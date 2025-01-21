15 человек, которые пришли с работы с полными карманами впечатлений

Многие из нас проводят на работе по 8 и более часов в сутки. Здесь мы не только трудимся, но и зачастую обедаем, делимся новостями, заводим дружбу, а иногда и попадаем в трагикомичные ситуации по чужой вине. И можно было бы не обращать внимания на все эти офисные сплетни и интриги, если бы они не влияли напрямую на нашу жизнь.