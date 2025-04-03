15 человек, которые ушли с рынков и из магазинов с авоськой впечатлений

Конечно, не каждый поход за покупками оборачивается приключениями, о которых потом хочется поведать всем вокруг. Но героям этой статьи особенно повезло - они не просто сходили в магазин или на рынок, а стали участниками очередной истории о продавцах и покупателях. А кое-кто чуть не встретил у прилавка свою судьбу. Жаль, что банка с малиной помешала.