Необычные свадебные традиции из разных стран, которые киношники ловко ввернули в сюжет

В большинстве фильмов и сериалов свадьбы выглядят совершенно одинаково. Невеста появляется в белом платье, обязательно бросает букет подружкам, а праздник завершается отъездом молодых под радостные крики гостей. Но некоторые киношники решили пойти другим путем и показать на экране уникальные свадебные традиции разных стран мира.

Турция

В турецком сериале «Клюквенный шербет» будущие супруги обмениваются кольцами задолго до свадьбы. Дело в том, что в Турции этот обряд проходит раньше — еще во время помолвки. Жених и невеста надевают связанные красной лентой кольца на безымянные пальцы правой руки. Затем один из старших членов семьи разрезает ленту ножницами, и молодые люди считаются обрученными.

После этого начинается подготовка к свадьбе. Семья жениха оплачивает все расходы на празднество и покупает платье невесты, а родня с ее стороны заказывает костюм будущему супругу. В день бракосочетания родственник невесты, чаще всего ее отец), завязывает на талии девушки красную ленту или пояс (этот момент показывают во многих турецких сериалах). Это якобы должно принести будущей семье счастье и богатство, а еще лента символизирует чистоту и непорочность девушки.

В сериале «Ветреный» показали, насколько красочно проходит церемония, во время который жених забирает невесту из дома. Мужчина усаживает будущую супругу на лошадь и провожает к месту, где будет проходить сама церемония. Процессию сопровождают танцоры и музыканты, которые приходят к дому невесты вместе с женихом — видимо, чтобы бедняга не загрустил в ожидании любимой. Произнесение клятв обычно не занимает много времени, гости и молодые быстро перебираются в ресторан или кафе, где и будут отмечать знаменательное событие.

В том же сериале показали и то, как обычно проходит свадебный ужин. Новоиспеченную пару усаживают за отдельный стол так, чтобы их могли видеть все гости. После застолья супруги надевают широкие красные ленты на шею и встают перед гостями, чтобы принять подарки. Презенты — например, купюры и украшения — прикалывают к платью девушки или тем самым лентам. И далеко не все турецкие барышни любят эту традицию.

Другую необычную традицию показали в ленте «Чудо» 2015 года. Когда молодые после свадьбы наконец-то оказываются дома, они находят там птицу. В Турции считают, что пернатые символизируют семейное счастье, а муж с женой должны свить гнездышко и вырастить детей, как и птичка. Кстати, к гнездам в Турции относятся удивительно трепетно и никогда не тревожат пернатых, как бы те не мешали.

Индия

Индийская свадьба идеально подходит для экранизации: яркие краски, потрясающие наряды, много музыки. Правда, вместить все традиционные ритуалы с учетом того, что церемония обычно занимает 3 дня, в рамки одного фильма — дело непростое. Один из самых потрясающих фильмов, в котором показали сразу две церемонии бракосочетания, — это «Сезон дождей». В центре истории — организация безумно дорогой свадьбы, которая породнит два богатых индийских семейства. Это договорной брак, будущие супруги знакомятся только за несколько недель до церемонии. Зато на праздник съезжаются родственники со всех концов света, как это и принято. В ленте можно увидеть еще одну традицию. На индийской свадьбе обычно доминирует красный цвет, его используют и в одежде и в декоре. Здесь считается, что он приносит удачу, а потому невесту часто наряжают в красное сари, а гости выбирают ювелирные украшения с красными камнями. Иногда за пару дней до церемонии невесте даже красят волосы в красный цвет.

Кроме того, на церемонии обязательно должны быть гирлянды и ленты из бархатцев. Их может даже носить жених. В Индии считается, что этот цветок символизирует солнце, позитивную энергию и крепкий брак. Организаторы свадеб используют желтые и оранжевые бархатцы.

Прежде чем взять друг друга за руки, показывая всем присутствующим, что они соединены на всю оставшуюся жизнь, жених и невеста обмениваются цветочными ожерельями. Этот обряд может отличаться от провинции к провинции.

Италия

Свадьба Майкла Карлеоне и Аполлонии в «Крестном отце» проходит почти в точном соответствии со всеми сицилийскими традициями. Невеста щеголяет с изысканной прической, отдавая дань уважения предкам. Церемонии в храме было уделяется больше внимания, чем последующему застолью, а молодых по дороге из церкви посыпают зернами. Кстати, в некоторых областях Сицилии традиционно используется не рис, а пшеница, так как именно этот злак в прежние времена символизировал богатство.

