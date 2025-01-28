12 знаменитостей, которые поработали над своей внешностью и добились результата

Быть медийной личностью не так легко, как кажется на первый взгляд. Звезды почти всегда находятся на виду, поэтому им приходится много работать над внешностью и имиджем. В 2024 году многие знаменитости в той или иной степени изменили свои образы.

Анастасия Волочкова сменила образ и ей очень идет

Екатерина Скулкина за этот год кардинально преобразилась

Кристина Асмус сделала новую стрижку

Анастасия 21 час назад Ей идёт, но с локонами она милая и нежная девушка, а со стрижкой уже стильная молодая женщина. - - Ответить

Бьянка сделала липосакцию ног и начала активно заниматься спортом

Мария Федункив решила примерить образ рыжей бестии и расцвела на глазах

Нюшу тоже просто не узнать

Михаил Галустян пересмотрел свой рацион и занялся спортом, удивив всех своим ярким преображением

За Железные холмы 17 часов назад Работал-работал, нa стройке лет 10 - и сделал себя. А эти все, хитровывернутые, крутились-вертелись в своих планктон-домах, интриганили - половину выжило, половину слетело за сороковник.

Молодец, че сказать.Тоджикистонамана! Так и надо. - - Ответить

Тося Чайкина решила попрощаться со своими длинными волосами и попробовать новую прическу

Валя Карнавал перекрасилась, похудела и сделала подтяжку груди

Наталья Бочкарева не боится эксперементировать со своим имиджем

OLE 21 час назад Экспериментировать! Есть экскременты, а есть эксперименты! "Взболтать, но не смешивать", (не удержалась, простите). - - Ответить

Ксения Теплова в 2024 году много раз экспериментировала со своими волосами. Например, актриса выглядела очень мило с белыми кудряшками

Тревожное Пирожное 18 часов назад Фотка справа будто очередной блогер-неадекват, который сейчас будет паспорт жечь или налысо бриться за донат 😂😂😂 - - Ответить