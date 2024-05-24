14 звезд, которые немного «похимичили» над внешностью, а будто оборотное зелье приняли

Одни звезды годами и даже десятилетиями остаются верны тому образу, в котором их полюбила публика. А другие очень даже не против поэкспериментировать с внешностью. Порой знаменитости и вовсе так преображаются, что даже самые преданные фанаты не могут их узнать с первого взгляда.

Кристина Асмус шикарно выглядит в образе роковой брюнетки

Любовь Аксенова с новой стрижкой выглядит как нимфа из сказочного леса

Ivanov Sergey / East News Светлана БМВ 6 дней назад Видимо, Наталья представляет нимф из сказочного леса, как растрепанных, грустных блондинок анорексичек. Не всем идёт смена образа. - - Ответить

Екатерина Скулкина не только изменила цвет волос, но и похудела

Zilber Mihail / East News Светлана БМВ 6 дней назад Ну, то что похудела, на фото не очень заметно. Но оба образа хороши! - - Ответить

Люся Чеботина перекрасила волосы, изменила стиль одежды и просто сразила всех наповал

Ольга Бузова перевоплотилась из игривой блондинки в элегантную шатенку

N Sh 3 дня назад Она олицетворение того, что спонсорские вложения таланта вообще нисколько не прибавляют. - - Ответить

Сложно не согласиться с тем, что Юлии Высоцкой к лицу милые кудряшки

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News Светлана БМВ 6 дней назад Обожаю кудряшки! И Юлии, действительно, к лицу. Только ей улыбаться так широко не следует. - - Ответить

Анфиса Чехова кардинально изменилась внешне. И мы смело можем сказать, что эти изменения очень ей идут

Юлия Михальчик на "Фабрике звезд" и сейчас — будто 2 разных человека

Настасья Самбурская не боится экспериментировать со своим стилем и цветом волос

Tarakanov Vadim / East News Светлана БМВ 6 дней назад Да, смелая девица. Не боится выглядеть как ш... - - Ответить

Виктория Боня не скрывает того, что делала подтяжку бровей, лифтинг век и использовала другие хирургические вмешательства

East News Светлана БМВ 6 дней назад А чего скрывать? Тут и так всё на лице. - - Ответить

Елена Ксенофонтова решила порадовать своих поклонников новой экстравагантной прической. Трудно поспорить с тем, что рыжий ей к лицу

Tarakanov Vadim / East News Светлана БМВ 6 дней назад Любовь моя, Елена Ксенофонтова! В любом образе, в любом наряде, в любой роли неподражаемая и неповторимая. - - Ответить

Cпустя годы Иду Галич не узнать, она поразила поклонников своим кардинальным преображением

Светлана БМВ 6 дней назад Прочитала заглавие, подумала, что забыли поставить точки. "Спустя годы. Иду. Галич не узнать." Точно, не узнать. - - Ответить

Алена Шишкова рассказала, что обращалась к врачам из-за расстройства пищевого поведения и улучшила состояние здоровья