20+ фото с такой отпадной разницей, что не оторваться от экрана

Фотоподборки
4 часа назад

Верно люди говорят, что все познается в сравнении. Да, все знают, что кошки меняют «шубку» с зимней на летнюю, но лишь на фото заметна разница. И есть еще масса примеров, которые показывают изменчивость нашей повседневной жизни.

«Похудела на 14 кг. Мой прогресс»

До и сразу после нанесения сыворотки

Vianna
3 часа назад

Сыворотка настолько крутая, что даже цвет глаз посветлел. Хоспади, эдми, ну что за чушь вы носите

-
-
Ответить

121 кг и 92 кг

«Сверху — сортовая малина, а снизу — дикая, которую я собрала в лесу»

«Вот как я рисовал в 2013 году и в 2017-м. Горжусь собой!»

Слева — послеродовая прокладка, а справа — обычная

Vianna
3 часа назад

Эдми не был бы эдми, если бы обошел хоть раз туалeтно-проклaдoчную тему. Вау, прoкладки бывают разные, ничоси!

-
-
Ответить

«Мой усатый в 8 недель и в 8 месяцев»

Vianna
3 часа назад

С возрастом меняются не только актеры, от которых у эдми забилось чаще куриное сердечко, но и коты.

-
-
Ответить

Слева — новая щетка, а щеткой справа весь день чистили керамику, найденную при раскопках

На фото две одинаковые подушки. Только ту, что слева, не трогали, а на той, что справа, спали каждую ночь в течение года

«Через 3 недели со средством от пигментации. Это реально работает!»

«Эллиот со своей любимой игрушкой в 4 недели. На фото ниже — уже будучи взрослым»

Слева на фото гайка и болт, которые находятся далеко от моря, а справа — близко к нему

Посмотрите, какая разница в цвете между магазинным кленовым сиропом (слева) и домашним (справа)

Местечко в Северной Калифорнии до и после дождливой зимы

Слева Кен 1985 года выпуска, справа — 2018 года

Вот как выглядит разница в 13 кг

«Разница между новой парой ботинок и такой же парой, которую я носил каждый день в течение года»

Vianna
3 часа назад

Заинтригована, где парень живет, что у него рельефная подошва так стерлась. Ну, или качество обуви. Мои треккинговые, годами носимые по горам, скалам, вулканическим долинам разве что цвет поменяли в тканевой части, но никак не подошва

-
-
Ответить

«Сбросила перед свадьбой около 7 кг. Вот как теперь на мне смотрится платье»

Разница между летней и зимней «шубкой»

Vianna
3 часа назад

Кот роскошный, шуба тоже. И как же я его понимаю, что у него аж глаза поголубели как лето закончилось!

-
-
Ответить

«Вот насколько отличается в размерах моя рука и рука моей подруги»

Минус 13 кг. А шорты те же

«Вот как 30 дней без сахара изменили мою кожу»

Vianna
3 часа назад

Выгдядит отлично, но не верю, что тут только отказ от сахара.

-
-
Ответить

«Я стала использовать увлажняющий крем, крем для глаз, витамин С и солнцезащитный крем. Также стала пить противозачаточные — думаю, они тоже сыграли свою роль в борьбе с акне. Тут недавние изменения. Как бы мне ни хотелось это признавать, но 30 дней контроля за питанием реально улучшили мою кожу. Месяц без сахара и рафинированных продуктов, ем молочные продукты только на завтрак».

А вот что у нас есть еще:

Фото на превью weird_weekend / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ио
2 часа назад

ООО прокладки вернулись, а то давно их не было)

-
-
Ответить
Анна Чугреева
2 часа назад

не 30 дней без сахара, а КОКи, витамины и уход. А правильное питание - это так, до кучи. Пока мне можно было КОКи - тоже всё было хорошо с кожей, вне зависимости от питания. Потом чуть не умерла от тромбов, и теперь КОКи мне нельзя, смертельно опасно. И вот теперь хоть образ жизни, хоть витамины пачками, хоть дорогущий уход, хоть постоянное наблюдение десятком врачей - кожа испортилась и такой теперь останется до старости. Так что чудес не бывает, и никакие 30 дней без сахара проблемы с кожей не вылечат.

-
-
Ответить

Похожее