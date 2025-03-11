Посмотрите, как менялись образы 15 сказочных персонажей со времен нашего детства
Сказочные герои сопровождают человечество веками, но их образы не остаются неизменными. С каждым поколением они обрастают новыми чертами, меняют внешний облик и подстраиваются под дух времени. В кино это особенно заметно: знакомые персонажи становятся сложнее, их характеры - глубже, а истории, в которых они появляются, обрастают новыми смыслами и поворотами сюжета.
Царевна-лягушка
Одной из самых популярных героинь сказочных фильмов с полным правом можно назвать Василису. Впервые зрители увидели ее в полнометражном фильме 1939 года "Василиса Прекрасная", созданном режиссером Александром Роу по мотивам сказки "Царевна-лягушка". Главную героиню в нем сыграла Валентина Сорогожская.
В сериале "Последний богатырь. Наследие" создатели решили познакомить нас со зрелой Василисой, давно сбросившей лягушачью шкуру, которая и не первый год замужем, и уже двух детей воспитала. Эту роль сыграла Александра Урсуляк. А в ленте 2025 года современную лягушку, поймавшую вместо стрелы мячик для гольфа, играет Валентина Ляпина.
Дед Мороз
В сказке «Морозко», премьера которой состоялась в 1965 году, сурового, но справедливого волшебника сыграл Александр Хвыля. Его персонаж спас Настеньку в лесу, помог ей встретить любовь и щедро одарил приданым.
Дед Мороз в исполнении Федора Бондарчука получился гораздо брутальнее. Недаром вышедшая в 2016 году киноистория с его участием называлась «Дед Мороз. Битва магов». Зрители увидели фэнтези, действие которого разворачивалось на улицах современного города, и, наверное, даже немного поверили, что волшебники живут среди нас.
Настенька
Настенька из фильма 1965 года запомнилась многим своим юным личиком, огромными глазами и нежным голосом. Было удивительно, откуда в ее хрупкой героине столько внутренней силы. Играла героиню Наталья Седых, на момент съемок ей было 16 лет.
В 2026-м году нас ждет переосмысление этой классической сказки. Настеньку, роль которой досталась Марии Канунниковой, никак не назовешь хрупким созданием, и это видно уже по первым кадрам.
Марфушенька-душенька
Все, кто хоть раз видели гениальную игру Инны Чуриковой в фильме Александра Роу, навсегда запомнили все сцены с этой колоритной Марфушенькой. А уж ее диалог с матерью (Вера Алтайская) и вовсе стал мемным.
В новом фильме Марфу сыграет Виктория Серикова. Ей предстоит изобразить совсем другой характер персонажа, ведь в грядущей киноленте сводные сестры дружат. Им предстоит вмести спасти Морозко от козней злой ведьмы.
Капризная царевна
В экранизациях сказки про Емелю эта героиня носила разные имена. В фильме «По щучьему веленью» 1938 года роль царевны-Несмеяны исполнила Софья Терентьева. Кстати, именно она в итоге и стала невестой главного героя, после того, как тот смог стереть угрюмое выражение с ее лица.
Царевна Анфиса, которую в сказке 2023 года сыграла Алина Алексеева, получилась взбалмошной и коварной особой. Из-за ее интриг Емелю отправляли в дальние и опасные путешествия. А суженой главного героя стала не царевна, а его верная спутница Василиса.
Кощей
Кощей в исполнении Олега Табакова в сказке «После дождичка в четверг...» получился весьма нетипичным, чем и запомнился зрителям разных поколений. Во-первых, от худобы этого героя не осталось и следа, а во-вторых, выяснилось, что он не прочь поиграть в шашки.
На этом фоне Федор Лавров в фильме 2023 года «По щучьему велению», кажется, более близок к стандартному образу Кощея Бессмертного. Но только внешне, потому что по ходу действия обнаруживается, что он заботливый отец Василисы, который всегда готов помочь своей дочери.
Кикимора
Одна из самых ярких кикимор на экране - кикимора Кухарочка из фильма Роу "Золотые рога" в исполнении незабываемой Веры Алтайской. Она и Бабе-яге дерзит, и с разбойниками кокетничает. А в конце и вовсе проникается сочувствием к главным героям и уходит от Яги к другой хозяйке.
В сериале "Недетское кино" кикимору сыграла Александра Ребенок. Ее героиня совсем не похожа на болотных замарашек из прошлого. Правда, став модной красоткой Кики, свойственного этой нечисти коварства она не утратила.
Царь-девица
Вот с детства учат: сделай какую-нибудь дичь (искупайся в трёх котлах) и будет тебе и власть, и богатство! А потом удивляемся, что никто зарабатывать не хочет(((
Роль красавицы, которая в финале фильма становится невестой Ивана-дурака, в экранизации 1941 года исполнила Марина Ковалева. Она носила имя Заря-Заряница и изначально должна была выйти замуж за злого царя Афрона.
