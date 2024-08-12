Ну тут как бы "сама такая". Это ж каким должно быть воспитание, что уже достаточно не маленькие дети вечно ревели. Я со своими с годика совершенно спокойно везде, в том числе и отдых. В прошлом году вообще с бабулей ездили и не одной жалобы.
20+ маленьких разбойников, которые дали жару родителям в отпуске
Отпуск — счастливое время, когда хочется плюхнуться на шезлонг, подставить лицо солнцу и хотя бы на неделю забыть о работе. Но у наших детей, как правило, совсем иные представления об отдыхе. Эти маленькие моторчики не согласны сидеть на месте. А если родители потащат ребенка на экскурсии и в музеи, то высок шанс, что из всей культурной программы чадо запомнит лишь вкус пирожков в кафе. Это и случилось с героями нашей статьи, у которых после семейного отпуска до сих пор глаз дергается.
- Отдыхали с семилетней дочкой в Египте. Солнце, кораллы, пирамиды — все дела. Заодно начал клеиться ко мне местный красавчик. Увязался за мной на пляже и плел что-то про свой бизнес и «люблю, кольцо куплю». И тут моя дочка вытащила телефон, показала фотку какого-то левого спортсмена и на полном серьезе заявила: «А мой папа — боксер, он завтра приедет». Ухажера как ветром сдуло. Впрочем, я и не планировала курортный роман при ребенке крутить.
- Мне очень нравилось до года с ребенком отдыхать, у нас море было в 4-5 часах езды на машине. Муж нас забросил и уехал, сын — счастливая любопытная булочка, я его везде катала, мы вместе все щупали, купались и никакой готовки и уборки. В полтора года в Турции было сложнее, потому что выросла личность, которая хотела молоко только из синей коробки и купаться исключительно в большом бассейне. Приходилось договариваться. © Caracolka / Pikabu
- Решили детей вывезти на море. Мелким 8,6 и 5 лет. И вот не было ни часа, чтобы никто не ревел и ни дня, чтобы мы кого-то не искали. В один из дней дочка устроила такой концерт в бассейне, что мой безумно терпеливый муж встал и сказал: «Я не знаю этих детей». А потом ушел в номер. Ближайшие лет 5 всем составом точно больше на море не поедем. © elagma / Pikabu
- Сыну во втором классе задали написать сочинение о том, как он провел лето. Сын написал, что играл со своим котом и в игры на планшете. Описал кота и игры. Я спрашиваю, мол сынок, а как же Гавайи, Лас-Вегас? А, ну да, забыл. © MissB / ADME
- Когда дочь в 16 лет начала борзеть и сказала после поездки на море, что лучше бы она поехала со своим мальчиком в другое место, муж очень обиделся. А я сказала, мол, пожалуйста, за свой счет или за счет мальчика. Естественно, мальчика тоже возила его мама, а нашу с ними никто не приглашал. Она заявила, что мы ничего не понимаем, она с нами больше не поедет. Ну и не ездила, мы ее не брали. Теперь она уже зарабатывает, несколько раз сама покупала себе туры, оценила расходы. Присоединяется к нам при каждой возможности и всем очень довольна. © Татьяна Лобанова / ADME
- Ездили в соколиный питомник, посмотрели на птиц. Потом нам включили познавательный фильм про них и подавали чай. Брали с собой друга одного из сыновей, на тот момент ему было почти 6 лет. Потом был диалог?
— Вова, что тебе больше всего понравилось?
