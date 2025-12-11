Когда наказывали и не отпускали гулять, я говорил, чтоб все сразу заходили. Всегда действовало, я знал, что мама не сможет отказать, когда толпа детей просит отпустить)
16 мастеров находчивости, которые одной фразой или действием меняют ситуацию в свою пользу
Находчивость — это когда голова работает быстрее обстоятельств. Когда другие только пытаются сообразить, что к чему, такие люди уже придумывают новые способы знакомства, приносят что-то необычное на свидания и умудряются сдать экзамены, даже забыв материал. В этой подборке истории про тех, кто одним словом или маленьким трюком умудряется обернуть ситуацию в свою пользу так легко, что остается только улыбнуться.
- У нас с братом в детстве был свой «Троянский конь». Мне было 6, брату — 11. Как-то мама меня наказала и не разрешила гулять с подругами. Поэтому мы договорились с братом, что я залезу в его спортивную сумку, и он вынесет меня на улицу погулять тайно. Так и случилось. Мама, конечно, это заметила, но ничего нам не сказала, потому что была в шоке от изобретательности. © Не все поймут / VK
- Когда в детстве мы с мамой ругались, я сразу садился за уроки и начинал задавать вопросы, типа мне помощь нужна, хотя ответы я знал. Думаю, и мама догадывалась, зачем я это делаю, но все равно мы понемножку начинали отходить. Такая детская хитрость. © Подслушано / Ideer
- Сидела в кафе, и ко мне подошел парень. Попросил подыграть ему. Увидел бывшую на горизонте и захотел ей утереть нос. Сказал мне: «Вот увидит меня за одним столом с такой красоткой и кусать локти будет». Мы разыграли сцену влюбленной пары, парень угостил меня десертом. Мило пообщались, предложил обменяться соцсетями. Мы уже 2 года как женаты. Но суть в том, что никакой бывшей тогда не было. Муж говорит, не знал, как подкатить, а увидев мои добрые глаза, подумал, что точно не откажу выручить. © Не все поймут / VK
- Моя шестилетняя дочь очень не любит ходить в школу. И вот сегодня утром смотрю — она себя зеленкой измазала точечно. Думаю, выдумщица. Сказала, что ветрянка. Однако смотрю, а там реально красные пятна под зеленкой (видно, что не просто на кожу нанесла зеленку). В школу не пошла, я особо разбираться не стал, спешил. Ушел на работу. Жена, которая осталась с дочерью дома, сказала, что она себе не просто нарисовала пятна зеленкой, но сначала нарисовала фломастером красные пятна. Смеялись с женой, а дочку ругать не стали. © Не все поймут / VK
- Мой папа очень находчивый. В свое время ему сказали ехать в командировку, а он не хотел. Так вот, он просто не поехал и сделал вид, что ничего не было. При этом здоровался с начальником, а тот даже не замечал, что его человек не уехал. Только через неделю босс опомнился, но уже было поздно. © Палата № 6 / VK
- Я администратор одного из крупных интернет-сообществ нашего города. Одна девушка предложила запись: «Меня воспитали скромницей, так что не знаю, как тонко намекнуть парню, что хочу новую машину на день рождения, помогите советом, что делать». А после публикации (анонимной, разумеется) написала в комментариях под собственным постом «похожая ситуация». Пришлось ради удовлетворения интереса узнать у мадам, к чему это было. Она совершенно спокойно ответила: «Ну мне же надо было намекнуть, вот он увидит, что я прокомментировала, и поймет». © Карамель / VK
это шо ж за девушка такая ценная, которой на ДР машину презентовать надо?
