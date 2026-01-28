7 произведений искусства, глядя на стоимость которых, хочется протереть глаза

Это сейчас Йоханнес Вермеер — один из самых известных голландских художников XVII века. При жизни же он был лишь умеренно успешным, а после кончины о нем и вовсе быстро позабыли. В XIX веке о нем знали лишь узкие специалисты.

В 1881 году «Девушка с жемчужной сережкой» всплыла на торгах, причем находилась она в плачевном состоянии. Из-за толстого слоя пыли и старого лака практически невозможно было понять, что на ней изображено. Но коллекционер и искусствовед А. А. де Томбе понял, что под грязью может скрываться шедевр. Он договорился с другом не поднимать цену, чтобы не привлекать к картине внимания. В итоге он выкупил ее по цене пары обедов в дешевом трактире. Позднее картина была передана в дар музею Маурицхёйс, где она находится и по сей день. Как известно, она стала бесценным мировым достоянием.