Как выглядели бы 10 героев мультиков, если бы художники следовали оригинальной идее

Мы уже привыкли к тому, что киношники нередко меняют внешность, характер и даже возраст персонажей. В результате тот, кого мы видели на страницах книг, на экране предстает совершенно иным. Однако мало кто задумывается, что даже персонажи мультфильмов, полюбившиеся нам с детства, изначально выглядели иначе.

Мы решили немного похулиганить и попросили искусственный интеллект нарисовать персонажей в соответствии с первоначальной задумкой их создателей. Некоторые образы нас удивили.