Если парикмахер предлагает вам одну из этих 10 причесок, бегите от него, роняя тапки

Даже самый продуманный образ может испортить какая-то жесть на голове. Плохая стрижка или укладка с легкостью накинут десяток лет, сильно исказят черты лица или даже фигуры в целом. Мы собрали 10 причесок, которых лучше избегать.

Контрастные пряди

EAST NEWS , Richard Shotwell/Invision/East News

Контрастное мелирование и другие подобные окрашивания устарели. Сейчас актуальны более натуральные и мягкие переходы. Плавные и едва заметные акценты на отдельных прядях смотрятся гораздо изысканнее и утонченнее, добавляют образу свежести, а волосам — объема.

Боб с детской челкой

Invision/Invision/East News , Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Недавно некоторые звезды вспомнили про спорный тренд из 90-х годов и отрезали себе своеобразные челки. Стилисты считают, что женщинам после 20 лет короткие детские челочки не подходят. Особенно осторожными стоит быть солидным дамам — на них такая стрижка будет смотреться нелепо.

Прямая челка до бровей

PacificCoastNews/EAST NEWS , Vianney Le Caer/Invision/East News

Многие считают, что такая челка поможет визуально скорректировать высоту лба и сделать лицо более симметричным. Но она может сыграть с внешностью и дурную шутку — визуально состарить человека и украсть объем волос.

Косы со сложным плетением

Vianney Le Caer/Invision/East News , Vianney Le Caer/Invision/East News

Мы привыкли видеть Розамунд Пайк с короткой ровной стрижкой. Но в последнее время актриса появляется на публике с чуть более длинными волосами. Но не всегда ее прическа выглядит актуально. Например, как в случае с косами.



Сейчас сложные плетения уступают дорогу более простым укладкам без заморочек. Чем естественнее и небрежнее прическа с косами, тем лучше.

Яркое окрашивание

DDNY/Broadimage /EAST NEWS , Quoin Pics/Everett Collection/East News

Хилари Дафф решилась на кардинальные изменения после развода с первым мужем, и мы можем ее понять. Но яркие и неестественные цвета — синий, зеленый, розовый — все менее популярны. В моде более приглушенные оттенки, которые подчеркивают индивидуальность без излишней экстравагантности. Выделиться из толпы можно и другими способами. Например, научиться вписывать в повседневный гардероб яркие наряды, лежавшие в шкафу годами.

Удлиненный боб

LIONEL URMAN/SIPA/Sipa Press Russia/East News , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Стилисты считают, что такая прическа может подчеркивать несовершенства кожи и морщины, сделать волосы нормальной густоты более редкими и визуально состарить женщину. Лучше сделать боб с боковым пробором или пикси.

Боб с ровной челкой

zz/Pluto/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News , zz/Galaxy/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Эксперты считают, что такой вариант стрижки может визуально прибавить возраста. Ключевой момент — длина челки. Если она закрывает брови, то акцентирует внимание на возрастных изменениях. Кроме того, челюсть кажется более массивной, чем есть на самом деле.

Выбритые виски

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News , Vianney Le Caer/Invision/East News

Стрижки с выбритыми висками были на пике популярности 15 лет назад, а сейчас они теряют свои позиции. Многие считают, что подобные прически искажают внешность и выглядят неженственно. А вот Тильда Суинтон просто обожает короткие стрижки и не изменяет им уже много лет. Но посмотрим на фото выше: в первом варианте виски у актрисы выбриты слишком коротко, тогда как во втором короткие волосы мягко обрамляют лицо.

Густая боковая челка

Arthur Mola/Invision/AP/East News , Castel Franck/ABACA/Abaca/East News

Подобная челка делает образ более «тяжелым» и искажает черты лица (ведь боковая челка спокойно может закрывать один глаз). Кроме того, она привлекает внимание к несовершенствам кожи.

Маллет

Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Evan Agostini/Invision/East News

Маллет — это, грубо говоря, «спереди короче, сзади длиннее». Современная мода тяготеет к более гармоничным и универсальным стрижкам, которые легко адаптируются под различные образы.

А вот еще 10 устаревших причесок и окрашиваний, которые способны перечеркнуть даже безукоризненный образ.