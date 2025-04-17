13 неожиданных фактов о балах викторианской эпохи, про которые не расскажут в кино

Помимо бальной залы, следовало отвести и отдельные комнаты под раздевалки для мужчин и женщин. Там гости оставляли верхнюю одежду. Кроме того, в помещении, предназначенном для дам, обычно дежурили 2 горничные, которые подшивали порванные наряды, поправляли прически и помогали с прочими возможными неприятностями. Гардероб старались разместить на 1-м этаже, чтобы дамам не приходилось бегать вверх и вниз по лестницам.

Также нужно было выбрать помещение и для более деликатных нужд. В 1-й половине XIX века далеко не все дома были оснащены канализационной системой, так что в подходящей комнате оставляли ночные горшки, бурдалю и служанку, которая должна была помогать дамам справляться с этим процессом без ущерба для нарядов. Емкости расставляли и в других стратегических зонах по всему дому, например за ширмами и в темных уголках. Если нужда заставала гостя врасплох во время трапезы, он мог встать из-за стола и скрыться за занавесями. А некоторые барышни приезжали на бал с собственными бурдалю и носили горшки в сумочках.

Если же туалета поблизости не было, женщинам на выручку приходили карманы. На женских платьях они всегда были довольно глубокими, что позволяло незаметно помассировать живот и мочевой пузырь и облегчить состояние. Есть теория, что чтобы не описаться, женщины держались за складки ткани внутри платья и таким образом сдерживали себя.