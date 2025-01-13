14 вдохновляющих примеров того, как новая стрижка изменила людей

А вы замечали, что стрижка дает чувство освобождения, обновления? Вот и герои нашей подборки распрощались со своими длинными волосами. Посмотрите, как им идет.

«До и после. Ну как вам?»

«Я правильно сделал, что подстригся?»

«Остригла волосы, за которыми пряталась 20 лет, и теперь чувствую себя прекрасно»

«Рад, что подстригся»

"Мне никогда не разрешали стричься коротко, а теперь мне 18. Волосы оказались очень поврежденными, поэтому я решилась и подстригла их!"

До и после

«Моя девушка сказала, что длинные волосы мне совершенно не идут. Как лучше?»

«С одной стороны, хочу длинные волосы, как у принцессы. С другой, не могу отказать себе в короткой стрижке»

«Решил попрощаться с длинными волосами»

«Подстригся в 30»

Ты и раньше выглядел великолепно, но теперь — вообще супер! © Anaevya / Reddit

«Сбрил усы и подстригся»

«В 18 и в 29 лет. Да, я сильно изменился»

«Подстриглась и скучаю по волосам. Как лучше?»

Думала, что длинные волосы хороши, пока не увидела вторую фотку. © katencam / Reddit

«Решил подстричь волосы, которые носил 14 лет»

«Пожертвовал волосы на парики для детей»

Тебе просто невероятно идет короткая стрижка! © CriticalQuantity3779 / Reddit