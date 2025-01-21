А потом кто-то купит беременную свинью и очешуеет от восторга xD
15 человек, которые пришли с работы с полными карманами впечатлений
Многие из нас проводят на работе по 8 и более часов в сутки. Здесь мы не только трудимся, но и зачастую обедаем, делимся новостями, заводим дружбу, а иногда и попадаем в трагикомичные ситуации по чужой вине. И можно было бы не обращать внимания на все эти офисные сплетни и интриги, если бы они не влияли напрямую на нашу жизнь.
- На работе была у меня сменная обувь — шикарные замшевые туфельки. И тут я стала замечать, что нога моя в них ездит, да и сами туфли стали шире... Очень интересно! А график у меня был — сутки через трое. И вот приехала я за зарплатой в свой выходной, а туфель-то и нет! Оказалось, в них моя сменщица домой поехала, так как на улице был дождь. И все были уверены, что это ее обувь. Я ее попросила мне купить такие же туфли - нашла их в немецком каталоге. О, как она орала, что я жадина! Но через месяц туфли мне все-таки купила. © Wilena / Dzen
- Есть у меня коллега, которая всегда забывает кошелек, когда мы идем обедать. Каждый раз одно и то же: заказываем еду, а она вдруг такая: "Ой, я забыла деньги. Можешь заплатить?" Ну, ладно, раз-два можно, но это уже стало системой! В итоге она сидит довольная, а я каждый раз оплачиваю и думаю: "Сколько еще это будет продолжаться?" Когда я попыталась ей об этом сказать, она только посмеялась: "Ну ты же можешь себе это позволить!" Да, могу, но я не банк, чтобы за всех платить! © Палата №6 / VK
- Работал в зоомагазине. Все морские свинки находились у нас в большом вольере из плексигласа с разделителем по центру: мальчики с одной стороны, девочки - с другой. Один из коллег решил, что надо организовать все иначе, и перенес в одну сторону длинношерстных особей, а в другую - короткошерстных. Нам потом потребовалась целая вечность, чтобы их рассортировать, и все самки к этому моменту уже были беременны. © PumpkinsDad / Reddit
- Что-то я не понимаю: я — невоспитанный человек или все-таки поступил правильно? На работу я купил себе зарядник на свои кровные деньги, чтобы заряжать свой телефон при необходимости. Пришел после обеда, ищу свой зарядник, а его нет. Увидел, что он лежит на рабочем столе у другого сотрудника, который взял его без спроса и поставил свой телефон на зарядку. Подошел, забрал свою вещь и поставил заряжаться свой аппарат. Через некоторое время приходит этот господин и говорит: «Зачем ты снял мой телефон с зарядки? Там был 1%. Почему не предупредил меня?» Я в полном шоке отвечаю: «Вообще-то я забрал свою зарядку, чтобы зарядить свой телефон». А он обиделся. © prizrakby / Pikabu
- Мы сидели в открытом офисе, и у нас был один жутко пахнущий парнишка. От него исходил такой «аромат», что просто глаза слезились. Мы ему пытались намекать на это, но он намеков не понимал, при этом рассказывал кому-то, что стирает одежду раз в месяц (и то не всегда). Самое интересное, что чисто визуально он сам не выглядел грязным: волосы чистые, все такое. Короче, у нас терпение кончилось довольно быстро, мы прижали его наставника и заявили, мол, либо ты с ним беседуешь, либо ищи нам другой кабинет. И тот ему сказал: «Чувак, ты достал, рядом с тобой дохнут мухи». Уж не знаю, как и где этот парень раздобыл средства для стирки, но проблема, хоть и не моментально, была решена. © wumpscut / Pikabu
- Одна коллега распространяла косметику и постоянно пыталась мне что-то втюхать. Однажды она решила впарить мне омолаживающий крем по цене крыла от самолета. Уговаривала: «Купи! Намажешься разок — и будешь выглядеть гораздо моложе своих 40 лет!» Но она навсегда от меня отстала, когда я ляпнула: «Вообще-то мне 48!» © Александра Барыбина / Dzen
Запахи - моя тема. Не переношу вони. Если источник долго находится рядом, то у меня начинается мигрень. Поэтому с собой всегда ношу маленький флакончик духов и платочек.