— Сахар. © МегаТанчик / ADME
- У нас трое детей: совершенно неуправляемые мальчишки-погодки 8 и 9 лет и 3-летняя дочь. Мальчики уживаются хуже, чем кошка с собакой. И вот отпуск. Мы кучу раз талдычили им о том, как себя вести в съемном доме, но они сразу бросились делать именно то, что мы запретили. Запрыгнуть на белую мебель в обуви? Сделано. Носиться по дому? Готово. А стоило мне отвернуться на 2 секунды, как один бросил коробку с мелом в бассейн, чтобы она не досталась брату. На пляже был вообще ад. Дети отказывались мазаться кремом от загара, ссорились из-за игрушек, заплывали все дальше и дальше разрешенного. Когда мы вернулись с пляжа, я поняла, что сыта по горло. Все, что можно было испортить, сыночки испортили. Сказала мужу, что надо возвращаться. И не только из-за ужасного поведения мальчишек, а скорее для того, чтобы они увидели его последствия. Муж пытался меня переубедить, но мне уже совершенно не хотелось «отдыхать». Заявила, мол, уеду с вами или без вас. И мы уехали, не пробыв там и дня. Половину дороги дети плакали, а муж со мной вообще не разговаривал. То было вчера. Сегодня меня в моем доме уже никто, кроме трехлетней доченьки, не любит. © vacationslayer238 / Reddit
Интересно, а абсолютно неуправляемых погодков вам соседи воспитывали? И что вы с ними будете делать лет через восемь? Налицо результат американского стиля воспитания с отрицанием слова нельзя и пресловутыми границами и свободами
- Несколько лет назад отдыхали всей семьей на море. Тогда наша дочь еще была вовсе малюткой: 3 года, первый раз на море отдыхала. После шикарного утра на пляже и плотного обеда начался тихий час. Мы с мужем вырубились, как младенцы какие-то, а дочь не хотела еще спать, но я это сдуру упустила из виду. Просыпаюсь спустя некоторое время и не могу поверить своим глазам! Она умудрилась фломастерами обрисовать все тело мужу! С ног и до головы, а он даже не почувствовал! Перед зеркалом потом ржали, а я говорила, что ничто так не украшает мужчину, как ребенок с фломастерами! © Палата 6 / VK
- Встречались с мужчиной где-то год. А у него был 2-летний сын от прошлых отношений. И вот так получилось, что мы полетели в отпуск втроем — там какая-то драма с бывшей приключилась, и сын отправился с нами. Билеты на самолет я, кстати, за свой счет покупала, а во время отпуска постоянно была с мальчиком. И вот летим обратно, тут к моему парню подходит стюардесса и говорит, мол, мы можем пересадить вас в бизнес-класс. А я такая, мол, подождите. Билеты покупала я, плюс мальчик останется с отцом, а я пойду отдохну за то, что весь отпуск нянькой была. Ну и пересела. И знаете что? И мужчина, и друзья, которые услышали эту историю, назвали меня эгоисткой! Мол, мне нужно было бы снова присматривать за ребенком весь полет, а мужика отправить в бизнес-класс! © CurrentCheesecake123 / Reddit
- Я больше никуда не поеду с ребенком. Муж отправил нас с дочкой на море отдохнуть, но отдыхал только он. Мало того, что я в зубах тащила чемоданы и сумки с детскими вещами и питанием, так еще и по прибытию расслабиться не удалось. «Мама, слепи», «Мама, отведи», «Мама, накорми», «Мама, не хочу», — и так 10 дней! Я ни загореть, ни искупаться в море толком не успела. Тусили в теньке у детского бассейна. Пока не подрастет и не будет сама себя обслуживать, я на отдых с дитем ни ногой! © Мамдаринка / VK
- Поехала с подругой и внуком отдыхать на море. Я считаю себя молодой женщиной в расцвете сил, поэтому с внуком договорились, что на отдыхе он будет называть меня мамой. Он мальчик смышленый, все понял. Кивнул, что согласен. Пошли мы на пляж. Внук стал из песка что-то строить и очень хотел моего внимания, постоянно обращался ко мне:
— Мама, мама, смотри что я построил!
