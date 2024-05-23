15 пар звезд, которые оделись одинаково, но отличались друг от друга, как яблоки от апельсинов

Дизайн
55 минут назад

В 2024 году 30-летняя певица Келси Баллерини посетила премию CMT Music Awards в усыпанном стразами платье Dolce & Gabbana. За день до этого в точно таком же платье вышла в свет 61-летняя Деми Мур. К слову, знаменитости часто появляются на публике в одинаковых нарядах. И это дает нам возможность сравнить, как одни и те же вещи могут смотреться на женщинах с разными фигурами.

Келси Баллерини и Деми Мур в Dolce & Gabbana

Зендея и Джуно Темпл в Louis Vuitton

Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News, James Atoa/Everett Collection / East News
Ольга Курпякова
11 минут назад

Простите, а где у Джуно Темпл шея? Такое впечатление что голову просто приклеили к платью, как в детстве мы играли - вырезали и приклеивали бумажные платья к картонным моделям кукол.

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Лиа Мишель и Зои Дойч в Michael Kors

Evan Agostini/Invision/East News

Кристина Риччи и Чарли Ховард в Atsuko Kudo

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Скай Джексон и Дита фон Тиз в Jenny Packham

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, SOPA Images/SIPA/SIPA/East News

Лесли Бибб и Эмили Блант в Dolce & Gabbana

Кеня Мур и Аня Тейлор-Джой в Alexander McQueen

Justin Ng / Avalon/Photoshot/East News

Доминик Фишбэк и Брайс Даллас Ховард в Alaïa

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Пэрис Хилтон и Эми Шумер в Self-Portrait

MediaPunch/Associated Press/East News

Хлоя Бейли и Кэти Перри в Roberto Cavalli

ANGELA WEISS/AFP/East News

Андра Дей и Селена Гомес в Rahul Mishra

Chris Pizzello/Invision/East News
Конфуз
1 день назад

Опять грубые черты лица не гармонируют с нарядом и образом. И мрачная маска на лице

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Сирша Ронан и София Ричи в Chanel

AFP/EAST NEWS, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Notya
1 день назад

Какая прелестная девушка слева..)
А справа гопник;)))

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Хайди Клум и Ким Кардашьян в Rick Owens

Invision/Invision/East News
Notya
1 день назад

Хайди наверно не сто́ит раздеваться так, у неё уже какая-то старческая худоба, не очень красиво(

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Анна Делло Руссо и Хейли Бибер

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

28-летняя Дуа Липа и 71-летняя Мэри Стинбёрджен в Tom Ford

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Таких примеров огромное количество. И было бы невозможно ограничиться одной подборкой. Поэтому, если вы так же, как и мы, любите рассматривать звездные наряды, то вам наверняка понравится эта статья.

Фото на превью MediaPunch/Associated Press/East News

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