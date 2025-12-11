16 мастеров находчивости, которые одной фразой или действием меняют ситуацию в свою пользу

Было мне лет 12-13. Родители отпускали гулять до 21:00, а мне хотелось подольше, все равно во дворе гуляем. Я прокрутила на всех часах в доме стрелки на час назад и, довольная своей изобретательностью, усвистела гулять. Пришла в девять вечера домой (на самом деле в десять). Выговор от родителей получила. О чем я думала? Ведь родительский рабочий день, наручные часы, в конце концов, «Новости» в 21:00 никто не отменял! © Подслушано / Ideer