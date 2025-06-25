9 актеров, которые могли бы без грима сыграть персонажей известных мультфильмов
Кинематограф продолжает радовать нас все новыми экранизациями любимых мультфильмов из нашего детства. Однако порой создается впечатление, что некоторых актеров судьба специально приготовила для этих ролей — их внешность, харизма и актерский талант идеально совпадают с персонажами из анимационного мира.
Снежная королева — Дарья Мороз
Холодная красота и гипнотический взгляд Дарьи Мороз делают её идеальной кандидаткой на роль Снежной Королевы. В ней есть та самая ледяная отстранённость и внутренняя сила, которые превращают персонажа из сказки в живую легенду. Мы бы точно не пропустили такую экранизацию.
Шамаханская царица — Адель Шайхитдинова
Схожесть есть, но она не актёр, а певица. Так что всё равно мимо.
Адель Шайхитдинова из Башкирии стала необычайно популярна благодаря завирусившейся песне «Homay». Яркая и прекрасная Адель — отличный кандидат на роль Шамаханской царицы в серии мульфильмов про трех богатырей. Мы бы с удовольствием пошли в кино, где бы снялась эта талантливая девушка.
Алеша Попович — Виктор Хориняк
Виктор Хориняк давно доказал, что может быть обаятельным и бесстрашным героем. В его харизме и искренности легко угадывается наш любимый Алёша Попович — храбрый, добрый и немного наивный. С таким Алёшей любое кино — праздник!
Старуха — Марина Федункив
Марина Федункив не такая уж старая. Что то рано её в старухи записали. Конечно, если с гримом, то она сможет сыграть злую бабку.
Марина Федункив — мастер комических ролей, и в образе алчной старухи из классической сказки она могла бы блестяще показать, как жадность портит человека. Смешно, жизненно и поучительно — именно так, как любит зритель.
Кощей Бессмертный — Александр Петров
Александр Петров умеет играть на грани добра и зла, превращая даже отрицательных героев в многослойные образы. Его Кощей Бессмертный был бы не просто злодеем, а трагической фигурой с харизмой и глубиной. Такая интерпретация точно заслуживает большого экрана.
Забава — Валентина Ляпина
Иван Царевич — Антон Шагин
Антон Шагин умеет быть одновременно искренним и сказочным, а его добрый взгляд — как у настоящего русского героя. Иван Царевич в его исполнении был бы обаятельным, чуть растерянным, но очень смелым — именно таким, каким мы его любим.
Девочка — Ева Смирнова
«Варежка» — короткий, но безумно трогательный мультфильм. И тут на роль главной героини видится юная Ева Смирнова, известная массовому зрителю по «Вампирам средней полосы».
Мюнхаузен — Сергей Сергеев
По «Мюнхаузену» снят старый фильм, но технологии ушли далеко вперед, мы не против еще одной экранизации. А харизматичного приключенца вполне под силу воплотить на экране Сергею Сергееву («Невский», «Казачок», «Холоп 2»).
Император Куско — Марк Эйдельштейн
С ярким темпераментом и артистизмом Марка Эйдельштейна в образе императора Куско точно не соскучишься! Он с лёгкостью передаст и эгоцентричность, и неожиданную симпатию этого героя. Такое перевоплощение просто просится на экран.
Изма — Екатерина Варнава
Экспрессивная, яркая и с чувством комического тайминга — Екатерина Варнава просто создана для роли Измы. Она легко передаст всю абсурдную злость и остроумие этого персонажа, добавив к нему свой фирменный шарм. Мы уже слышим этот саркастичный смех!
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