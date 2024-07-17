Я бы ответила "для обжор, которые берут чужую еду без спроса и всю с ьллл едают, ничего нет и не будет"
15+ пассажиров, которые еще долго поездку по железной дороге вспоминать будут
Истории
38 минут назад
Многие из нас любят путешествовать под уютный перестук колес поезда и рассматривать неспешно проплывающие за окном пейзажи. Но именно здесь люди попадают в такие приключения, которые потом вспоминают чуть ли не до конца жизни. Да вы сами посмотрите.
- Едем в поезде в купе. Я, две подруги и какой-то мужичок лет 45. Сели, вещи раскидали, уткнулись в телефоны. Я пишу друзьям, прощаюсь. Одна подруга тоже строчит сообщения, другая — читает книжку электронную. Мужик долго нас изучал и захотел что-нибудь почитать. Достал свой билет, взял в руку как телефон и изучал его. 10 минут. Потом убрал, сказал: «Никто не пишет». И лег спать. © Подслушано / Ideer
- Ехала в плацкарте, люди уже готовились на выход, около моего купе стояла женщина с кожаной сумкой через плечо. Смотрю, она сует в нее руку и говорит:
— Холодно, не вылезай.
— Вася! — доносится из сумки.
— Вася, холодно, говорю, не вылезай!
И тут из сумки высовывается голова большого попугая, осматривает вагон, говорит: «Привет!» — и прячется обратно в сумку. © Подслушано / Ideer
- Вспомнила себя в детстве. У бабушки на глухой станции поезд стоял две минуты, а перрона не было. Однажды я так боялась опоздать на поезд, что запрыгнула в вагон, не дав проводнику лестницу откинуть. Для ребенка это было очень высоко. © Piyavka2023 / Pikabu
- Свой восемнадцатый день рождения я встретила в поезде, которые ехал в Харбин. Это было за неделю до китайского Нового года, поэтому поезда были переполнены: люди сидели в раковинах, платили за то, чтобы зайти в купе проводника, спали под сиденьями. Честно говоря, я никогда не ехала в такой тесноте. На улице стоял мороз, но в поезде была натуральная сауна. Два моих попутчика притащили тортик и безуспешно пытались заставить весь вагон спеть мне поздравительную песню. Не скажу, что поездка была приятной, но я ее точно никогда не забуду. © SilentSamamander / Reddit
- На одной из станций ко мне подсела женщина лет 35–40. Как только поезд тронулся, она расставила на столе еду и принялась мыть руки, высунув их в открытое окно и поливая водой. Вся вода со свистом залетала обратно в поезд и попадала на мое лицо и сиденье. Она это поняла, но не потрудилась извиниться.
Буквально через минуту эта дама повернулась ко мне и строго сказала: «Я буду есть, пересядьте». Хорошо. Киваю и забираюсь на верхнюю полку. Через 25–30 минут, как только она закончила обедать, я решаю снова занять свое место. Дама пробормотала: «Ну и зачем было спускаться». Оставшуюся часть поездки я даже не смотрела на нее. © Swapnil Patil / Quora
- Еду в поезде, подсаживается парочка. Постель в купе уже заправлена. Девушка начинает менять белье на свое. Обалдевшему проводнику объясняет: «Мало ли кто на нем спал». Проводник пытается доказать, что оно чистое. И тут парень этой чистюли, который до этого молча жевал сладости, роняет одну конфету на пол. Он ее поднимает, обдувает и кидает в рот. Мы с проводницей откровенно обалдели от этих «брезгливых». © Подслушано / Ideer
- Моя мама отправилась с подругой в тур на поезде. С ними в купе ехала женщина с ребенком. Матушка моя взяла в дорогу печенье и всякие вкусности, а есть ходила в вагон-ресторан. И вот достает она печенье, а ребенок говорит: «О, это мое любимое!» Мама у меня не жадная, поделилась. Но когда они с подругой ушли в вагон-ресторан, то это чадо доело все печенье и угостилось другими вкусностями. А потом спросило: «А что у вас еще есть?» Ругаться не стали, но осадочек остался. © Подслушано / Ideer
- Ночной поезд из Болгарии в Стамбул — немного пугающий, немного волшебный. Среди ночи всех будят, чтобы пройти проверку на границе. На все дается около 15 минут: надо забежать в здание, выяснить, нужно ли покупать визу и где ее взять, сбегать обратно в офис, чтобы поставить штамп в паспорте, и вернуться в поезд до его отправления. После этого перехода в наш спальный вагон все время пытался проникнуть мужчина с какими-то животными. А потом внезапно мы проснулись в Стамбуле, нас оглушила какофония звуков и началось следующее приключение. © wonderaemes / Reddit
- Когда нам в поезде выдали белье, было уже 22:30. Я хотела спать и сразу же стала расстилать простыню на своей нижней койке. «Пожалуйста, подождите, пока мы закончим ужинать», — сказал мужчина лет сорока. Их было трое. Муж, жена и ребенок лет 5-6.
«Хорошо», — сказала я. Сначала жена начала кормить сына, который постоянно капризничал. На это ушло почти 40 минут. Затем они уложили ребенка спать на нижнюю полку напротив моей и принялись неторопливо есть, обмениваясь шутками и сплетничая о каких-то случайных родственниках. Еще 45 минут моего ожидания.
Потом я вздохнула с облегчением и заправила постель. Через полчаса проснулась и увидела, что все трое мирно спят при включенном свете. Я встала со своей койки и нажала на выключатель.
