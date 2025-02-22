Как выглядели бы 10 героев мультиков, если бы художники следовали оригинальной идее
Мы уже привыкли к тому, что киношники нередко меняют внешность, характер и даже возраст персонажей. В результате тот, кого мы видели на страницах книг, на экране предстает совершенно иным. Однако мало кто задумывается, что даже персонажи мультфильмов, полюбившиеся нам с детства, изначально выглядели иначе.
Мы решили немного похулиганить и попросили искусственный интеллект нарисовать персонажей в соответствии с первоначальной задумкой их создателей. Некоторые образы нас удивили.
Эльза из "Холодного сердца"
Эльза изначально задумывалась как главная злодейка истории. Существуют разные эскизы, но в целом героиня выглядела старше, у нее были короткие черные волосы (в другом варианте — высокая прозрачная прическа), а также она попросту выглядела... злее.
Джейн "Тарзан"
Где реалистично? И где там макияж? Я про слева. если что. Справа все видно
В первых эскизах персонаж выглядел более реалистично. У нее не было культового желтого платья, а также полностью отсутствовал макияж.
Малифисента
Изначально главная злодейка была менее гламурной. Вместо культовых рогов у нее на голове были антенны, напоминающие те, что есть у насекомых. Кроме того, у нее был крючковатый нос. Из неизменного - зеленая кожа.
Круэлла
Ну судя по тому. что они были подругами с героиней, Круэлла реально должна была быть моложе - они же. кажется, вместе учились
На ранних эскизах Круэлла была гораздо моложе и выглядела очень гламурно. Дизайнеры рисовали ее в разных вариациях, но неизменным оставались черно-белые волосы.
Урсула, "Русалочка"
Дизайнерам потребовалось четыре года, чтобы окончательно продумать образ главной злодейки мультфильма. По изначальной задумке верхняя часть тела Урсулы была человеческой, а вот нижняя — от морского существа. Именно этот момент вызывал у мультипликаторов сложности.
В одной из версий нижняя часть тела Урсулы напоминала рыбу-крылатку. Однако, чтобы персонаж не выглядел слишком стильным и гламурным, создатели остановились на варианте, который мы знаем сегодня.
Иккинг, "Как приручить дракона"
На самом деле, внешность Иккинга не сильно отличается от образа, описанного в книгах. Он такой же маленький по сравнению с другими, однако в серии книг у него была шикарная рыжая шевелюра.
Аладдин
В первых версиях Аладдин выглядел гораздо моложе, был самым настоящим подростком. На эскизах у него были большие уши и круглые глаза.
Бу, "Корпорация монстров"
На первых эскизах персонаж выглядел гораздо старше, чем в итоговой версии. Девочка носила что-то вроде зеленой туники с капюшоном, а также очки. У нее были рыжие волосы.
Ариэль
На ранних концептах русалка носила жилет, у нее были длинные рыжие волосы, а хвост был розовым, а не зеленым. Кроме того, у нее были желтые глаза.
Аврора
Мало кто знает, что первый эскиз персонажа изображал совершенно другую принцессу. У нее были длинные черные волосы, а одета она была в розовую блузку и голубую юбку.
Комментарии
Для тех, кто не понял: картинки справа нарисованы ИИ по описанию автора статьи и не имеют никакого отношения к реальным эскизам студии, которые можно увидеть, перейдя по ссылкам.