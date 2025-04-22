20 человек, которых не остановить на пути к дому мечты
Дом - это очень важное место для человека. Даже если он работает по 16 часов в сутки, именно домой хочется возвращаться и восстанавливать силы. Для того, чтобы жилище стало именно домом с большой буквы, 4 стен недостаточно — нужно навести там свой уют. И поэтому порой мы начинаем выдумывать новые варианты для комнат, бежим в строительный и в радостном запале воплощаем все в жизнь. После этого только и остается, что устало, но довольно вздохнуть и сказать: "Я дома".
"Обновила спальню моей кошки (официально это гостевая комната, но на самом деле ее). Мне всегда хотелось сделать интерьер немного драматичным"
"Парень сразу возмутился, чего это я решила комнату для стирки переделать. А теперь вдруг полюбил стирать и наводить там порядок"
«Недавно закончила ремонт в доме. Теперь даже не знаю, какая из комнат мне нравится больше»
Когда бабушка знает толк в домашнем уюте
«Наконец-то закончила декорирование моего уютного жилища»
«Я обожаю то, как выглядит наша гостиная»
- Я обычно терпеть не могу такой цвет, но на вашей стене он выглядит так уютно и стильно! © Scary-Tea-740 / Reddit
- О да, я очень рисковала с таким цветом. © SainteElsewhere / Reddit
«Я сделала настенную роспись для дочки. Сегодня она впервые спит в своей комнате»
Когда дом — это воплощение уюта
- Вы как будто владеете магией, которая превращает серую реальность в нечто сказочное. Вы просто волшебница!" © Physical-Kale-**72 / Reddit
«Мой волшебный и уютный лофт»
Так и вижу, как она ночью бредет в туалет и спотыкается о тумбочку с цветочным горшком.
"Превратила кладовку в место для творчества. Я еще не все доделала, но так довольна результатом!"
- Как комната стала настолько больше?! Тут так мило! © JVilter / Reddit
«Небольшая переделка в оранжерее»
«Я люблю книги, растения, чистоту и ощущение комфорта. И обустраиваю жилое пространство под себя»
«Мой уютный дом полон забавных винтажных деталей»
«Я купила дом, которому 150 лет, и сделала тут ремонт по своему вкусу. Вот моя веселая кухня»
«Мой оазис на открытом воздухе. И больше никаких любопытных соседей, заглядывающих мне на лоджию!»
"Я переделала мою крошечную ванную! Обожаю зеленый цвет"
Не могу поверить, туалет с подсветкой... Это как же нужно любить себя и свое ...
- Свет в унитазе меня просто завораживает! Это такой забавный штрих! © Good_Eggplant_9428 / Reddit
"Потихоньку добавляю волшебства в свою комнату"
«Мне подарили электрокамин, и теперь мои зимние мечты об уютном уголке сбылись. Теперь даже не знаю, стоит ли мне повесить шторы или без них лучше?»
"Лучшее место, чтобы вздремнуть, закончив домашние дела"
«Вот как выглядит по утрам моя уютная маленькая спальня на чердаке»
Бывает непросто придумать крутой вариант для своего дома. Но мы всегда готовы помочь и показать больше вдохновляющих примеров: