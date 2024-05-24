14 звезд, которые немного «похимичили» над внешностью, а будто оборотное зелье приняли

Знаменитости
6 часов назад

Одни звезды годами и даже десятилетиями остаются верны тому образу, в котором их полюбила публика. А другие очень даже не против поэкспериментировать с внешностью. Порой знаменитости и вовсе так преображаются, что даже самые преданные фанаты не могут их узнать с первого взгляда.

Кристина Асмус шикарно выглядит в образе роковой брюнетки

AA / ABACA / Abaca / East News

Любовь Аксенова с новой стрижкой выглядит как нимфа из сказочного леса

Ivanov Sergey / East News
Светлана БМВ
6 дней назад

Видимо, Наталья представляет нимф из сказочного леса, как растрепанных, грустных блондинок анорексичек. Не всем идёт смена образа.

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Екатерина Скулкина не только изменила цвет волос, но и похудела

Zilber Mihail / East News

Люся Чеботина перекрасила волосы, изменила стиль одежды и просто сразила всех наповал

Kashaev Pavel / East News

Ольга Бузова перевоплотилась из игривой блондинки в элегантную шатенку

N Sh
3 дня назад

Она олицетворение того, что спонсорские вложения таланта вообще нисколько не прибавляют.

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Сложно не согласиться с тем, что Юлии Высоцкой к лицу милые кудряшки

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Светлана БМВ
6 дней назад

Обожаю кудряшки! И Юлии, действительно, к лицу. Только ей улыбаться так широко не следует.

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Анфиса Чехова кардинально изменилась внешне. И мы смело можем сказать, что эти изменения очень ей идут

East News

Юлия Михальчик на "Фабрике звезд" и сейчас — будто 2 разных человека

Светлана БМВ
6 дней назад

Очередная жертва современных штампов -похудеть, губы накачать, ресницы нарастить, брови татуировать... Теряется индивидуальность. Печально.

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Настасья Самбурская не боится экспериментировать со своим стилем и цветом волос

Tarakanov Vadim / East News

Виктория Боня не скрывает того, что делала подтяжку бровей, лифтинг век и использовала другие хирургические вмешательства

East News

Елена Ксенофонтова решила порадовать своих поклонников новой экстравагантной прической. Трудно поспорить с тем, что рыжий ей к лицу

Tarakanov Vadim / East News
Светлана БМВ
6 дней назад

Любовь моя, Елена Ксенофонтова! В любом образе, в любом наряде, в любой роли неподражаемая и неповторимая.

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Cпустя годы Иду Галич не узнать, она поразила поклонников своим кардинальным преображением

Светлана БМВ
6 дней назад

Прочитала заглавие, подумала, что забыли поставить точки. "Спустя годы. Иду. Галич не узнать." Точно, не узнать.

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Алена Шишкова рассказала, что обращалась к врачам из-за расстройства пищевого поведения и улучшила состояние здоровья

В Виктории Ворониной и не узнать ту 18-летнюю девчонку, что пела «Мелом» — так похорошела. Кстати, на фото справа ей уже стукнуло 40

Светлана БМВ
6 дней назад

В 18 лет была полнее, круглее. Но это не значит, что в 40 лет "похорошела", потому что похудела. "Ей уже стукнуло 40." Сорок лет, это ещё не тот возраст, в котором женщина уже морщинистая старуха.

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А в этих материалах мы показывали обычных людей, которые решили поэкспериментировать с внешностью, и результаты были выше всяких похвал:

Фото на превью Фабрика звезд / Первый канал

Комментарии

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Ио
3 часа назад

ох уж эти нулевые с их реалити шоу, сколько "суперзвезд" они нам подарили, 20 прошло ,а мы все смотрим на их метаморфозы.

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