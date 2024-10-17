Как выглядят дочери 18 знаменитых мам, которые когда-то очаровали нас в популярных фильмах и сериалах

Все мы с удовольствием любим пересматривать «Титаник» с Кейт Уинслет в главной роли, «Мадам Бовари» с непревзойденной Изабель Юппер и «Укрощение строптивого» с красоткой Орнеллой Мути. Этим фильмам уже много лет, однако мы даже не задумаемся о том, что у актрис уже совершенно взрослые дочери.