- В детстве мы со старшим братом часто играли в прятки, а моим «козырным» местом всегда была кровать. Я просто накрывалась одеялом и тихонько смеялась, ибо знала, что брат меня не найдет. Только позже узнала, что он меня и не искал. Просто занимался своими делами, пока я радовалась своей «победе и находчивости». © Карамель / VK
- В 3 классе у нас была выставка домашних животных. Все, кто приносил своих питомцев в тот день, освобождались от уроков. У меня питомцев не было, но уроки пропустить я всегда была рада. Стала думать, что же делать. Перед школой нашла на улице улитку и принесла как питомца. Учительница наругалась, рассказала маме. Мама похвалила за находчивость. © ШКогвартс / VK
- Взял каршеринг, подхожу к машине, приложение упорно пишет «Подойдите ближе». Я там уже сел на капот — и ничего. Звоню в техподдержку, мужик на той стороне полчаса пытался разобраться, потом выдает такой: «Значит, давайте сделаем так. Во-первых, включите на телефоне авиа-режим». Я как дурак включаю — и очевидно, что связь с ним прерывается. Я аж офигел. Перезваниваю в техподдержку, а там уже другой сотрудник трубку берет и все по новой давай. Но как же он грамотно меня слил. © Убойные Истории / VK
- Работаю в общепите. Ко мне постоянно приходил мужичок и пытался договориться, чтобы я ему побольше и повкуснее сделал, а он доплатит. Я не поддавался, а он постоянно просил. В итоге я психанул и сказал — давай, сделаю. Сделал, не добавив ни грамма больше, принес, сказал — денег не надо. В итоге через пять минут он пришел с администратором и сказал, что я «обманываю руководство». С невозмутимым видом беру запечатанное блюдо и ставлю на весы. Все нормально. Его выгнали, а мне премию выписали. Вот и договорились. © Подслушано / Ideer
- Я девушка, занимаюсь конным спортом и люблю практичные подарки. Зная это, друг моего брата, чтобы меня очаровать, пришел на свидание не с букетом роз, а с вальтрапом. Оценила находчивость, уже полгода встречаемся. © Подслушано / Ideer
- Произошло это в первые полгода после свадьбы. Осень. На улице мерзкая погода: дождь со снегом, ветер ужасный. Как часто бывает, отопление еще не подключено, а горячую воду необходимо отключить. После тяжелого рабочего дня прихожу домой, дома дубарь, воды горячей нет, муж на кухне читает книгу и греет воду. Прошу мужа согреть постель, так как холодно после водных процедур. Так вот, выхожу из ванной комнаты, муж на кухне продолжает читать книгу. Захожу в спальню, откидываю одеяло — и у меня истерический хохот. Муж летит в спальню, картина такая: откидываю одеяло, на кровати постелена газета и рядком стоят кастрюли после горячей воды. Я ему говорю: кому расскажи, как молодой муж греет постель — упадут со смеху. Вот такая мужская смекалка! © Убойные Истории / VK
Ё-моё, вот это сообразительный муж! Высший класс - расстелить в постели газеты, и на них поставить кастрюли, хорошо, что хотя бы не с кипятком 🤣
- Менеджер сегодня отжег. Опаздываю, говорит, на работу, до такси не могу дозвониться и машин нет. Он тогда позвонил в службу грузоперевозок, заказал газель, мол, нужно груз в 115 кг перевезти. Приехала газель, спрашивают, где груз. А он: ну вот я. © Убойные Истории / VK
- В детстве я плохо ел. Мог за день вообще ничего не съесть, силой меня никогда не заставляли, но моя мама начала использовать определенную хитрость. Так как большинство детей любят делать наперекор, она ставила на стол тарелку с едой и говорила: «Сын, это есть нельзя!» — а я тянул тарелку к себе и говорил: «А я буду!» И ел. На будущих детях этот метод точно опробую. © Подслушано / Ideer
- Сдавала как-то экзамен по французскому. Реферат про Лувр, текст получился очень большой, и в одном месте у меня всегда был ступор — не могла запомнить, что дальше. Так случилось и на сдаче. Но я не растерялась и начала рассказ сначала. Вся комиссия сидела довольная, слушая одно и то же по третьему кругу. Получила 5. Просто кроме моей учительницы, никто не знал языка, а она меня похвалила за находчивость и отличное произношение. © Подслушано / Ideer
Бонус: детская непосредственность
Было мне лет 12-13. Родители отпускали гулять до 21:00, а мне хотелось подольше, все равно во дворе гуляем. Я прокрутила на всех часах в доме стрелки на час назад и, довольная своей изобретательностью, усвистела гулять. Пришла в девять вечера домой (на самом деле в десять). Выговор от родителей получила. О чем я думала? Ведь родительский рабочий день, наручные часы, в конце концов, «Новости» в 21:00 никто не отменял! © Подслушано / Ideer
Комментарии
Комиссия принимает экзамен по иностранному языку, и только один из комиссии знает этот язык. На хрена остальные приперлись?
Со мной бы в детстве этот номер с тарелкой не прошёл - если я есть не хотела, то и не ела, и никакие ухищрения бы не помогли.