15 пар звезд, которые оделись одинаково, но отличались друг от друга, как яблоки от апельсинов

В 2024 году 30-летняя певица Келси Баллерини посетила премию CMT Music Awards в усыпанном стразами платье Dolce & Gabbana. За день до этого в точно таком же платье вышла в свет 61-летняя Деми Мур. К слову, знаменитости часто появляются на публике в одинаковых нарядах. И это дает нам возможность сравнить, как одни и те же вещи могут смотреться на женщинах с разными фигурами.

