15 человек, которые ушли с рынков и из магазинов с авоськой впечатлений
Истории
1 час назад
Конечно, не каждый поход за покупками оборачивается приключениями, о которых потом хочется поведать всем вокруг. Но героям этой статьи особенно повезло - они не просто сходили в магазин или на рынок, а стали участниками очередной истории о продавцах и покупателях. А кое-кто чуть не встретил у прилавка свою судьбу. Жаль, что банка с малиной помешала.
- Искали с дочкой платье на выпускной. В одном магазине дочь сфоткала себя у зеркала. Вдруг как вихрь налетает продавщица и выхватывает все отложенные нами платья. Мы такие: "Вы чего? У вас фотозона даже есть!" А эта дама: "Ага, хитренькие! Тут платья запрещено фоткать, а то вы такие же сошьете, а у нас они все в единственном экземпляре и эксклюзивные".
Я аж обалдела. Серьезно? Самое дорогое платье в этом магазине барахла стоило не так уж и много. А фотозона, значит, для тех, кто уже купил наряд? Делать кадры только после оплаты?
Мы ушли, нас отказались обслуживать. Зашли в другой торговый центр и там купили дизайнерское платье с хорошей скидкой. Ручная вышивка, бисер в тон ткани, нам еще и подогнали его под размер и рост дочери. © Wall-e-expert Today / Dzen
- В детстве отправили меня с дедулей на рынок. Проходили мимо рыбного отдела, и я стала просить купить мне красную рыбу. Продавщица сразу оживилась: "Что вам, жалко для родной внучки рыбы?" — рассчитывая развести на какую-нибудь горбушу или семгу. Но когда у меня спросили, какую именно красную рыбу я хочу, я показала пальцем на банку с килькой в томатном соусе. © Подслушано / Ideer
- Зашли мы как-то в магазин керамики. Продавщицы нас взглядом смерили, отвернулись и стали дальше болтать. Мы походили, посмотрели, приценились. И тут вдруг стало подозрительно тихо. Идем к кассе, а там никого, дверь входная закрыта, снаружи жалюзи опущены. Побродили в поисках средств коммуникации, наткнулись на черный выход в конце павильона, через который, видимо, товар принимают. Там дверь открыта оказалась, мы вышли и ушли, сильно удивившись, что никто вообще нас не заметил. Вот так, окажись на нашем месте воришки, они могли бы и вынести что-нибудь, ведь в магазине была и рабочая техника, и плитка дорогая. Какие-то прямо безалаберные там работницы. © Фотоальбом художника с рисунками и заметками на полях / Dzen
- У мужа есть брат. Они близнецы, но брат несколько лет назад повредил колено и с тех пор заметно хромает. Мы каждое утро ездим на работу на электричке, идти к ней через рынок. Проходим мимо прилавка с обувью, и тетенька-продавец кричит мужу: "Видите, какие отличные ботинки, у вас сразу походка другая стала!" Оказалось, это брат у нее пару дней назад ботинки покупал. © Подслушано / Ideer
- Дней пять назад я прогуливался по магазинам после работы и покупал всякие вкусные вещи. На глаза попался ларек, где делают пончики. Попросил у продавца 15 штучек с сахарной пудрой. Тот говорит: "Погуляйте 10 минут, а я вам горяченьких сделаю". Думаю: "Вообще здорово, пойду пока хлебушек куплю". И вот спустя 5 дней перед сном я понимаю, что не забрал свои горячие пончики с пудрой. Как-то грустно стало от этого. © Cucumber83 / Pikabu
- На рынке целых 2 ряда магазинов посуды. Ищу определенную вещь. Нашла, спрашиваю цену, продавец не знает и заявляет недовольно, что ей нужно в другой магазин сходить, чтобы уточнить. Говорю: "Ну так сходите". Сбегала, цену назвала, оказалось чуть дороже, чем я рассчитывала. Сообщаю: "Сейчас еще посмотрю, если не найду дешевле, вернусь". Мне в ответ: "И чего я тогда бегала, цену узнавала, нечего смотреть и спрашивать, если не берете". Я нашла эту же посуду в другом магазине, даже чуть дороже, но там была такая обходительная и внимательная продавщица, что, естественно, к первой я не вернулась. © Хадижат Курбанова / Dzen
- Закупалась на вещевом рынке уже четвертый час. Голодная, увидела банку малины, купила ее, чуть отошла и начала есть. Она была такой вкусной, что я немного увлеклась. Закончила есть, подняла взгляд и обнаружила, что все это время на меня смотрел молодой человек. Очень милый парень. Смотрел и улыбался. А я вся в разводах от малины. И ела совсем не презентабельно. Убежала оттуда. Надеюсь, что судьба сведет нас снова, когда я буду при полном параде. © Карамель / VK
- Стараюсь не ходить на рынки, не люблю их. Но это единственное место, где я могу добыть вкусные маринованные продукты. Как-то раз зашла, купила все, что нужно, уже собралась уходить, но увидела мини-мандарины, которые я могу лопать килограммами. Решила тоже захватить, раз уж тут оказалась.
