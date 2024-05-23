15 пар звезд, которые оделись одинаково, но отличались друг от друга, как яблоки от апельсинов
В 2024 году 30-летняя певица Келси Баллерини посетила премию CMT Music Awards в усыпанном стразами платье Dolce & Gabbana. За день до этого в точно таком же платье вышла в свет 61-летняя Деми Мур. К слову, знаменитости часто появляются на публике в одинаковых нарядах. И это дает нам возможность сравнить, как одни и те же вещи могут смотреться на женщинах с разными фигурами.
Келси Баллерини и Деми Мур в Dolce & Gabbana
Зендея и Джуно Темпл в Louis Vuitton
Простите, а где у Джуно Темпл шея? Такое впечатление что голову просто приклеили к платью, как в детстве мы играли - вырезали и приклеивали бумажные платья к картонным моделям кукол.
Лиа Мишель и Зои Дойч в Michael Kors
Кристина Риччи и Чарли Ховард в Atsuko Kudo
Скай Джексон и Дита фон Тиз в Jenny Packham
Лесли Бибб и Эмили Блант в Dolce & Gabbana
Кеня Мур и Аня Тейлор-Джой в Alexander McQueen
Доминик Фишбэк и Брайс Даллас Ховард в Alaïa
Ассоциация с полотенцем, обмотанным вокруг костюма аквалангиста, очень странный наряд, мягко говоря
Пэрис Хилтон и Эми Шумер в Self-Portrait
Хлоя Бейли и Кэти Перри в Roberto Cavalli
Андра Дей и Селена Гомес в Rahul Mishra
Опять грубые черты лица не гармонируют с нарядом и образом. И мрачная маска на лице
Сирша Ронан и София Ричи в Chanel
Хайди Клум и Ким Кардашьян в Rick Owens
Хайди наверно не сто́ит раздеваться так, у неё уже какая-то старческая худоба, не очень красиво(
Анна Делло Руссо и Хейли Бибер
28-летняя Дуа Липа и 71-летняя Мэри Стинбёрджен в Tom Ford
Таких примеров огромное количество. И было бы невозможно ограничиться одной подборкой. Поэтому, если вы так же, как и мы, любите рассматривать звездные наряды, то вам наверняка понравится эта статья.
Комментарии
Чтоб вы знали, апельсин это apple chine - китайское яблоко. Так что ваш заголовок немного мимо 😂