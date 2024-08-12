20+ маленьких разбойников, которые дали жару родителям в отпуске

Отпуск — счастливое время, когда хочется плюхнуться на шезлонг, подставить лицо солнцу и хотя бы на неделю забыть о работе. Но у наших детей, как правило, совсем иные представления об отдыхе. Эти маленькие моторчики не согласны сидеть на месте. А если родители потащат ребенка на экскурсии и в музеи, то высок шанс, что из всей культурной программы чадо запомнит лишь вкус пирожков в кафе. Это и случилось с героями нашей статьи, у которых после семейного отпуска до сих пор глаз дергается.