- Одна моя коллега была, на самом деле, крайне милым человеком, но очень сильно усложняла мне работу. Мы оба были начинающими ветеринарами. И она месяцами приходила ко мне советоваться о каждом втором своем пациенте! Более того, она просила меня осматривать животных, которых приводили к ней на прием, чтобы «убедиться, что она ничего не пропустила», разговаривать с ее клиентами и т.д. Я фактически делал работу за нас двоих. Это очень утомительно. © Motor_Drignall / Reddit
- В далеком 2006 году была у меня начальница, которая, любила сидеть полдня перед компьютером, взявшись руками за голову, и говорить: «Я ничего не успеваю!» Причем, она в прямом смысле могла сидеть полдня в этой позе и повторяя эту фразу. Терпения моего хватило на полгода. Однажды в ответ на очередное «Я ничего не успеваю!» я спросил: «А, может, попробовать поработать?» Ох, как она была зла! © Размышления инженера / Dzen
- Подрабатывал курьером, в офисе была общая кухня. Продукты, которые приносили себе на обед, складывали в холодильник. Однажды принес я мед порционный. На следующий день пошел с коллегой чай попить, решил угостить — меда нет. В это время обедали менеджеры. Ну, я вслух коллеге и сказал: «Видимо, у нас есть люди, которые зарабатывают меньше, чем курьеры». Кто-то подавился, кто-то покраснел, а кто-то нос почти в тарелку опустил. Кто-то сообщил об этом инциденте директору, а он сделал просто: собрал деньги со всех менеджеров и купил ящик меда. © Радиальная Радиальная / Dzen
- Я 1 апреля захожу к коллегам, а они кофе пьют. Говорят, мол, угощайся. Ну, я сказал «спасибо», насыпал кофе, водой залил, помешал, отхлебываю, и тут раздается дружный ржач. Оказывается, они заменили кофе на гречку, а я и не заметил! Ну, я в долгу не остался. К следующему первому апреля я склеил из бумаги копию настенных часов, на которых застыло время "без 10 минут конец обеда". В обеденный перерыв, когда мы все были в столовой, приятель мой из другого отдела подменил часы. Народ прибегает из столовой, смотрит на время и идет по своим делам: кто за шашки, кто в теннис настольный, кто за что, а я - в читальный зал. А начальник заходит через 5 минут после окончания обеда (он так всегда делал), смотрит и начинает возмущаться: "Это что за бардак? Почему не работаем?!" Народ дружно на часы показывает - обед же еще не кончился! Стали разбираться, а это не часы - это муляж! Ой, что началась! Только волосы не летали. И, главное, прихожу я из библиотеки с лицом ангела, все ко мне с новостью, друг на друга поклепы возводят, а меня так никто и не заподозрил. © Александр Субботин / Dzen
- У меня была история на моем первом месте работы. Было лето, очень жарко, у нас в офисе не было кондиционера. Поэтому я, с разрешения руководителя, купила себе вентилятор и поставила его у своего стола. Первые несколько дней я была очень довольна, пока однажды не пришла на работу и не увидела, что мой вентилятор стоит у стола старшего менеджера по продажам (это был не мой отдел, я работала корректором, и надо мной стоял только наш главный редактор). Надо было видеть его лицо, когда я забирала свой вентилятор! Он еще пытался качать права, что он - старший менеджер, а значит, у него больше привилегий, чем у меня. Но ему это не помогло, и вентилятор я себе вернула.
