14 вдохновляющих примеров того, как новая стрижка изменила людей
Народное творчество
19 часов назад
А вы замечали, что стрижка дает чувство освобождения, обновления? Вот и герои нашей подборки распрощались со своими длинными волосами. Посмотрите, как им идет.
«До и после. Ну как вам?»
«Я правильно сделал, что подстригся?»
«Остригла волосы, за которыми пряталась 20 лет, и теперь чувствую себя прекрасно»
«Рад, что подстригся»
"Мне никогда не разрешали стричься коротко, а теперь мне 18. Волосы оказались очень поврежденными, поэтому я решилась и подстригла их!"
До и после
Или бороду отрастить, или виски укоротить, иначе все равно слишком круглое лицо
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Ответить
«Моя девушка сказала, что длинные волосы мне совершенно не идут. Как лучше?»
Нет, у тебя было шикарно все... Мог носить в хвост убранные.... Такой... испанский гранд. ....
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Ответить
«С одной стороны, хочу длинные волосы, как у принцессы. С другой, не могу отказать себе в короткой стрижке»
«Решил попрощаться с длинными волосами»
«Подстригся в 30»
- Ты и раньше выглядел великолепно, но теперь — вообще супер! © Anaevya / Reddit
«Сбрил усы и подстригся»
«В 18 и в 29 лет. Да, я сильно изменился»
«Подстриглась и скучаю по волосам. Как лучше?»
- Думала, что длинные волосы хороши, пока не увидела вторую фотку. © katencam / Reddit
«Решил подстричь волосы, которые носил 14 лет»
«Пожертвовал волосы на парики для детей»
- Тебе просто невероятно идет короткая стрижка! © CriticalQuantity3779 / Reddit
Советуем заглянуть сюда: «8 удобных и эффектных стрижек, с которыми вы забудете о долгой и нудной укладке».
Фото на превью DyslexicPup / Reddit
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