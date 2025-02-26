15+ фото, на которых разница видна издалека, но хочется рассмотреть повнимательнее

Многое в нашем мире можно осознать только в сравнении с чем-либо. К примеру, то, как меняется тело, когда в жизни появляется спорт, лучше всего видно на снимках, между которыми большой промежуток времени. Оценить, насколько любовь видоизменила питомца, которого забрали из приюта, проще, когда смотришь, каким он был, когда только вошел в дом. И смотреть на такие сравнения можно бесконечно.

"Слева я с другом, который очень поддержал меня после развода. А справа мы уже пара и планируем пожениться. Я стала легче на 33 кг, а он на 18"

«Мы с сестрой близняшки, но вряд ли кто-то нам поверит»

"Мои волосы вокруг уха вообще какой-то другой текстуры и растут гораздо быстрее"

Когда-то котенок помещался на ладошке, а теперь занимает полкровати

«Я осознала, что волшебной таблетки нет, а диеты — ужас. Я начала с малого и вот мой результат спустя 1.5 года»

«Наконец-то я вижу реальные результаты от правильного питания и тренировок 5 раз в неделю».

«Большие пальцы на моих руках различаются по форме и размеру»

"Эти разного цвета розы дало одно растение"

«Это я и моя жена. Фото с разницей в 32 года»

«Нашла в интернете близнеца плюшевого мишки из моего детства. Я потрясена разницей!»

"Разница между обычным местом в самолете и местом с дополнительным пространством для ног"

"Разница между свежим буханкой и забытой в морозилке. Обе были выпечены в одно и то же время и при одной и той же температуре"

«Цвет моей кожи на руке и на ноге»

"Забрали его из приюта 5 месяцев назад, вот что делают любовь и еда"

«Моя рука сейчас и ее слепок 35 лет назад»

«Новые шорты против тех, в которых я 4 месяца занимался малярными работами»