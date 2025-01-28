12 знаменитостей, которые поработали над своей внешностью и добились результата

Знаменитости
22 часа назад

Быть медийной личностью не так легко, как кажется на первый взгляд. Звезды почти всегда находятся на виду, поэтому им приходится много работать над внешностью и имиджем. В 2024 году многие знаменитости в той или иной степени изменили свои образы.

Анастасия Волочкова сменила образ и ей очень идет

Екатерина Скулкина за этот год кардинально преобразилась

Кристина Асмус сделала новую стрижку

Анастасия
21 час назад

Ей идёт, но с локонами она милая и нежная девушка, а со стрижкой уже стильная молодая женщина.

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Бьянка сделала липосакцию ног и начала активно заниматься спортом

Мария Федункив решила примерить образ рыжей бестии и расцвела на глазах

Нюшу тоже просто не узнать

East News

Михаил Галустян пересмотрел свой рацион и занялся спортом, удивив всех своим ярким преображением

За Железные холмы
17 часов назад

Работал-работал, нa стройке лет 10 - и сделал себя. А эти все, хитровывернутые, крутились-вертелись в своих планктон-домах, интриганили - половину выжило, половину слетело за сороковник.
Молодец, че сказать.Тоджикистонамана! Так и надо.

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Тося Чайкина решила попрощаться со своими длинными волосами и попробовать новую прическу

Валя Карнавал перекрасилась, похудела и сделала подтяжку груди

Наталья Бочкарева не боится эксперементировать со своим имиджем

OLE
21 час назад

Экспериментировать! Есть экскременты, а есть эксперименты! "Взболтать, но не смешивать", (не удержалась, простите).

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Ксения Теплова в 2024 году много раз экспериментировала со своими волосами. Например, актриса выглядела очень мило с белыми кудряшками

Певец Хабиб бросил себе вызов, решив правильно питаться и чаще ходить в спортзал

Еще несколько интересных статей про звезд и шоу-бизнес:

Комментарии

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Алина
21 час назад

Подождите, а где бицепсы Киркорова?? Требую в студию😂😂

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