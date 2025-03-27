14 фото, при виде которых порой наворачиваются слезы радости

Каждый день в интернете появляются миллионы фотографий, и пересмотреть их все просто невозможно. Но среди этого потока есть кадры, которые заставляют нас остановиться, задержать дыхание и почувствовать что-то особенное. Это снимки, наполненные теплотой, радостью или неожиданной красотой, которые трогают до глубины души.

"Увидели эту сладкую парочку во время нашего медового месяца"

"Меня вызвали на работу прямо в день рождения, так еще и в ночную. Моя жена наполнила сумку для обеда подарками, пока я спал. Эта женщина послана мне небесами!"

"У нас на работе есть девушка, которая всем на день рождения дарит торт. Сегодня я получил свой"

"Девушка сказала «да», когда я ей сделал вот такое предложение"

Прошу, не показывай эту фотку моей жене. © Actually-Yo-Momma / Reddit

"После развода с женой моя 10-летняя дочь сказала: «Папа, теперь я буду о тебе заботиться», — и вот что она приготовила. Я, 30-летний здоровый мужик, чуть не заплакал"⁠⁠

Кстати, у нас есть классная подборка трогательных историй, после прочтения которых может понадобиться носовой платок.

"Мы вместе учились, я был в нее влюблен, но так и не решился подойти к ней. Спустя годы жизнь вновь свела нас, и второго шанса я не упустил"

"У моей дочки серьезное заболевание, и общение дается ей с трудом. Сегодня я нашел свой портрет в ее рюкзаке. Я счастлив!"

«Меня дважды уволили, и я переехала в другой город, в тесную квартирку, ради работы, которую не любила. А теперь у меня работа мечты, и я покупаю новый дом! В нем есть ванна!»

"Я стыдилась того, что я взрослая тетя, а люблю кукол Барби. Все изменилось полгода назад. Первую куклу мне подарил муж"

Я узнала, что кукол заказывают и коллекционируют женщины. Они перекрашивают им лица, делая их более реалистичными, делают мебель и лепят миниатюрную еду, фотографируют в разных местах и т.д. Я тоже увлеклась этим - и очень счастлива. Перестала стесняться своего увлечения. Нас много! © Darya23 / Pikabu

"Она у меня всего 10 дней, но я уже успел полюбить ее"

"Мне 44, и я уже и не надеялся стать отцом. Сегодня все изменилось"

"Моя девушка устроила мне сюрприз на мой 29-й день рождения. До этого у меня никогда не было тематических вечеринок. Да, я люблю Человека-Паука и машинки"

"Сегодня мой парень помог расставить в гостиной моих фарфоровых кукол, которых я коллекционирую с детства. Это много для меня значит"

Теперь я могу расставить их на видном месте, потому что раньше моя семья и бывший муж роняли и ломали их, иногда намеренно. Я впервые чувствую себя в безопасности, и хотя мой бойфренд считает моих кукол жутковатыми, он знает, что я их люблю, и уважает это. © Logical-Victory-2678 / Reddit

"Нашел это фото из 1989 года, и на меня нахлынули воспоминания"

Это я и моя первая жена, мы в свадебном путешествии. Мы молоды, счастливы и влюблены. А потом ее не стало. Ей было 40. Я остался с 3 детьми. Спустя время я снова женился. Я люблю и любим, но иногда я ужасно тоскую по тем временам. И считаю, что мне повезло дважды. © fujimidai / Reddit