Царь-девица, которую в «Коньке-Горбунке» 2021 года сыграла Паулина Андреева, получилась строгой и изящной дамой. За ней главному герою пришлось отправиться в Ледяную страну и забраться на высокую гору. Но история завершается строго по сказке Ершова: Иван после купания в трех котлах становится царем и женится на Царь-девице.
Царь
В сказке Александра Роу «Огонь, вода и ... медные трубы», которую зрители впервые увидели в 1968 году, роль приморского царя исполнил Михаил Пуговкин. Кстати, он же сыграл и правителя сказочного государства в фильме «Варвара-краса, длинная коса».
Роман Мадянов в новой экранизации «По щучьему велению» оказался похож на царей, которых мы привыкли видеть в сказках нашего детства. Вот только его герой Феофан не сидел на троне, а постоянно суетился, делая что-то по хозяйству, носил при себе набор инструментов и отчаянно сопротивлялся техническим нововведениям.
Варвара
Вилкова очень талантлива, а за Анжелу из "О чем ещё говорят мужчины" отдельное СПАСИБО!
В сказке «Варвара-краса, длинная коса», вышедшей на экраны в 1969 году, режиссер Александр Роу сделал главную героиню дочерью морского царя и наделил ее красотой и мудростью. Мы с детства запомнили в этом образе актрису Татьяну Клюеву.
Зато Варвара из «Последнего богатыря» в исполнении Екатерины Вилковой успела перейти на сторону зла. Правда, как выяснится позже, она сделала это не по своей воле, уколов в детстве палец о волшебный цветок.
Баба-яга
В сказке 1982 года «Там, на неведомых дорожках» этот персонаж в исполнении Татьяны Пельтцер получился не совсем обычным. Эдуард Успенский, по мотивам одноименного произведения которого и была создана эта киноистория, сделал свою Бабу-ягу доброй. Иначе кто бы рискнул отправить к ней на каникулы внука Митю?
Современная Баба-яга из фильма ужасов «Яга. Кошмар темного леса» и вовсе выбивается из привычного представления об этой героине. В 2020 году мы увидели Светлану Устинову в жутковатом образе ведьмы, которая устраивается няней к семейным парам и крадет их детей.
Молодая Баба-яга
Киношники не раз задумывались над вопросом: "А какой была Баба-яга в молодости?". Первую молоденькую бабку-ежку можно увидеть в фильме-сказке "Огонь, вода и… медные трубы". Красотке всего каких-то сто лет и она очень хочет замуж за Кащея.
В сериале "Последний богатырь. Наследие", а также в фильме "Финист. Первый богатырь" молодую Ягу сыграла Юлия Пересильд. В истории про Финиста, которая стала приквелом ко всей франшизе "Последний богатырь", нам показали, так сказать, историю становления героини.
Царица
Царицу, которую по навету завистливой родни законопатили в бочку, в фильме-сказке по пушкинской "Сказке о царе Салтане" в 1966-м году сыграла великолепная Лариса Голубкина. Ее персонаж яркий, живой, запомнившийся многим с детства.
В 2025 году зрителям обещают показать новую экранизацию пушкинской поэмы. Царицу в этом фильме сыграет Лиза Моряк. Она поделилась в соцсети кадрами из грядущей киноленты и мы уже сумели оценить работу художников по костюмам.
Царевна-Лебедь
Знакомую нам с детства Царевну-Лебедь в «Сказке о царе Салтане» сыграла Ксения Рябинкина. Фильм с ее участием был создан режиссером Александром Птушко и вышел в широкий прокат в 1967 году. Кстати, Рябинкина была не только актрисой кино, но еще и балериной. Возможно, именно поэтому ее героиня буквально «плыла поверх текучих вод» — прямо как у Пушкина.
Зато в 2021 году поклонники классической версии этой сказки явно испытали легкое потрясение. В сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых» действие развернулось в современном мире. Царевич Елисей стал рэпером, золотой петушок — нейросетью, а Царевна-Лебедь в исполнении Олеси Судзиловской переместилась в мир постапокалипсиса, обросла перьями и лишилась волос.
Царь Салтан
В экранизации одного из наших любимых режиссеров сказочников, Александра Птушко, роль царя Салтана сыграл Владимир Андреев. Его персонаж и правда производит впечатление человека несколько наивного, способного поверить в то, что «родила царица в ночь не то сына, не то дочь;Не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку».
А вот в киноленте 2025 года Салтана сыграет Павел Прилучный, и нам, честно говоря, уже хочется посмотреть каким образом сумеют обвести вокруг пальца этого явно более решительного царя вздорные сестрицы во главе со сватьей бабой Бабарихой.
Интересно посмотреть и на то, как выглядят одни и те же сказочные персонажи глазами режиссеров и мультипликаторов из разных стран.