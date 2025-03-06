13 эффектных дам, чья седина стала частью стиля
Они не скрывают возраст – они делают его своей фишкой. Кто сказал, что седые волосы нужно закрашивать? Вот женщины, которые превратили серебристые пряди в свою визитную карточку.
"Я начала седеть в 14. Недавно я решила принять это и кардинально измениться"
- Да за такую прическу в салоне пришлось бы выложить кучу денег! © indiewreck / Reddit
"Гламурный образ для работы!"
"Однажды попробовала не краситься и выставить седину напоказ, и тут же была сломлена социальной реакцией"
"Снова начала краситься, но уже с тревожным бэкграундом. В конце концов наткнулась на страничку в соцсетях, где увидела фото прекрасных "серебряных" женщин, спокойно живущих в гармонии с собой. Махнула рукой на все возможные реакции и теперь чувствую себя собой по-настоящему".
"Я десятилетиями красилась, а теперь хожу так"
- Седина - это новый блонд! © Cultural_Wash5414 / Reddit
"Я седею с подросткового возраста"
"Мне 34 года, 18 месяцев отращивания седины. Увереннее в себе, чем когда-либо"
"Потребовалось долгих 4 года, чтобы отрастить все это, и вот мы наконец-то добились результата!"
"Не могу поверить, что все это время я платила за мелирование"
"Недавно я перестала красить волосы. Мне всего 39, но, как вы видите, я довольно седая"
"Мне нравятся длинные волосы, но я ненавижу эффект омбре. Думаю о том, чтобы покрасить нижнюю часть в интересный цвет"
"Мне 55"
"Один год отращивания седины"
"Мне нравится как красиво смешиваются седые и коричневые корни волос!"
Какие волосы прекрасные! Однако здесь и мелирование и седина в одном флаконе.
Комментарии
Везёт. Я с детства мечтала о седой прядке как у Роуг из Людей Икс. Ну и она у меня почти есть. Волосков 6 или 7 подряд в чёлке. В 37 лет) Чё-то мне начинает казаться, что не дождусь я "нового блонда")
я когда свою седину полностью очистила от краски, то куча людей, даже профи, спрашивали где меня так стильно покрасили. Седина может выглядеть красиво, если она ухожена, не пушит, не ломается и блестит.
Моя мама не красит волосы лет 30,у нее такая красивая платина, что грех ее закрашивать!