- Есть у меня коллега. Он вечно голодный, хотя, по его словам, готовит так, что рестораны с мишленовской звездой отдыхают. Этот кадр может влезть в холодильник и начать пробовать еду из стоящих там судочков со словами: "М-м-м, а что это такое невкусное тут принесли?" И просто ест чужую еду. Он как бы не ест все до последнего: тут пару ложек из чужого судочка, там еще парочку, и из третьего тоже... Поймать его практически не реально, но все знают, что это он (других таких чудаков нет). А как только его ловят, начинается песня: "Раз холодильник общий, значит, и то, что в нем лежит, общее". Но пару раз в год он приносит какую-то ерунду, приготовленную им самим (от вони которой холодильник надо недели 2 проветривать), и если только кто-то посмеет это передвинуть, он начинает агрессировать, мол, не надо трогать мои вещи! © Unknown author / Pikabu
Мне кажется, человек, который может бумажный муляж часов расписать так, что при проходящем взгляде не отличишь от настоящего, где-то не там работает
- Дело было перед Новым годом. Нас в кабинете сидело трое: начальница отдела в возрасте и мы вдвоем с коллегой, у нас обоих маленькие дети. Естественно, нам от организации принесли для малышей сладкие подарки. Начальница начала возмущаться, мол, почему ее ребенка оставили без подарка? А «ребенку» 35 лет! Но она сходила, поскандалила и вернулась аж с двумя подарками: «ребенку» и типа какому-то там племяннику. Весь день шуршала фантиками, а к вечеру решила нас удивить:" Девчонки, не поверите, я все съела, ха-ха-ха«. © Галина Е. / Dzen
- Вспомнила одну рабочую историю. Переехал к нам на этаж другой отдел, и неожиданно стали пропадать разные вещи: конфеты, печенье, еда из холодильника и даже из личных тумбочек. Помню, как пошли с коллегой обедать, она достает свой контейнер, а там две пельмешки! Так как пропадала еда не только у нашего, но и у другого отдела по соседству (у нас 3 отдела на этаже были), мы сделали выводы. А когда исчез ручной массажер у коллеги, пошли разбираться. Но так ничего и не добились, потому что охрана отказала в просмотре записей с камер. © Оперный театр / ADME
- Почти месяц назад коллега попросила подвезти ее до дома, потому что слякоть, дождь, темно и все такое. Ну а что, мне сложно что ли даме помочь? Конечно, нет, тем более, почти по пути. Во время поездки мадам несколько раз чихнулась и сморкнулась в салфеточку. Я поинтересовался, все ли у нее в порядке со здоровьем. И тут выяснилось, что она заболела гриппом пару дней назад, но чувствовала себя почти хорошо, потому что таблетки пила. На естественную тираду: «Ты нормальная вообще?» она еще и обиделась, мол, я веду себя непристойно. Я довез ее до дома, а на следующий день меня накрыло. Итогом стал больничный на полторы недели.
Во что мне обошлась доброта? Профукал около 20 тысяч премии за несвоевременную сдачу документов по работе, которые не мог оформить по причине болезни, также потерял около 25 тысяч из окладной части с учетом больничного. И все это из-за коллеги, которая скрыла, что болеет. Больше не буду подвозить коллег никогда. © ***mezhdu*** / Pikabu
Люди со своеобразной логикой встречаются не только среди коллег, но и даже в ближнем кругу родственников — и об этом у нас есть отдельная статья.
Комментарии
И снова. и опять... терпил, что платят и платят за коллег, терпят хамское к себе отношение и прочее, не жалко. Раз сами себя не хотят защищать, то пусть страдают, да истории в сеть выкладывают.
Про детские подарки у нас н а работе была очень классная система - новогодние сладкие подарки выдавали бесплатно сотрудникам с детьми мледше 16 лет. У кого были дети постарше или некоторые сами для себя хотели вкусный новогодний подарок под елку - заранее шли в бухгалтерию, оставляли заявку н а нужное количество и оплачивали (сумма была небольшая, так как брали оптом). В этой ситуации все довольны