Япония

В Японии пользуются популярностью два варианта свадебной церемонии. Одна проходит по западным традициям: невеста наряжается в белое платье, а в конце гостей приглашают на банкет. Правда, ни гости, ни молодые обычно не танцуют. Другая же, исконно японская, свадьба показана в ленте «Судьба: Невеста Идзумо». Ритуал, связывающий будущих супругов, проходит в храме в присутствии ближайших друзей и родственников. Невеста надевает не фату, а пышный белый головной убор, который называется цунокакуши. Под ним, кстати, как правило находится парик.

По другой японской традиции молодожены меняют праздничные наряды. Обычно пара переодевается один раз, но некоторые молодые люди умудряются припасти 5 смен одежды. Основная идея: появиться на церемонии в белом платье, а потом примерить более яркие цвета.

Пакистан

В Пакистане различные церемонии, которые проходят до свадьбы, играют не меньшую роль, чем само бракосочетание. В сериале «Мисс Марвел» показали, как семьи жениха и невесты собираются под одной крышей на объединенный девичник и мальчишник, который называется Дхолки. Гости и будущие супруги на этом празднике поют и танцуют, иногда — под звуки барабана.

© Monsoon Wedding / Mirabai Films Lilit313 56 минут назад Никах помню в ВВ. Но не об этом. текст неплохой,включения в написанное мнение и пристрастий автора (деликатное включение) придает абзацу неплохой вкус. Но данных маловато,если вспомнить Турцию. Окей,четыре за смелость выражения своих пристрастий - - Ответить

Сама церемония, во время которой молодые обмениваются клятвами, называется Никах. Жаль, что в сериале не показали еще одну интересную традицию. Будущие супруги покрывают головы богато расшитыми накидками и встают перед зеркалом, глядя друг на друга. А уже по завершению церемонии угощают друг друга медом, который символизирует сладость семейной жизни.

Марокко

В Марокко к свадьбам относятся со всей серьезностью, празднование может длиться от нескольких дней до недели. В ленте «Марокканская свадьба» показано, как выглядит традиционное бракосочетание в этой стране. Невеста в день икс может сменить до 7 нарядов. Жениху проще — ему достаточно и 2 костюмов. Будущая жена дает клятвы в белом наряде, который символизирует чистоту. Затем оборачивается в накидку, традиционную для пустыни Сахара. А в конце празднований облачается в расшитый золотом кафтан.

К гостям молодых выносят на двух богато украшенных носилках. Каждый паланкин держат 4 человека, а все присутствующие в это время выкрикивают добрые пожелания новоиспеченным супругам. После этого следует праздничный ужин с танцами. Порой веселье заканчивается глубоко за полночь.

Китай

Многие современные китайские невесты предпочитают появляться на свадьбе в белом платье, однако некоторые до сих пор следуют традиции, которая показана в китайском сериале «Встреча с тобой». На протяжении всей церемонии девушка носит плотную красную вуаль, которая полностью скрывает ее лицо. Эту накидку супруг снимает со своей новоиспеченной жены, только когда они оказываются дома. Потом, кстати, парень закидывает ткань на крышу.

Шотландия

Когда главная героиня фильма «Четыре свадьбы и похороны» Керри выходила замуж, нам показали как минимум два обязательных элемента традиционной шотландской свадьбы. Во-первых, будущий супруг и многие гости носили килты. Во-вторых, из церкви их сопровождал волынщик, он же аккомпанировал первому танцу. К сожалению, молодые пренебрегли другим красочным обрядом. Многие будущие супруги во время свадьбы вместе завязывают ленту в узел.

Греция

Несмотря на то что главные герои ленты «Моя большая греческая свадьба» живут не в Греции, им приходится соблюдать множество реально существующих традиций во время подготовки к бракосочетанию. Например, в одной сцене Тула и Иэн готовят бонбоньерки. Это очень важный ритуал — небольшие подарки принято раздавать гостям после бракосочетания. Обычно в бонбоньерки кладут миндаль, покрытый шоколадом, как символ сладко-горькой семейной жизни. Количество орешков тоже имеет значение. Большинство пар останавливается на 5 штуках. Таким образом они желают гостям здоровья, счастья, богатства, большого количества детей и долгой жизни.

Другой обычай показан в сцене самой церемонии. Чтобы якобы отвести любое зло от невесты, ее многочисленные тетушки начинают шикать на Тулу, пока она идет к алтарю. Впрочем, этот ритуал используют не только во время свадьбы. На протяжение всего фильма старшие члены семьи все время «поплевывают» на главных героев, чтобы тех никто не сглазил.