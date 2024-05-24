14 звезд, которые немного «похимичили» над внешностью, а будто оборотное зелье приняли
Одни звезды годами и даже десятилетиями остаются верны тому образу, в котором их полюбила публика. А другие очень даже не против поэкспериментировать с внешностью. Порой знаменитости и вовсе так преображаются, что даже самые преданные фанаты не могут их узнать с первого взгляда.
Кристина Асмус шикарно выглядит в образе роковой брюнетки
Любовь Аксенова с новой стрижкой выглядит как нимфа из сказочного леса
Видимо, Наталья представляет нимф из сказочного леса, как растрепанных, грустных блондинок анорексичек. Не всем идёт смена образа.
Екатерина Скулкина не только изменила цвет волос, но и похудела
Ну, то что похудела, на фото не очень заметно. Но оба образа хороши!
Люся Чеботина перекрасила волосы, изменила стиль одежды и просто сразила всех наповал
Ольга Бузова перевоплотилась из игривой блондинки в элегантную шатенку
Она олицетворение того, что спонсорские вложения таланта вообще нисколько не прибавляют.
Сложно не согласиться с тем, что Юлии Высоцкой к лицу милые кудряшки
Обожаю кудряшки! И Юлии, действительно, к лицу. Только ей улыбаться так широко не следует.
Анфиса Чехова кардинально изменилась внешне. И мы смело можем сказать, что эти изменения очень ей идут
Юлия Михальчик на "Фабрике звезд" и сейчас — будто 2 разных человека
Очередная жертва современных штампов -похудеть, губы накачать, ресницы нарастить, брови татуировать... Теряется индивидуальность. Печально.
Настасья Самбурская не боится экспериментировать со своим стилем и цветом волос
Виктория Боня не скрывает того, что делала подтяжку бровей, лифтинг век и использовала другие хирургические вмешательства
Елена Ксенофонтова решила порадовать своих поклонников новой экстравагантной прической. Трудно поспорить с тем, что рыжий ей к лицу
Любовь моя, Елена Ксенофонтова! В любом образе, в любом наряде, в любой роли неподражаемая и неповторимая.
Cпустя годы Иду Галич не узнать, она поразила поклонников своим кардинальным преображением
Прочитала заглавие, подумала, что забыли поставить точки. "Спустя годы. Иду. Галич не узнать." Точно, не узнать.
Алена Шишкова рассказала, что обращалась к врачам из-за расстройства пищевого поведения и улучшила состояние здоровья
В Виктории Ворониной и не узнать ту 18-летнюю девчонку, что пела «Мелом» — так похорошела. Кстати, на фото справа ей уже стукнуло 40
В 18 лет была полнее, круглее. Но это не значит, что в 40 лет "похорошела", потому что похудела. "Ей уже стукнуло 40." Сорок лет, это ещё не тот возраст, в котором женщина уже морщинистая старуха.
А в этих материалах мы показывали обычных людей, которые решили поэкспериментировать с внешностью, и результаты были выше всяких похвал:
Комментарии
ох уж эти нулевые с их реалити шоу, сколько "суперзвезд" они нам подарили, 20 прошло ,а мы все смотрим на их метаморфозы.