17 трогательных историй, после прочтения которых может понадобиться носовой платок

Пришлось поработать воспитателем сразу после института. Мне дали подготовительную группу. Я очень ответственно отнеслась к работе. Каждый день дома готовилась к занятиям с детьми по программе. К тому же никогда не кричала, не обзывала детишек. Разбирали их конфликты спокойно, не унижая. Одна родительница подошла ко мне как то и сказала, что её сын стал с большим желанием ходить в сад, потому что, как он сказал, "новая воспитательница уважает нас". Было очень приятно это слышать.