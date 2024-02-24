Если парикмахер предлагает вам одну из этих 10 причесок, бегите от него, роняя тапки
Даже самый продуманный образ может испортить какая-то жесть на голове. Плохая стрижка или укладка с легкостью накинут десяток лет, сильно исказят черты лица или даже фигуры в целом. Мы собрали 10 причесок, которых лучше избегать.
Контрастные пряди
Контрастное мелирование и другие подобные окрашивания устарели. Сейчас актуальны более натуральные и мягкие переходы. Плавные и едва заметные акценты на отдельных прядях смотрятся гораздо изысканнее и утонченнее, добавляют образу свежести, а волосам — объема.
Боб с детской челкой
Недавно некоторые звезды вспомнили про спорный тренд из 90-х годов и отрезали себе своеобразные челки. Стилисты считают, что женщинам после 20 лет короткие детские челочки не подходят. Особенно осторожными стоит быть солидным дамам — на них такая стрижка будет смотреться нелепо.
Прямая челка до бровей
Многие считают, что такая челка поможет визуально скорректировать высоту лба и сделать лицо более симметричным. Но она может сыграть с внешностью и дурную шутку — визуально состарить человека и украсть объем волос.
Косы со сложным плетением
Мы привыкли видеть Розамунд Пайк с короткой ровной стрижкой. Но в последнее время актриса появляется на публике с чуть более длинными волосами. Но не всегда ее прическа выглядит актуально. Например, как в случае с косами.
Сейчас сложные плетения уступают дорогу более простым укладкам без заморочек. Чем естественнее и небрежнее прическа с косами, тем лучше.
Яркое окрашивание
Хилари Дафф решилась на кардинальные изменения после развода с первым мужем, и мы можем ее понять. Но яркие и неестественные цвета — синий, зеленый, розовый — все менее популярны. В моде более приглушенные оттенки, которые подчеркивают индивидуальность без излишней экстравагантности.
Выделиться из толпы можно и другими способами. Например, научиться вписывать в повседневный гардероб яркие наряды, лежавшие в шкафу годами.
Удлиненный боб
Стилисты считают, что такая прическа может подчеркивать несовершенства кожи и морщины, сделать волосы нормальной густоты более редкими и визуально состарить женщину. Лучше сделать боб с боковым пробором или пикси.
Боб с ровной челкой
Эксперты считают, что такой вариант стрижки может визуально прибавить возраста. Ключевой момент — длина челки. Если она закрывает брови, то акцентирует внимание на возрастных изменениях. Кроме того, челюсть кажется более массивной, чем есть на самом деле.
Выбритые виски
Стрижки с выбритыми висками были на пике популярности 15 лет назад, а сейчас они теряют свои позиции. Многие считают, что подобные прически искажают внешность и выглядят неженственно.
А вот Тильда Суинтон просто обожает короткие стрижки и не изменяет им уже много лет. Но посмотрим на фото выше: в первом варианте виски у актрисы выбриты слишком коротко, тогда как во втором короткие волосы мягко обрамляют лицо.
Густая боковая челка
Подобная челка делает образ более «тяжелым» и искажает черты лица (ведь боковая челка спокойно может закрывать один глаз). Кроме того, она привлекает внимание к несовершенствам кожи.
Маллет
Маллет — это, грубо говоря, «спереди короче, сзади длиннее». Современная мода тяготеет к более гармоничным и универсальным стрижкам, которые легко адаптируются под различные образы.
А вот еще 10 устаревших причесок и окрашиваний, которые способны перечеркнуть даже безукоризненный образ.
Комментарии
А где экспертность? Каждому человеку идет разная стрижка, даже читать смешно и глупо.
Соглашусь, что челку нужно отрезать с осторожностью, понимая, что будешь ее отращивать пару лет, когда надоест
из всего могу согласиться только с маллетом - уродская стрижка, у меня такая была))) только она в СССР называлась как-то по-другому))).
Что за глупости я сейчас прочитала?🙈