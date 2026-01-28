Картина должна была стать символом отсутствия идей и присутствия большой доли наглости и беспринципности.
7 произведений искусства, глядя на стоимость которых, хочется протереть глаза
Почему за банан на скотче платят больше, чем за поместье в Тоскане, а шедевры Ван Гога когда-то стоили как обед в трактире? Мы изучили архивы Sotheby’s и историю громких арт-покупок, чтобы найти 7 произведений искусства, чьи ценники заставляют протереть глаза.
1. «Комик» Маурицио Каттелана
Цена: $6 240 000.
Этот итальянский художник известен прежде всего своими гиперреалистичными скульптурами и инсталляциями. За сатирический подход его часто называют проказником в мире искусства.
В ноябре 2024 года на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке состоялась шумная сделка. Произведение Маурицио «Комик», которое представляло из себя банан, приклеенный скотчем к стене, было продано после семиминутной бурной борьбы за $6,24 млн с учетом комиссионных.
2. «Шагающий человек I» Альберто Джакометти
Цена: $104 300 000.
Джакометти — один из самых выдающихся скульпторов XX века. Больше всего он известен своими бронзовыми скульптурами в виде высоких худых человеческих фигур. Альберто создал их под впечатлениями от вечно куда-то спешащих в большом городе людей.
Бронзовая скульптура мужчины в натуральную величину «Шагающий человек I» стала одним из самых дорогих произведений искусства. В феврале 2010 года она была продана за $104,3 млн на аукционе Sotheby’s в Лондоне. В то время это был абсолютный рекорд.
3. «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера
Цена: примерно $1.28, на тот момент это стоимость пары обедов в дешевом трактире.
Это сейчас Йоханнес Вермеер — один из самых известных голландских художников XVII века. При жизни же он был лишь умеренно успешным, а после кончины о нем и вовсе быстро позабыли. В XIX веке о нем знали лишь узкие специалисты.
В 1881 году «Девушка с жемчужной сережкой» всплыла на торгах, причем находилась она в плачевном состоянии. Из-за толстого слоя пыли и старого лака практически невозможно было понять, что на ней изображено. Но коллекционер и искусствовед А. А. де Томбе понял, что под грязью может скрываться шедевр. Он договорился с другом не поднимать цену, чтобы не привлекать к картине внимания. В итоге он выкупил ее по цене пары обедов в дешевом трактире. Позднее картина была передана в дар музею Маурицхёйс, где она находится и по сей день. Как известно, она стала бесценным мировым достоянием.
4. «Шедевр» Роя Лихтенштейна
Цена: $165 000 000.
Этот художник являлся заметным представителем течения поп-арт. Больше всего он известен своими картинами, вдохновленными комиксами, рекламой и изображениями массового производства. При жизни получил множество наград и почетных докторских степеней в области изобразительного искусства.
Самой дорогой его картиной стал «Шедевр». Коллекционер произведений искусства и филантроп Агнес Гунд продала эту его работу за $165 млн. Газета New York Times подтвердила продажу 12 июня, в результате чего картина вошла в число 15 самых дорогих когда-либо проданных произведений искусства.
5. "№ 6 (Фиолетовое, зеленое и красное) Марка Ротко
Цена: $186 000 000.
Эту картину американский художник-экспрессионист написал в 1951 году. В 2014 году полотно стало причиной большого скандала в мире искусства. Швейцарский арт-дилер Ива Бувье продал ее за $186 млн. Вот только когда он приобретал произведение искусства, выступал не как дилер, а как обычный покупатель, и отдал за холст всего за $80 млн. Работам Ротко такое шумное дело пошло на пользу — картина стала символом изобретательности, которая вдохновляла многих коллекционеров и последователей.
6. «Пейзаж на берегу Сены» Огюста Ренуара
Цена: $7.
Этот пейзаж на миниатюрном полотне вполне заслуживает того, чтобы его историю увековечили в детективном блокбастере. Началось все с того, что одна дама купила на блошином рынке коробку безделушек за $7. Среди прочего там была картина в симпатичной рамке, которая и заинтересовала женщину. Рамка, а не картина: холст хотели просто выбросить. Но кто-то надоумил все же посоветоваться с оценщиком. Дама принесла свое приобретение в мусорном пакете и узнала о том, что у нее есть подлинный Ренуар за $7. Реальная цена картины приближалась к сотне тысяч долларов.
Правда, возник нюанс — 60 лет назад картину украли из Балтиморского музея. Дело дошло до суда и в итоге картину конфисковали. Теперь она вернулась в выставочный зал.
7. Фотография «Без названия 93» Синди Шерман
Синди Шерман создала серию снимков «Без названия» Номер 93 был создан в 1981 году и вызвал много споров среди критиков. Распечатанная фотография за почти $4 млн ушла с аукциона в 2014 году. С учетом того, что мы воспринимаем сейчас фото как обыденность, смириться с этой цифрой сложно. Но, согласитесь, фотография — тоже искусство.
