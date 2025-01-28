Девушки, которые активно молодятся, они обычно из красивых становятся сразу страшными.
12 знаменитостей, которые поработали над своей внешностью и добились результата
Быть медийной личностью не так легко, как кажется на первый взгляд. Звезды почти всегда находятся на виду, поэтому им приходится много работать над внешностью и имиджем. В 2024 году многие знаменитости в той или иной степени изменили свои образы.
Анастасия Волочкова сменила образ и ей очень идет
Екатерина Скулкина за этот год кардинально преобразилась
Кристина Асмус сделала новую стрижку
Ей идёт, но с локонами она милая и нежная девушка, а со стрижкой уже стильная молодая женщина.
Бьянка сделала липосакцию ног и начала активно заниматься спортом
Мария Федункив решила примерить образ рыжей бестии и расцвела на глазах
Нюшу тоже просто не узнать
Михаил Галустян пересмотрел свой рацион и занялся спортом, удивив всех своим ярким преображением
Работал-работал, нa стройке лет 10 - и сделал себя. А эти все, хитровывернутые, крутились-вертелись в своих планктон-домах, интриганили - половину выжило, половину слетело за сороковник.
Молодец, че сказать.Тоджикистонамана! Так и надо.
Тося Чайкина решила попрощаться со своими длинными волосами и попробовать новую прическу
Валя Карнавал перекрасилась, похудела и сделала подтяжку груди
Наталья Бочкарева не боится эксперементировать со своим имиджем
Экспериментировать! Есть экскременты, а есть эксперименты! "Взболтать, но не смешивать", (не удержалась, простите).
Ксения Теплова в 2024 году много раз экспериментировала со своими волосами. Например, актриса выглядела очень мило с белыми кудряшками
Фотка справа будто очередной блогер-неадекват, который сейчас будет паспорт жечь или налысо бриться за донат 😂😂😂
Певец Хабиб бросил себе вызов, решив правильно питаться и чаще ходить в спортзал
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