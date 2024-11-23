10 устаревших модных правил для зрелых дам, которые сейчас вызывают лишь усмешку

Женщин окружили мифическими правилами, которые с возрастом только ужесточаются. Якобы тело нужно прикрывать, седину — закрашивать, яркие вещи — выбрасывать. Но на самом деле все это давно уже не актуально. Вместе с экспертами по стилю разрушаем стереотипы о том, как «надо» выглядеть в зрелом возрасте.

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Миф № 1: седину надо маскировать

Эксперты уверены: седина выглядит нормально, и ее не нужно прятать. Если она имеет не совсем равномерный оттенок, выровнять цвет можно с помощью мелирования. Или покрасить пряди по линии роста волос в светло-серый цвет. Они также добавят мягкости лицу. Но перекрашивать полностью шевелюру совершенно не обязательно.

Еще важно, чтобы седые волосы выглядели здоровыми. Например, можно время от времени наносить тонер — специальное средство для обновления цвета волос. Он придаст блеска и яркости. А в качестве ухода используйте фиолетовый или серебристый шампунь. И не стоит пренебрегать кондиционерами и масками. Так как в зрелом возрасте волосы становятся более сухими, уход за ними как никогда важен. А подобные средства придадут шевелюре гладкости и сияния.

Миф № 2: про крупные серьги стоит забыть напрочь

© freepik / Freepik Криптозоолог мамкин 1 день назад Миф 1 не совсем миф). Седые волосы могут быть красивыми и стильными, но они визуально почти всем «накидывают годков» (кхе-кхе). Если нет задачи выглядеть моложе, то Гуд.

Тоже и про второй. Тяжелые серьги носить не запрещается, просто умеренно. Они оттягивают мочку уха при длительной носке. А это не очень эстетично - - Ответить

Эксперты по стилю считают, что крупные серьги можно носить в любом возрасте. Их уместность зависит не от цифры в паспорте, а от общего стиля и конкретного образа. Например, с вечерним нарядом круто смотрятся серьги-люстры. А вот в офис стоит подобрать что-то более сдержанное вроде украшения с геометрическим дизайном. Также следите за тем, чтобы серьги оставались главным акцентом, а остальные украшения были минималистичными.

Миф № 3: яркой одежды лучше избегать

Криптозоолог мамкин 1 день назад Штааа? Отличное пальто цвета кэмел это плохо, а простецкая куртка хорошо? Всему свое время и место, как и этим вещам - - Ответить

Зрелый возраст — не повод отказываться от ярких цветов. Более того, если сверху донизу облачиться в нейтральные и пастельные тона, кожа может визуально выглядеть более тусклой. А это прибавляет возраста. Насыщенные же цвета, наоборот, освежат и добавят дерзости. И не бойтесь сочетать несколько разных, даже контрастных ярких оттенков в одном образе. Экспериментируйте и ищите комбинации, которые будут нравиться именно вам.

Миф № 4: принтов вообще не должно быть в гардеробе

Яркие орнаменты тоже больше не табу в зрелые годы. Эксперты по стилю уверяют: принты можно миксовать. Главное правило — найти объединяющий элемент. Так, узоры могут быть одной цветовой гаммы или иметь схожую тематику (например, растительные или геометрические мотивы). При этом остальную часть лука стоит выдерживать в спокойных тонах. Тогда образ получится целостным и гармоничным.

Миф № 5: оверсайз — лучший друг

Криптозоолог мамкин 1 день назад Вернитесь к фоткам, плиз! Не умеет ИИ рисовать стильную одежду - - Ответить

С годами фигура может естественным образом стать более округлой. Эксперты рекомендуют в таком случае избегать обтягивающей одежды. Но фишка не в том, чтобы с возрастом полностью перейти на оверсайз. Мешковатые силуэты зачастую лишают привлекательности. К тому же могут, наоборот, визуально добавить килограммов. Например, если надеть широкие брюки на округлые бедра. Поэтому важно подбирать вещи, которые будут грамотно подчеркивать достоинства.

Миф № 6: взгромождаться на каблуки обязательно

Каблуки навязывают дамам в любом возрасте: мол, только они дарят женственность. Однако современные эксперты по стилю убеждены, что выглядеть круто можно и без каблуков. А с возрастом их тем более стоит сторониться, так как от них могут болеть ноги. Неплохой и довольно универсальный вариант — кроссовки. С ними можно носить даже платья и юбки. Так, модели белого цвета визуально удлиняют ноги ничуть не меньше каких-нибудь лодочек на шпильках.

Миф № 7: вещи с короткими рукавами неуместны

Долгое время бытовало мнение, что короткий рукав в зрелые годы уже не уместен, потому что нелестно подчеркивает возрастные изменения. Но это вовсе не недостаток, а естественное состояние тела и кожи в зрелом возрасте. Поэтому и скрывать тут нечего. Конечно, если сама женщина чувствует себя не очень уверенно в открытой одежде, она имеет право выбирать иной стиль. Однако нет ничего страшного в том, чтобы в любую пору своей жизни носить верх с коротким рукавом и даже без рукавов и с декольте. А еще есть лайфхак, как отвлечь внимание от рук. Просто дополните ваш топ или платье объемным аксессуаром (например, шарфом), и он станет акцентом в образе.

Миф № 8: подводке больше не место в косметичке

Если переусердствовать с подводкой, то она и впрямь может подчеркнуть морщинки, добавить усталости и утяжелить веки. Но не нужно забрасывать ее подальше в косметичку. Визажисты предлагают несколько эффективных приемов, как скинуть несколько годков, нанося средство. Например, выбирайте подводки мягких, естественных оттенков. Также стоит разглаживать кожу с помощью праймера прежде, чем пользоваться подводкой. Тогда она ляжет ровнее и не попадет в складки кожи. И подводите веко не полностью, а лишь на три четверти.

Миф № 9: зрелым дамам идут только короткие стрижки

Далеко не каждая короткая стрижка украшает женщину зрелых лет. Так, волосы, словно постриженные по линейке, визуально делают черты лица резче и потому прибавляют возраст. Это касается даже каре. Эксперты рекомендуют не зацикливаться на длине волос. Лучше попросить своего парикмахера сделать градуированную прическу, чтобы волосы не были все на одном уровне. Такой стиль добавит мягкости. При этом стоит учесть, что экстремально длинные волосы тоже пойдут не всем. Дело в том, что с возрастом они могут истончаться и редеть. Если женщина столкнулась с такой проблемой, то не стоит отращивать волосы ниже плеча.

Миф № 10: насыщенные помады нужно заменить на что-нибудь побледнее

Криптозоолог мамкин 1 день назад Шик и блеск был бы, если губы этой женщины накрасили ровно по контуру, а не волнистой линией - - Ответить

Визажисты говорят, что многие их клиентки зрелого возраста продолжают пользоваться помадами ярких оттенков: красными, оранжевыми, ярко-розовыми и так далее. И они поддерживают женщин в этом решении. Особенно горячо эксперты по макияжу рекомендуют красные помады. Важно лишь подобрать оттенок, который идет именно вам. Для этого учитывайте тон кожи — теплый или холодный. Также перед нанесением помады разглаживайте кожу губ с помощью праймера. А если используете карандаш, то подбирайте ровно тон в тон с помадой. Есть еще одно правило, которое касается любой косметики для губ. В зрелые годы стоит избегать матовых текстур. Они подчеркивают морщинки, к тому же сушат губы, которые с возрастом и так лишаются влаги.