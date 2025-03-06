13 эффектных дам, чья седина стала частью стиля

Они не скрывают возраст – они делают его своей фишкой. Кто сказал, что седые волосы нужно закрашивать? Вот женщины, которые превратили серебристые пряди в свою визитную карточку.

"Я начала седеть в 14. Недавно я решила принять это и кардинально измениться"

Да за такую прическу в салоне пришлось бы выложить кучу денег! © indiewreck / Reddit

"Гламурный образ для работы!"

"Однажды попробовала не краситься и выставить седину напоказ, и тут же была сломлена социальной реакцией"

"Снова начала краситься, но уже с тревожным бэкграундом. В конце концов наткнулась на страничку в соцсетях, где увидела фото прекрасных "серебряных" женщин, спокойно живущих в гармонии с собой. Махнула рукой на все возможные реакции и теперь чувствую себя собой по-настоящему".

"Я десятилетиями красилась, а теперь хожу так"

"Я седею с подросткового возраста"

"Мне 34 года, 18 месяцев отращивания седины. Увереннее в себе, чем когда-либо"

"Потребовалось долгих 4 года, чтобы отрастить все это, и вот мы наконец-то добились результата!"

"Не могу поверить, что все это время я платила за мелирование"

"Недавно я перестала красить волосы. Мне всего 39, но, как вы видите, я довольно седая"

"Мне нравятся длинные волосы, но я ненавижу эффект омбре. Думаю о том, чтобы покрасить нижнюю часть в интересный цвет"

"Мне 55"

"Один год отращивания седины"