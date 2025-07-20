19 счастливчиков, у которых был на редкость удачный день в комиссионке

Многие рассматривают секонд-хенд исключительно как место, в котором можно найти недорогую одежду. Но завсегдатаи барахолок знают, что здесь еще и полно классных штуковин для дома. Многие из них умудряются всю квартиру обставить вещами из вторых рук, и сделать это так, что она выглядит как картинка из дизайнерского журнала.

«Мне кажется, такую вещь можно найти только

в секонд-хенде»

Держатели для кукурузы? Поясните, для чего они вообще нужны? Обожаю всякие анатомические приколы, но что с ними делать-то вообще? 😁 © HopelessCleric / Reddit

Они для кукурузы в початках — ну типа ешь же «ушко» ( «ears» — початок кукурузы на англ.) кукурузы, видимо поэтому. © OG-Mumen-Rider / Reddit

кукурузы, видимо поэтому. © OG-Mumen-Rider / Reddit Их вставляют в початок кукурузы по бокам, чтобы держать его. © meNmyCoins / Reddit

«Смотрите, какую лампу купила за $9,99. Уже дома узнала, что в онлайн-магазине такая стоит почти $30 000»

Как поклонник сериала «Звездный путь: Следующее поколение» я нахожу, что это просто потрясающая находка! © Hostamon / Reddit

Девушка, ну имейте совесть! Удалите уже это фото, пока мой муж его не увидел. Он большой поклонник «Звездного пути», и потом будет таскать меня по магазинам, пока мы такую же не найдем. © ennimeow / Reddit

«Вот еще одна вещь, которая мне даже не была нужна, но уж очень хотелось купить»

Это буквально «читай и плачь». Классная штука, я бы тоже такую купила. © Defiant-Difference17 / Reddit

«Нашла сегодня эти стаканы. Дома доходчиво объяснила мужу, что мыть их можно только руками»

«Не так давно поклеил обои для своей жены и хотел подобрать к ним подходящую мебель к ее дню рождения. А тут вдруг натолкнулся на этот диванчик. Купил сразу же»

Идеальная находка! Все так здорово сочетается. © Repulsive_Fly3826 / Reddit

«Вот это улов — всего 20 $ за весь набор!»

Я понятия не имела, что мне это нужно, пока не увидела этого фото. © ArcheryOnThursday / Reddit



«Я не мог убедить себя, что это правда, когда увидел их на блошином рынке. Несмотря на сомнения купил их и часовщик подтвердил — это настоящий ROLEX 1980-х годов»

Это потрясающе. А я однажды нашла Rolex 1960-х годов и ювелирные изделия в сумке с распродажи за 17 долларов. Сначала я была убеждена, что это подделка, но когда узнала, что это настоящее, была шокирована. Это одна из моих лучших находок на сегодня. © thriftygal / Reddit

«Купил в комиссионке за $ 30. Оказалось, что она из настоящего золота, а камень внутри — это 14-каратный топаз»

Это такое великолепное и уникальное изделие! Так как я родилась в ноябре, всегда ищу уникальные изделия из топаза. Их на удивление трудно найти. © charm_strange / Reddit

Невиданная удача — в руках счастливчика 400 граммов серебра всего за $ 75

«Купила эту пару стульев со скидкой, обожаю! Вот как они смотрятся вместе с диваном, который достался мне бесплатно»

«Боги экономии послали мне эту пижаму Natori. Она практически новая»

«Увидела этот журнальный столик и сразу поняла, что он особенный»

Мне очень нравится, такой изящный. © AnamCeili / Reddit

«Это кольцо из 10-каратного золота с бриллиантом я нашел в пакете с дешевой бижутерией.»

«Обнаружила на днях на распродаже эти потрясающие шкафы»

«Купила эти часы всего за $6.99»

«Приобрел эти стулья в антикварном магазине за $60»

«Отыскала зеркало своей мечты. Непросто было запихать его в машину, но я справилась»

«Купила комплект для медового месяца. Здесь ночная рубашка и халат»

У меня есть очень похожий наряд. Шикарный пеньюар, да? У моего мужа аж глаза загорелись, когда я впервые его надела. © ennimeow / Reddit