Я, увлекшись разговором с подругой, не реагировала. Тогда он громко на весь пляж крикнул:
— Бабушка, ну елки-палки, ты будешь смотреть или нет?! © Мамдаринка / VK
- В прошлом году отдыхали на море, наша 5-летняя дочь была там во второй раз. Как думаете, что ей больше всего понравилось? Пляж, солнце, море, песок? Нет, она просто обожает продавцов, которые ходят туда-сюда и выкрикивают то, что продают. Она их ждала каждый раз, когда мы шли на пляж, бегала рядом и кричала их фразы, когда они еще даже до людей не доходили: «Медовая пахлава, креветки, кукуруза!» Вот бы она мне с таким же энтузиазмом по дому помогала. © Мамдаринка / VK
- Поехали мы на море: я, муж и наш четырехлетний сын. Пошли на пляж, вроде все взяли: зонтик, коврик, воду и так далее. Но потом вспомнили, что забыли сыну панамку. Говорю мужу: «Я сбегаю за панамкой, а ты смотри за ребенком и купаться пока не иди». Пришла я обратно, смотрю — мужа нигде не видно, а у сына одна голова из песка торчит, и маечка макушку прикрывает от солнца. «Где папа? Почему ты в песке закопан?» — спрашиваю. «Папа пошел купаться, а меня так оставил, чтоб я не потерялся». © Мамдаринка / VK
Интересно, зачем обманывать окружающих, что ты не бабушка, а мама? Чтобы мужики знакомились?
- Прошлым летом впервые отвезли дочку на море. Она была в восторге, из воды не вылезала, а по дороге домой плакала, не хотела уезжать. Я решила ее успокоить и сказала, что мы скоро обязательно вернемся. Имела в виду следующее лето, а дочь приняла все слишком буквально. Через неделю после нашего приезда слышу шум в коридоре. 4-летка стоит в купальнике, панамке и очках. В руках держит свой чемоданчик с игрушками и говорит: «Мама, открывай двери, поехали». © Мамдаринка / VK
- В этом году решила поехать на море в нормальный отель, копила весь год. Одному моему сыну 14 лет, другому — 7. Старший ходит недовольный, все ему не так в отеле на первой линии, где все включено. Два открытых бассейна, один крытый, хамам, джакузи, массаж, на море сапы, ватрушки, бананы, катамараны. Говорит, что скучно и нет футбольного поля. А младший в полном восторге, обнимает меня, постоянно благодарит за прекрасный отдых. Я понимаю, что 14 лет — трудный возраст. Но как же бесит!
Раньше мне не хватало денег на такие отели. Мы ездили в маленький поселок, я сама готовила, каждый день на машине возила детей на пляж. А это минут 20-30 в одну сторону и потом еще пешком минут 15. За эти годы старший в поселке подружился с ребятами, по вечерам они ходили играть в футбол, общались.
В этом году я отвезла их в этот поселок на 9 дней, а потом сказала, что устала и хочу поехать в нормальный отель, хочу тоже отдохнуть. И на берегу все решили — мол, сынок, отвезу тебя туда, куда хочешь, но потом сменим локацию, потому что не одному тебе должно быть прикольно. Возражений не было. Но теперь я каждый день смотрю на недовольное лицо старшего. Он с нами никуда не ходит, даже есть садится отдельно. На все предложения провести время вместе отвечает отказом. Впереди еще 2 недели, а он требует, чтобы мы уехали в тот поселок. У меня аж слезы на глазах от этой мысли. Младший тоже не хочет уезжать, потому что ему здесь весело и прикольно. © Tadia / Pikabu
- Приехали на отдых с тремя детьми. Гуляем. По дороге встретился симпатичный отель. Решили узнать, сколько стоит номер. Зашли. Оказалось, что отель довольно дорогой. Почти все номера двухместные. Спрашиваем: «А сколько будет стоить номер для нас с детьми?» После паузы нам отвечают: «А у нас нет таких номеров. К нам с детьми не приезжают. К нам отдыхать приезжают». © schewa*** / Pikabu
- Спланировали семейный отпуск, решили ехать на машине. 8-летняя дочь к поездке за полгода стала готовиться. Игрушки и вещи упаковала, дни считает. Поездка сложная, решили по горам покататься. Всего 6 тыс. км, переезды по 10-20 часов (ночные, дневные). У нас опыта много-то, а вот дочь пока не осознает всех прелестей. Спрашиваю:
— А тебе не будет скучно так долго ехать?
