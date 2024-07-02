20+ фото с такой отпадной разницей, что не оторваться от экрана

Верно люди говорят, что все познается в сравнении. Да, все знают, что кошки меняют «шубку» с зимней на летнюю, но лишь на фото заметна разница. И есть еще масса примеров, которые показывают изменчивость нашей повседневной жизни.

«Похудела на 14 кг. Мой прогресс»

До и сразу после нанесения сыворотки

121 кг и 92 кг

«Сверху — сортовая малина, а снизу — дикая, которую я собрала в лесу»

«Вот как я рисовал в 2013 году и в 2017-м. Горжусь собой!»

Слева — послеродовая прокладка, а справа — обычная

«Мой усатый в 8 недель и в 8 месяцев»

Слева — новая щетка, а щеткой справа весь день чистили керамику, найденную при раскопках

На фото две одинаковые подушки. Только ту, что слева, не трогали, а на той, что справа, спали каждую ночь в течение года

«Через 3 недели со средством от пигментации. Это реально работает!»

«Эллиот со своей любимой игрушкой в 4 недели. На фото ниже — уже будучи взрослым»

Слева на фото гайка и болт, которые находятся далеко от моря, а справа — близко к нему

Посмотрите, какая разница в цвете между магазинным кленовым сиропом (слева) и домашним (справа)

Местечко в Северной Калифорнии до и после дождливой зимы

Слева Кен 1985 года выпуска, справа — 2018 года

Вот как выглядит разница в 13 кг

«Разница между новой парой ботинок и такой же парой, которую я носил каждый день в течение года»

© Disgruntled_Armbars / Reddit Vianna 3 часа назад Заинтригована, где парень живет, что у него рельефная подошва так стерлась. Ну, или качество обуви. Мои треккинговые, годами носимые по горам, скалам, вулканическим долинам разве что цвет поменяли в тканевой части, но никак не подошва - - Ответить

«Сбросила перед свадьбой около 7 кг. Вот как теперь на мне смотрится платье»

Разница между летней и зимней «шубкой»

«Вот насколько отличается в размерах моя рука и рука моей подруги»

Минус 13 кг. А шорты те же

«Вот как 30 дней без сахара изменили мою кожу»