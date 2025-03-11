Посмотрите, как менялись образы 15 сказочных персонажей со времен нашего детства

Одной из самых популярных героинь сказочных фильмов с полным правом можно назвать Василису. Впервые зрители увидели ее в полнометражном фильме 1939 года "Василиса Прекрасная", созданном режиссером Александром Роу по мотивам сказки "Царевна-лягушка". Главную героиню в нем сыграла Валентина Сорогожская.

В сериале "Последний богатырь. Наследие" создатели решили познакомить нас со зрелой Василисой, давно сбросившей лягушачью шкуру, которая и не первый год замужем, и уже двух детей воспитала. Эту роль сыграла Александра Урсуляк. А в ленте 2025 года современную лягушку, поймавшую вместо стрелы мячик для гольфа, играет Валентина Ляпина.