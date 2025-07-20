19 счастливчиков, у которых был на редкость удачный день в комиссионке
Интересное
29 минут назад
Многие рассматривают секонд-хенд исключительно как место, в котором можно найти недорогую одежду. Но завсегдатаи барахолок знают, что здесь еще и полно классных штуковин для дома. Многие из них умудряются всю квартиру обставить вещами из вторых рук, и сделать это так, что она выглядит как картинка из дизайнерского журнала.
«Мне кажется, такую вещь можно найти только
в секонд-хенде»
- Держатели для кукурузы? Поясните, для чего они вообще нужны? Обожаю всякие анатомические приколы, но что с ними делать-то вообще? 😁 © HopelessCleric / Reddit
- Они для кукурузы в початках — ну типа ешь же «ушко» («ears» — початок кукурузы на англ.) кукурузы, видимо поэтому. © OG-Mumen-Rider / Reddit
- Их вставляют в початок кукурузы по бокам, чтобы держать его. © meNmyCoins / Reddit
«Смотрите, какую лампу купила за $9,99. Уже дома узнала, что в онлайн-магазине такая стоит почти $30 000»
- Как поклонник сериала «Звездный путь: Следующее поколение» я нахожу, что это просто потрясающая находка! © Hostamon / Reddit
- Девушка, ну имейте совесть! Удалите уже это фото, пока мой муж его не увидел. Он большой поклонник «Звездного пути», и потом будет таскать меня по магазинам, пока мы такую же не найдем. © ennimeow / Reddit
«Вот еще одна вещь, которая мне даже не была нужна, но уж очень хотелось купить»
- Это буквально «читай и плачь». Классная штука, я бы тоже такую купила. © Defiant-Difference17 / Reddit
«Нашла сегодня эти стаканы. Дома доходчиво объяснила мужу, что мыть их можно только руками»
Да, стаканы с такой рифлёной позолотой нельзя мыть в посудомойке.
-
-
Ответить
- Вау, они бесподобны! © sproutdogmom / Reddit
«Не так давно поклеил обои для своей жены и хотел подобрать к ним подходящую мебель к ее дню рождения. А тут вдруг натолкнулся на этот диванчик. Купил сразу же»
- Идеальная находка! Все так здорово сочетается. © Repulsive_Fly3826 / Reddit
«Вот это улов — всего 20 $ за весь набор!»
- Я понятия не имела, что мне это нужно, пока не увидела этого фото. © ArcheryOnThursday / Reddit
«Я не мог убедить себя, что это правда, когда увидел их на блошином рынке. Несмотря на сомнения купил их и часовщик подтвердил — это настоящий ROLEX 1980-х годов»
- Это потрясающе. А я однажды нашла Rolex 1960-х годов и ювелирные изделия в сумке с распродажи за 17 долларов. Сначала я была убеждена, что это подделка, но когда узнала, что это настоящее, была шокирована. Это одна из моих лучших находок на сегодня. © thriftygal / Reddit
«Купил в комиссионке за $ 30. Оказалось, что она из настоящего золота, а камень внутри — это 14-каратный топаз»
Это не топаз, который ещё неправильно называют раухтопазом, а дымчатый кварц.
-
-
Ответить
- Это такое великолепное и уникальное изделие! Так как я родилась в ноябре, всегда ищу уникальные изделия из топаза. Их на удивление трудно найти. © charm_strange / Reddit
Невиданная удача — в руках счастливчика 400 граммов серебра всего за $ 75
«Купила эту пару стульев со скидкой, обожаю! Вот как они смотрятся вместе с диваном, который достался мне бесплатно»
«Боги экономии послали мне эту пижаму Natori. Она практически новая»
«Увидела этот журнальный столик и сразу поняла, что он особенный»
- Мне очень нравится, такой изящный. © AnamCeili / Reddit
«Это кольцо из 10-каратного золота с бриллиантом я нашел в пакете с дешевой бижутерией.»
- Я думаю, кто-то лихорадочно ищет кольцо, которое супруга случайно отдала. © Moos_Mumsy / Reddit
«Обнаружила на днях на распродаже эти потрясающие шкафы»
- Отличная находка и покупка, поздравляю! © Mysterious_Secret827 / Reddit
«Купила эти часы всего за $6.99»
«Приобрел эти стулья в антикварном магазине за $60»
«Отыскала зеркало своей мечты. Непросто было запихать его в машину, но я справилась»
«Купила комплект для медового месяца. Здесь ночная рубашка и халат»
- У меня есть очень похожий наряд. Шикарный пеньюар, да? У моего мужа аж глаза загорелись, когда я впервые его надела. © ennimeow / Reddit
«Купила на распродаже это великолепное винтажное кресло в изумительном состоянии. Я просто на седьмом небе от счастья!»
А вот еще несколько статей на классные находки в секонд-хендах:
Фото на превью rrrr_reubs / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Посмотрите, как сейчас выглядят актеры из сериалов, от которых когда-то нам было так сложно оторваться
Кино
1 год назад
16 женщин, которые справляются с трудностями, даже если судьба ставит им подножку
Истории
1 год назад
17 предложений руки и сердца, после которых остается только подумать: «Это что было?»
Истории
5 месяцев назад
Читатели ADME рассказали истории о том, как раскусили обманщиков
Истории
7 месяцев назад
16 женщин, которые точно знают, что развод — это не конец жизни, а новая счастливая глава
Народное творчество
1 год назад
13 женщин откровенно поделились тем, что на самом деле происходит в их «идеальных» семьях
Народное творчество
1 месяц назад
Честный рассказ о том, как я стала «тарелочницей» и что это изменило в моей жизни
Истории
1 месяц назад
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
8 месяцев назад
14 случаев, когда отношения затрещали по швам, а выяснилось это необычным образом
Истории
5 месяцев назад
14 двойных стандартов, от которых нам давно пора избавиться, чтобы не портить жизнь себе и другим
Культура
1 год назад
20+ человек, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений
Народное творчество
1 год назад
14 удивительных встреч, после которых люди всерьез задумались о своих потерянных двойниках
Истории
4 месяца назад