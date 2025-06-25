9 актеров, которые могли бы без грима сыграть персонажей известных мультфильмов

Кино
4 часа назад

Кинематограф продолжает радовать нас все новыми экранизациями любимых мультфильмов из нашего детства. Однако порой создается впечатление, что некоторых актеров судьба специально приготовила для этих ролей — их внешность, харизма и актерский талант идеально совпадают с персонажами из анимационного мира.

Снежная королева — Дарья Мороз

Холодная красота и гипнотический взгляд Дарьи Мороз делают её идеальной кандидаткой на роль Снежной Королевы. В ней есть та самая ледяная отстранённость и внутренняя сила, которые превращают персонажа из сказки в живую легенду. Мы бы точно не пропустили такую экранизацию.

Шамаханская царица — Адель Шайхитдинова

Адель Шайхитдинова из Башкирии стала необычайно популярна благодаря завирусившейся песне «Homay». Яркая и прекрасная Адель — отличный кандидат на роль Шамаханской царицы в серии мульфильмов про трех богатырей. Мы бы с удовольствием пошли в кино, где бы снялась эта талантливая девушка.

Алеша Попович — Виктор Хориняк

Виктор Хориняк давно доказал, что может быть обаятельным и бесстрашным героем. В его харизме и искренности легко угадывается наш любимый Алёша Попович — храбрый, добрый и немного наивный. С таким Алёшей любое кино — праздник!

Старуха — Марина Федункив

Светлана БМВ
18 часов назад

Марина Федункив не такая уж старая. Что то рано её в старухи записали. Конечно, если с гримом, то она сможет сыграть злую бабку.

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Марина Федункив — мастер комических ролей, и в образе алчной старухи из классической сказки она могла бы блестяще показать, как жадность портит человека. Смешно, жизненно и поучительно — именно так, как любит зритель.

Кощей Бессмертный — Александр Петров

Александр Петров умеет играть на грани добра и зла, превращая даже отрицательных героев в многослойные образы. Его Кощей Бессмертный был бы не просто злодеем, а трагической фигурой с харизмой и глубиной. Такая интерпретация точно заслуживает большого экрана.

Забава — Валентина Ляпина

Забава — племянница Князя в «Трех богатырях». Было бы действительно здорово, если бы талантливый режиссер взялся за эту мультипликацию. И посмотрите, как хорошо Валентина Ляпина смотрится в народном костюме!

Иван Царевич — Антон Шагин

Антон Шагин умеет быть одновременно искренним и сказочным, а его добрый взгляд — как у настоящего русского героя. Иван Царевич в его исполнении был бы обаятельным, чуть растерянным, но очень смелым — именно таким, каким мы его любим.

Девочка — Ева Смирнова

«Варежка» — короткий, но безумно трогательный мультфильм. И тут на роль главной героини видится юная Ева Смирнова, известная массовому зрителю по «Вампирам средней полосы».

Мюнхаузен — Сергей Сергеев

По «Мюнхаузену» снят старый фильм, но технологии ушли далеко вперед, мы не против еще одной экранизации. А харизматичного приключенца вполне под силу воплотить на экране Сергею Сергееву («Невский», «Казачок», «Холоп 2»).

Император Куско — Марк Эйдельштейн

С ярким темпераментом и артистизмом Марка Эйдельштейна в образе императора Куско точно не соскучишься! Он с лёгкостью передаст и эгоцентричность, и неожиданную симпатию этого героя. Такое перевоплощение просто просится на экран.

Изма — Екатерина Варнава

Экспрессивная, яркая и с чувством комического тайминга — Екатерина Варнава просто создана для роли Измы. Она легко передаст всю абсурдную злость и остроумие этого персонажа, добавив к нему свой фирменный шарм. Мы уже слышим этот саркастичный смех!

Комментарии

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Ио
4 часа назад

😅🤣 обласкали Петрова, Кощей без грима это вы загнули конечно 😅😅😅

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