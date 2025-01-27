18 мужчин, которые создают удивительные вещи из самых обычных материалов

Вещи, созданные вручную, всегда вызывают неподдельный восторг, даже если они сделаны из самых простых материалов. Ведь в умелых руках они превращаются в настоящие произведения искусства, в которых хочется рассматривать каждую деталь. Мы собрали интересные работы, которые мужчины со всего света мастерили, чтобы порадовать себя или своих близких.

1. "Я сделал гитару, напоминающую дракона, при помощи ручной резьбы по дереву"

2. "Эту коробочку для колец я смастерил к свадьбе своей дочери"

3. "Я сделал костюм Доктора Октавиуса из фильма "Человек-Паук"

4. "Я сам разработал дизайн и напечатал эту лампу на 3D-принтере"

5. "Ручная резьба по раковине наутилуса"

6. "Папа сделал для меня вазочку для пряжи на Рождество"

7. "Мой отец создает настоящие произведения искусства, проделывая тысячи отверстий в фанере. Это декоративная ширма для комнаты."

8. "Так выглядят 600 часов вышивания крестом"

9. "Зайчики "старшая сестра" и "младшая сестренка" для моей дочери и ее будущей маленькой сестрички!"

10. "Посох разрушения из игры Skyrim, изготовленный из дерева. Его высота около 55 дюймов."

11. Настольные часы на лампах ИН-12. Корпус напечатан на 3D-принтере.

12. "Я сделал комод для нижнего белья и украшений на день рождения своей жены. Каркас из ореха, фасады ящиков из ясеня с выдвижными ящиками из березы."

13. "Я мастер художественной обработки металла. Увлечение переросло в работу и вот что из этого вышло."

14. "В этом году я занялся шитьем и очень доволен прогрессом"

На первом фото: моя попытка сшить костюм джедая. На втором: я надел уже готовый костюм на фестиваль света.

15. "Я связал шарф с гербом Рохана. Примерное время, которое я потратил на работу, - 60 часов."

16. "Около года назад увлекся деревообработкой и недавно сделал выдвижной туалетный столик для жены"

17. "Сложно поверить, но я смастерил жене невидимые наушники"

18. "Мой папа сам смастерил эту гоночную трассу. Он использовал глину, палочки от мороженого и многое другое."

На работу ушло не менее 1000 часов. Ее размер приблизительно 5-6 метров. В облаках над ней есть несколько крошечных огоньков, которые имитируют грозу. Мне очень нравится смотреть на эту диораму каждый раз, когда я прихожу к нему в гости. Там всегда есть что-то новое!