисовании персонажей за 4 месяца»

«Моя первая попытка автопортрета (3 часа) и вторая (30 минут) с интервалом в 3 месяца»

«Один и тот же персонаж в 2025, 2024, 2023 и 2022»

«Моя последняя керамическая поделка рядом с первой, сделанной 2 года назад»

«Работы в 2016 году и cейчас»

«3 года назад и сейчас»

Вы продаете свои изделия? © rgildner20 / Reddit

«Второй раз делаю открытку с гортензией из бумаги в стиле квиллинг. Первый раз был года 3 назад. Не стоило так долго ждать, чтобы сделать еще одну»

«Я занимаюсь метлами последние примерно 3 месяца и только что сделала свою первую двойную ("свадебную") метлу»

«Проект, над которым я работаю в лагере последние три лета: мозаика из пляжной гальки. Почти готово, последняя панель завершена в этом году, осталось залить ее в следующем»