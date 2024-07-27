6 причесок, которые даже красавицу испортят, и еще 6 классных вариантов им на замену

Вот, казалось бы, просто волосы на голове, ан нет: неправильно подобранная прическа может и лет накинуть, и лицо изменить не лучшим образом. Мы решили разобраться, какие стрижки, укладки и цвета лучше обходить стороной, а какие, напротив, наши лучшие друзья.



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Нет: очень длинные волосы

Конечно, нет такого правила, что после 40 нужно срочно отрезать шикарную косу и стричься коротко. Но тут есть нюанс: экстремально длинные волосы выглядят роскошно и производят благоприятное впечатление, когда они ухоженные, блестящие и мягкие. Если шевелюра потускнела, поредела или начала сечься, эффект будет обратным. Чтобы носить такие длинные волосы без ущерба для внешнего вида, за ними нужно ухаживать, как за собственным ребенком — ну, или просто выиграть в генетическую лотерею.

Да: стрижка слоями

У большинства из нас определенные проблемы с волосами все же имеются. И если они имеются, а стричься очень коротко все же не хочется, выход — удлиненная стрижка слоями вместо равномерного полотна волос до самой попы. Особенно эффектно эта стрижка будет смотреться на волнистых волосах, но и прямые при желании можно уложить не хуже, чем в салоне. Будьте внимательнее со стрижкой слоями, если ваши волосы не такие густые. Слишком тонкие пряди могут дать обратный эффект и еще сильнее акцентировать внимание на небольшом объеме шевелюры. Слои должны быть «густыми» и обрамлять лицо.

Нет: винтажные укладки с тугими локонами

Vianney Le Caer/Invision/East News Катерина Лисичкина 4 дня назад Если к соответствующему образу, да хорошо сделанную причёску-всегда зачëтно. - - Ответить

Дита — это Дита. И ее пин-ап образ уже настолько к ней прикипел, что даже вне сцены невозможно представить артистку без алой помады, точеных стрелок и туго накрученных завитков, уложенных волосок к волоску. И она, возможно, единственная женщина, которой ретро-прическа не добавляет лет. Но она — королева бурлеска, она не ходит в офис, как мы с вами, не носит футболки и джинсы. А обычным женщинам лучше быть осторожнее с винтажными прическами, где нужны тугие кудри и много лака: они могут накинуть возраста.

Да: легкие волны и естественные кудри

FräuleinAlichen 4 дня назад Выглядит свежо и игриво - или как городская сумасшедшая, если ты уже не молода и лицо твоё несёт на себе следы усталости и опустилось вниз. - - Ответить

Кудрявый метод в последние годы популярен как никогда, и это повод попробовать на себе кудрявую укладку, или хотя бы легкие волны — это выглядит стильно, свежо и игриво. Ну красотища же! А если все-таки хочется прическу с намеком на ретро, попробуйте гладкий низкий пучок: он сейчас на пике моды и идет почти всем.

Нет: «плоские» волосы без фактуры

Катерина Лисичкина 4 дня назад Мне бы такие гладкие, без фактуры волосы, я бы вообще не заморачивалась - - Ответить

Волосы без укладки и стрижки, свисающие на плечи одним ровным полотном, могут выглядеть хорошо, если они невероятно густые. Скажем, девушкам с азиатским типом волос в этом плане повезло: их шевелюра, как правило, густая, а сами волосы крепкие и толстые. Если же количество волос на голове среднее или ниже среднего, отсутствие объема и укладки может состарить даже молодую девушку.

Да: текстурные укладки и стрижки

Катерина Лисичкина 4 дня назад Если попался рукож... й парикмахер, то можно и со стрижкой после салона выглядеть... "плоской" 🤣🤣🤣 - - Ответить

Бороться с «плоскостью» можно по-разному. Например, с помощью стрижек — они будут выглядеть интереснее, чем просто ровные свисающие пряди. Стрижки могут быть любой длины и любой фактуры (скажем, кудрявые стрижки — вообще целая отдельная вселенная). Смысл в том, что опытный парикмахер в любом случае подстрижет волосы так, что они будут выглядеть объемными и подвижными. Если радикальных изменений не хочется, а добавить текстуры прическе нужно, попробуйте просто поменять укладку или сделать прическу: сделать волны, накрутить кудри, попробовать небрежный пучок или хитрый хвост.

Нет: густая прямая челка

zz/RE/Westcom/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News FräuleinAlichen 4 дня назад У дочери Брюса Уиллиса в принципе тяжёлое лицо, некорректно сравнение - - Ответить

Вообще, челка — это классный способ освежить прическу, не меняя ее кардинально. Но не все челки одинаково хороши. Стилисты советуют избегать прямой челки, подстриженной «по линеечке»: она мигом добавит лицу тяжести.

Да: легкая челка-шегги

Если челку хочется, но есть сомнения, пойдет ли она вам, начать можно с легкой челки-«шторки» средней длины, которая будет красиво обрамлять лицо по краям.

Нет: начес

Начесы были невероятно популярны в 80-е, и фотки из тех времен, где у всех львиные гривы, залитые лаком, мы пересматриваем с доброй ностальгией. Но будем честны: сегодня эта прическа — пережиток прошлого, она безнадежно устарела и годится лишь для тематической вечеринки, где к ней должны прилагаться фиолетовая помада и румяна во всю щеку.

Да: пышная укладка

Но если объем нам все-таки нужен, достичь его, не прибегая к начесу, легко: нужно лишь подобрать подходящие средства для укладки и приноровиться их использовать. Мусс или пенка поможет зафиксировать волосы у корней в приподнятом состоянии, а на длине можно сделать легкие волны.

Нет: слишком темные или слишком светлые волосы

Черный или темно-шоколадный цвет волос, увы, способен подчеркнуть все несовершенства и возрастные изменения на лице: морщинки, пигментацию... То есть, чтобы носить такие глубокие оттенки, наше лицо должно быть безупречным. Но не стоит заходить слишком далеко в попытке уйти от темных цветов: неестественно светлые оттенки тоже ничего хорошего не дадут. Да, стилисты советуют женщинам среднего возраста пересмотреть свой цвет волос и сделать его на тон-другой светлее, но важно не переборщить. Следите за тем, чтобы цвет подходил к тону кожи, а идеальным вариантом будет обратиться к колористу, который подберет нужную краску.

Да: оттенки, приближенные к натуральным

Что ж, если слишком темный и слишком светлый не годятся, остается все то, что между ними. Вариантов много: от клубничного блонда и цвета карамели до теплых, насыщенных шоколадных оттенков. И это мы еще не говорим про шатуш, балаяж и омбре. Вариантов уйти от резких цветов множество, осталось лишь подобрать тот, что вызовет у вас восторг и улыбку при виде своего отражения в зеркале.