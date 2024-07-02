На левой фотографии похожа на Ольгу Картункову. И там, и там симпатичная девушка.
20+ фото с такой отпадной разницей, что не оторваться от экрана
Верно люди говорят, что все познается в сравнении. Да, все знают, что кошки меняют «шубку» с зимней на летнюю, но лишь на фото заметна разница. И есть еще масса примеров, которые показывают изменчивость нашей повседневной жизни.
«Похудела на 14 кг. Мой прогресс»
До и сразу после нанесения сыворотки
Сыворотка настолько крутая, что даже цвет глаз посветлел. Хоспади, эдми, ну что за чушь вы носите
121 кг и 92 кг
«Сверху — сортовая малина, а снизу — дикая, которую я собрала в лесу»
«Вот как я рисовал в 2013 году и в 2017-м. Горжусь собой!»
Слева — послеродовая прокладка, а справа — обычная
Эдми не был бы эдми, если бы обошел хоть раз туалeтно-проклaдoчную тему. Вау, прoкладки бывают разные, ничоси!
«Мой усатый в 8 недель и в 8 месяцев»
С возрастом меняются не только актеры, от которых у эдми забилось чаще куриное сердечко, но и коты.
Слева — новая щетка, а щеткой справа весь день чистили керамику, найденную при раскопках
На фото две одинаковые подушки. Только ту, что слева, не трогали, а на той, что справа, спали каждую ночь в течение года
«Через 3 недели со средством от пигментации. Это реально работает!»
«Эллиот со своей любимой игрушкой в 4 недели. На фото ниже — уже будучи взрослым»
Слева на фото гайка и болт, которые находятся далеко от моря, а справа — близко к нему
Посмотрите, какая разница в цвете между магазинным кленовым сиропом (слева) и домашним (справа)
Местечко в Северной Калифорнии до и после дождливой зимы
Слева Кен 1985 года выпуска, справа — 2018 года
Вот как выглядит разница в 13 кг
«Разница между новой парой ботинок и такой же парой, которую я носил каждый день в течение года»
Заинтригована, где парень живет, что у него рельефная подошва так стерлась. Ну, или качество обуви. Мои треккинговые, годами носимые по горам, скалам, вулканическим долинам разве что цвет поменяли в тканевой части, но никак не подошва
«Сбросила перед свадьбой около 7 кг. Вот как теперь на мне смотрится платье»
Разница между летней и зимней «шубкой»
Кот роскошный, шуба тоже. И как же я его понимаю, что у него аж глаза поголубели как лето закончилось!
«Вот насколько отличается в размерах моя рука и рука моей подруги»
Минус 13 кг. А шорты те же
«Вот как 30 дней без сахара изменили мою кожу»
«Я стала использовать увлажняющий крем, крем для глаз, витамин С и солнцезащитный крем. Также стала пить противозачаточные — думаю, они тоже сыграли свою роль в борьбе с акне. Тут недавние изменения. Как бы мне ни хотелось это признавать, но 30 дней контроля за питанием реально улучшили мою кожу. Месяц без сахара и рафинированных продуктов, ем молочные продукты только на завтрак».
А вот что у нас есть еще:
Комментарии
не 30 дней без сахара, а КОКи, витамины и уход. А правильное питание - это так, до кучи. Пока мне можно было КОКи - тоже всё было хорошо с кожей, вне зависимости от питания. Потом чуть не умерла от тромбов, и теперь КОКи мне нельзя, смертельно опасно. И вот теперь хоть образ жизни, хоть витамины пачками, хоть дорогущий уход, хоть постоянное наблюдение десятком врачей - кожа испортилась и такой теперь останется до старости. Так что чудес не бывает, и никакие 30 дней без сахара проблемы с кожей не вылечат.