— Не будет, я придумаю чем заняться! — отвечает максимально уверенно.
И вот в воскресенье поехали мы на городском автобусе по делам. Разместились в салоне, у дочки сразу вопрос:
— А долго ехать?
— 5 остановок.
Через минуту:
— А сколько осталось времени ехать?
— Минут 10.
— А почему так долго? Почему мы не могли поехать на такси?
Через 2 минуты и одну остановку:
— Сколько осталось? Когда мы приедем?
— Немного, терпи!
— Не хочу терпеть, мне скучно!
Через минуту полный отчаянья возглас.
— СКОЛЬКО ЕЩЕ ЕХАТЬ?!
Не выдерживаю, спрашиваю:
— Ты говорила, что в дороге по пути на море тебе не будет скучно. И чем ты будешь заниматься, чтобы тебе не было скучно?
— Я буду ныть! © Unknow author / Pikabu
- Поехали семьей (я, жена и сын четырех лет) на отдых к морю. Сняли домик. Каждый день в 10 утра приходила уборщица — крупная дама лет 30 с красными щеками. А мы в это время обычно были на море. И вот малой обгорел на солнце. Я с ним остался, а жена пошла загорать. Сижу утром, кроссворды разгадываю, никого не трогаю. Пришла уборщица, убирает. Сын отпросился к маме сбегать. Через 5 минут прибегает жена с криками: «Где твоя любовница, гад?!» Сынишка тогда плохо выговаривал буквы. Оказывается, он маме сказал: «Папа дома с убовницей». После скандала уборщица к нам оставшиеся 3 дня отдыха не заходила. © Мамдаринка / VK
- Друг поехал на море с тремя детьми. Он не хотел, но жена его не спрашивала — надо значит надо. Вчера смотрю, а она снимает видосики, где рассказывает, как муж и дети здорово отдыхают. Тут в кадр попадает мой друг, уставший донельзя, с младенцем на руках. На носу у него огромный прыщ, а глаза красные, будто он все 2 недели не спал. К черту такой отдых. © yazyichnik / Pikabu
- Летим в отпуск: я, дети и свекровь. Старший сын, который и уговаривал взять бабушку, не отходит от нее. Я тащу его к своей стойке (свекровь у другой стояла). Таможенник, рассматривая паспорт сына, спрашивает:
— С кем летишь?
— С бабушкой.
Таможенник медленно поднимает взгляд на меня и, видимо, пытается соотнести мой вид и слово «бабушка».
— С кем?
— С бабушкой, в отпуск. Вон она стоит.
— А это кто? — кивает на меня мужчина.
— Это просто мама. © Шаманка / ADME
- Отдыхали в пансионате, где ближайшим местом, где можно нормально поесть, была страусиная ферма с мини-зоопарком. И вот сидим мы там в ресторанчике, подходит к нам молоденькая официантка и начинает мило с дочкой болтать. В том числе спрашивает, понравились ли ей страусы. «Да, больше всего печень», — ответила деточка, которой на тот момент еще четырех лет не было. Пришлось добавить это в копилку к «я очень люблю кроликов, они такие милые и вкусные». © Злобный_суслик / ADME
- Вводные — двое детей мужского пола 5 и 16 лет. Отпуск под Питером. Чтобы было больше впечатлений, едем через столицу. Планы были огромные, проштудирована куча полезной информации, как развлечь пятилетнего, ну и чтобы большому было не скучно. Знаете где мы провели весь день? На детских площадках! Утащить было невозможно, так что мы смирились. Приехали в Питер, младший на каналах в центре города увидел здоровую крысу, был впечатлен. В садике на вопрос, что ты видел в Питере, ответ будет очевиден. © greensvet / Pikabu
- В июле парни мои ходили в Саяны. Потом делились впечатлениями. Один из товарищей (10 лет) говорит: «Мне понравилось летать на самолете, на вертолете, плавать на кораблике, жить в гостинице. А поход мне не понравился». © МегаТанчик / ADME
А вот еще несколько статей о том, что может происходить в самых обычных семьях: