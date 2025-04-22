20 человек, которых не остановить на пути к дому мечты

Дом - это очень важное место для человека. Даже если он работает по 16 часов в сутки, именно домой хочется возвращаться и восстанавливать силы. Для того, чтобы жилище стало именно домом с большой буквы, 4 стен недостаточно — нужно навести там свой уют. И поэтому порой мы начинаем выдумывать новые варианты для комнат, бежим в строительный и в радостном запале воплощаем все в жизнь. После этого только и остается, что устало, но довольно вздохнуть и сказать: "Я дома".