Еще через час малыш начал яростно трясти меня и просить отвести его в туалет. В 3 часа ночи меня снова разбудил шум. Отец ребенка выяснял у проводника, почему ему неправильно заварили чай. Свет в купе снова был включен. Весь сон как рукой сняло. На следующее утро я еле дошла до офиса. © Vijaya Lakshmi / Quora
- Лет 20 тому назад была такая ситуация. Ехала с моря мама с двумя детьми. На остановке вышла на вокзал чего-то купить. И опоздала к поезду! В слезах рванула к сотрудникам правопорядка. Ее успокоили, тут же посадили в машину и поехали поезд догонять. По дороге созвонились с милиционерами на очередной станции, те на полпути их встретили и посадили женщину в свою машину. Приехали раньше поезда. Дети не успели испугаться, плюс по рации бригадиру поезда сообщили, что мама их догонит. © WT2008 / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: adedas / Pikabu
- Мне довелось ехать на поезде из Пекина в Лхасу. Сначала нам дали подписать бумаги, что мы предупреждены о возможной горной болезни. Потом мы увидели, что в стены возле коек встроены специальные устройства для подачи кислорода. И вот однажды утром мы проснулись, посмотрели в окно и увидели огромное Тибетское плато с красивыми озерами и пасущимися яками, а затем на горизонте стали вырисовываться горные хребты. К сожалению, последние полдня поезд еле полз и трясся так, что мне хотелось выпрыгнуть из него и пройти остаток пути пешком. © lastdukestreetking / Reddit
- Я уснула в поезде, но минут через 15 подскочила, почувствовав зуд во всем теле. На лице и бедрах красовались укусы постельных клопов. Я расплакалась и пошла к проводнику, который тоже выпал в осадок, когда посмотрел на мое лицо. Он сказал мне, что решит проблему, но прошел час и ничего не изменилось. Я снова пошла к нему, а мне заявили, что другие пассажиры не стали жаловаться, значит все в порядке.
В общем, я не спала еще 2 ночи, а потом сфотографировала свое лицо и отправила жалобу в железнодорожный департамент. Увы, никакого ответа мне не дали. Прошло 2 года, но я до сих пор не решаюсь снова купить билет на поезд. © Zainab Khetty / Quora
- Пару лет назад моя шестилетняя дочка впервые оказалась в поезде. Ей больше всего понравился плацкартный вагон, а вот купе — не очень. В плацкарте можно тусить с другими детьми, в гости друг к другу ходить, смотреть, у кого интереснее мультики на планшете. И главное, они на виду у всех. А в купейном вагоне родители растолкали детей по отсекам и все сидят, только изредка слышно: «Петя, да что ж ты чаем все залил!» © dva*** / Pikabu
- Думала, в поезде будет вагон-ресторан, а его закрыли. Звоню маме и говорю: «Ужас, ехать 4 дня». Я беременная на втором месяце, из еды продается доширак, сок и круассаны. Захожу к себе, через минуты 2 стучится мужик: «Я услышал случайно, что вам есть нечего», — и протягивает мне пирожки в пакетике. Не успела в рот засунуть пирожок, как ко мне снова стучатся и заходит женщина с кучей еды.
У меня просто вся постель была в дарах, соседи в непонятках, говорят: «А почему они тебе еду несут-то?» Признаюсь, что мне есть нечего, не взяла ничего с собой, а попутчики услышали разговор с мамой по телефону. Соседи сразу: «Что же ты молчала-то, у нас еды куча. На тебе колбаски, курочки, не стесняйся». Вот так мы вчетвером и сидели, хомячили еду и рассказывали истории из жизни. © spartanez22 / Pikabu
- Недавно отправилась в командировку. В купе на соседней полке ехал парень, проболтали с ним целый день. Когда собрались спать, он удивил меня вопросом: «А можно я буду держаться за твою руку?» Сказал, что у него астма и он сильно храпит, но если держится за кого-то, то такого не происходит. Не знаю, врал или нет, но так и проспали, взявшись за руки, на соседних полках. Ни разу не всхрапнул. © Подслушано / Ideer
- Переезжали в другой город, нужно было перевезти двух кошек. В купе заедал замок, позволяющий запереться внутри, но нас это не смутило. Ночью нас наглухо вырубило, а утром мы обнаружили приоткрытую дверь (позже поняли, что она во время тряски сама отъезжает) и одну пропавшую кошку. Спустя три часа поисков и опросов пассажиров стало ясно, что в поезде животного нет, видимо, выскочила на станции в дверь или просочилась в окно.
Посмотрели, какие станции мы проезжали ночью, нашли волонтерские группы и просто группы с объявлениями, написали сотни постов о помощи. Решили, что довезем вещи и вторую кошку до места назначения и кто-то один вернется искать потеряшку. Но через пару дней с нами связалась женщина. Ее муж ремонтировал пути и нашел нашу пропажу на одной из станций. Отправили наше горе с другим поездом прямиком за нами, через три дня получили ее на вокзале живой-здоровой.
Наша вера в людей жива, мы нереально благодарны всем тем, кто искал и переживал вместе с нами. © Подслушано / Ideer
- Однажды я серьезно перепугалась: на перроне стояла целая толпа, которая торопилась на посадку и не была готова выпускать приехавших. Но когда двери открылись, одна маленькая старушка, которая ехала со мной, остановилась и крикнула: «Сначала выходят, а потом заходят!» Люди на перроне опешили, и мы все беспрепятственно вышли. Бабулечка, вы мой герой! © Knowlesdinho / Reddit
Всевозможные казусы в поездках могут случиться не только на земле, но и в воздухе. Вот 20 историй от пассажиров самолета, которым не раз испытали нервы на прочность.
Комментарии
Уведомления
О, опять куча перетасованных дубликатов.
Интересно, где и с какой громкостью разговаривала по телефону голодная беременная, что полвагона в итоге понесло ей еду, а попутчики в купе недоумевали, что это за пункт приёма заказов...
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