Торговка накладывает в пакет, и я вижу, что попадаются гнилушки. Говорю:
- Уберите гнилые мандарины.
Тетка достает одну штучку, вертит у меня перед глазами:
- Эй, красавица, какие гнилые, ты что?
Я встаю в позу:
- Ешьте! А что? Сами же говорите, что не гнилые. Попробуйте!
Тетка начала что-то юлить, а я сказала, что либо я набираю себе фрукты сама, либо до свидания. Еще и в интернете напишу, что на этой точке гнилью торгуют. Пока набирала, тетка что-то там бормотала под нос. Наверное, проклинала меня и всю мою семью. Но мне очень уж мандаринов хотелось. © Миранда Буш / ADME
- На прошлой неделе пошла мясо покупать. А там продавец: "Терминал плохо сигнал ловит, наличка есть?" Говорю, что нет. Он: "На карту переведете?" И в этот момент меня вдруг озарило. Я делаю печальное лицо и говорю: "Ох, нет. Я с картой мужа хожу, он вообще не разрешает переводы делать без него, а вы представляете, что меня дома ждет, если я еще и буду другим мужчинам деньги перекидывать?" Продавец расплылся в улыбке и говорит: "Что же сразу не сказали? Мужа уважать надо, это правильно". И терминал заработал сразу, оплатила картой. © Anastomus / ADME
- Это было в то время, когда интересные детские игрушки можно было купить только на рынке. Спрашиваю у бабули-продавца стоимость, она мне отказывается называть под предлогом того, что все мы просто ходим смотрим и не берем ничего. Купила на соседнем прилавке такую же, так бабка за мной до ворот рынка бежала, видимо, надеясь, что я верну ту игрушку продавцу и возьму у нее. © Ольга Ивановна / Dzen
- Стою в овощном магазине. Дама впереди покупает то ли абрикосы, то ли еще что-то и спрашивает: "У Вас ягоды хорошие, вкусные?" Я мечтательно вполголоса и больше для себя: "Хорошие только те, которые с ветки рвешь и сразу в рот". Продавец: "Где же такие в наших местах взять, их сюда не довезти". © Григорий Гаврилов / ADME
- Обожаю всякие барахолки и рынки. У нас в городе есть рынок одежды. Там есть развал, куда свозят мешками новые вещи прошлых коллекций. Это все лежит огромной кучей, где нужно копаться. Там можно найти любой бренд за копейки. И вот стою я, копаюсь, уже много вещей нарыла. Тут голос сзади:
— Мария?! Вы?
Поворачиваюсь, а там начальник с пакетами продуктов стоит. Он удивленно:
— Что вы тут делаете?
— Гуляю, зарплату трачу.
— Да уж. Надо новогодние премии пораньше выдать. © Подслушано / Ideer
- В начале 2000-х мои родители поехали со мной на рынок покупать одежду. Были выходные, толпа народа. Мне года четыре было, и папа нес меня на плечах. Через некоторое время отец испуганно спросил: "Где ребенок?" Знаете, как теряют очки на лбу, вот так же он и обо мне на плечах забыл. В детстве мне этот эпизод казался невероятно смешным. Подросла и поняла, как сильно тогда перепугался папа. © Подслушано / Ideer
- Мне было 4 года, пришли с родителями на рынок. Я задумалась и увидела лишь, что мама показала на меня, а продавщица назвала цену. Мой детский мозг все понял - самые родные люди хотят продать меня незнакомой тете, да еще и дешево. Заревела. После продолжительной истерики меня все-таки успокоили, а чуть не купившая меня тетя с улыбкой протянула новую футболку. Она стоила как раз столько, сколько до этого озвучила продавец. © Подслушано / Ideer
- Катаемся с мужем по стране. Автотуризм у нас! И тут порвались мои эспадрильи, а в кроссовки перелезать жарко. Зарулили в ближайший маленький райцентр за какими-нибудь подходящими тапками. А там только рыночек и очень подозрительная обувь. Говорю продавцу: "Что-то подошва у этой пары ненадежно выглядит". Он мне: "Ну что вы, они сто лет пробегают!" - и сгибает тапок. Подошва пополам - хрясь. Продавец эту пару скромненько под прилавок задвинул и сразу облаками заинтересовался. © ФьюАлка / ADME
В историю с последствиями можно влипнуть не только на рынке. Вот 12 человек, которые вмешались в чужие дела и попали в гущу событий.
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