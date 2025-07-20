19 счастливчиков, у которых был на редкость удачный день в комиссионке

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29 минут назад

Многие рассматривают секонд-хенд исключительно как место, в котором можно найти недорогую одежду. Но завсегдатаи барахолок знают, что здесь еще и полно классных штуковин для дома. Многие из них умудряются всю квартиру обставить вещами из вторых рук, и сделать это так, что она выглядит как картинка из дизайнерского журнала.

«Мне кажется, такую вещь можно найти только
в секонд-хенде»

  • Держатели для кукурузы? Поясните, для чего они вообще нужны? Обожаю всякие анатомические приколы, но что с ними делать-то вообще? 😁 © HopelessCleric / Reddit
  • Они для кукурузы в початках — ну типа ешь же «ушко» («ears» — початок кукурузы на англ.) кукурузы, видимо поэтому. © OG-Mumen-Rider / Reddit
  • Их вставляют в початок кукурузы по бокам, чтобы держать его. © meNmyCoins / Reddit

«Смотрите, какую лампу купила за $9,99. Уже дома узнала, что в онлайн-магазине такая стоит почти $30 000»

  • Как поклонник сериала «Звездный путь: Следующее поколение» я нахожу, что это просто потрясающая находка! © Hostamon / Reddit
  • Девушка, ну имейте совесть! Удалите уже это фото, пока мой муж его не увидел. Он большой поклонник «Звездного пути», и потом будет таскать меня по магазинам, пока мы такую же не найдем. © ennimeow / Reddit

«Вот еще одна вещь, которая мне даже не была нужна, но уж очень хотелось купить»

«Нашла сегодня эти стаканы. Дома доходчиво объяснила мужу, что мыть их можно только руками»

«Не так давно поклеил обои для своей жены и хотел подобрать к ним подходящую мебель к ее дню рождения. А тут вдруг натолкнулся на этот диванчик. Купил сразу же»

«Вот это улов — всего 20 $ за весь набор!»

«Я не мог убедить себя, что это правда, когда увидел их на блошином рынке. Несмотря на сомнения купил их и часовщик подтвердил — это настоящий ROLEX 1980-х годов»

  • Это потрясающе. А я однажды нашла Rolex 1960-х годов и ювелирные изделия в сумке с распродажи за 17 долларов. Сначала я была убеждена, что это подделка, но когда узнала, что это настоящее, была шокирована. Это одна из моих лучших находок на сегодня. © thriftygal / Reddit

«Купил в комиссионке за $ 30. Оказалось, что она из настоящего золота, а камень внутри — это 14-каратный топаз»

  • Это такое великолепное и уникальное изделие! Так как я родилась в ноябре, всегда ищу уникальные изделия из топаза. Их на удивление трудно найти. © charm_strange / Reddit

Невиданная удача — в руках счастливчика 400 граммов серебра всего за $ 75

«Купила эту пару стульев со скидкой, обожаю! Вот как они смотрятся вместе с диваном, который достался мне бесплатно»

«Боги экономии послали мне эту пижаму Natori. Она практически новая»

«Увидела этот журнальный столик и сразу поняла, что он особенный»

«Это кольцо из 10-каратного золота с бриллиантом я нашел в пакете с дешевой бижутерией.»

«Обнаружила на днях на распродаже эти потрясающие шкафы»

«Купила эти часы всего за $6.99»

«Приобрел эти стулья в антикварном магазине за $60»

«Отыскала зеркало своей мечты. Непросто было запихать его в машину, но я справилась»

«Купила комплект для медового месяца. Здесь ночная рубашка и халат»

  • У меня есть очень похожий наряд. Шикарный пеньюар, да? У моего мужа аж глаза загорелись, когда я впервые его надела. © ennimeow / Reddit

«Купила на распродаже это великолепное винтажное кресло в изумительном состоянии. Я просто на седьмом небе от счастья!»

Фото на превью rrrr_reubs / Reddit

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