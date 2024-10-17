Как выглядят дочери 18 знаменитых мам, которые когда-то очаровали нас в популярных фильмах и сериалах

Кино
3 часа назад

Все мы с удовольствием любим пересматривать «Титаник» с Кейт Уинслет в главной роли, «Мадам Бовари» с непревзойденной Изабель Юппер и «Укрощение строптивого» с красоткой Орнеллой Мути. Этим фильмам уже много лет, однако мы даже не задумаемся о том, что у актрис уже совершенно взрослые дочери.

Катрин Денев — дочь Кьяра Мастроянни

Svetlana Svetlana
1 час назад

Не надо сравнивать их в разном возрасте. Что мешало поставить фото дочери в 20 лет?

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Николь Кидман — дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан

© Moulin Rouge! / Twentieth Century Fox, Thierry Le Fouille/SIPA/Sipa Press/East News

Кейт Уинслет — дочь Миа Триплтон

Элизабет Юппер — дочь Лолита Шамма

© Madame Bovary / MK2 Productions, MPP/Starface/STARFACE PHOTO /East News

Моника Беллуччи — дочь Дева Кассель

© The Brothers Grimm / MGM, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Орнелла Мути — дочь Каролина Факкинетти

Клаудия Кардинале — дочь Клаудия Сквитьери

Грейс Келли — дочери Каролина Луиза Маргарита Гримальди и Стефания Мария Елизавета Гримальди

© Rear Window / Alfred J. Hitchcock Productions, Vianney Le Caer/Invision/East News, Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Гвинет Пэлтроу — дочь Эппл Мартин

Джуди Денч — дочь Финти Уильямс

Деми Мур — дочь Таллула Бэль Уиллис

Энди Макдауэлл — дочь Маргарет Куэлли

Риз Уизерспун — дочь Ава Элизабет Филипп

Ума Турман — дочь Майя Хоук

© Kill Bill: Vol. 1 / Miramax, Chris Pizzello/Invision/East News

Голди Хоун — дочь Кейт Хадсон

© Overboard / MGM, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
woloshin
2 часа назад

Так Кейт Хадсон дочь Курта Рассела?

Вспомнил, что меня в гугле еще не забанили. Она его падчерица, как оказалось.

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Роми Шнайдер — дочь Сара Бьязини

© La piscine / Tritone Cinematografica, Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Сьюзен Сарандон — дочь Эва Амурри-Мартино

Ким Бейсингер — дочь Айрленд Болдуин

Мы также восхищаемся не только дочерьми этих знаменитых актрис, но их неповторимым стилем. Вы только взгляните, как хороша Моника Беллуччи в свои 60. А все потому что она неизменно следует своим секретам красоты.

Фото на превью The Witches of Eastwick / Warner Bros., Nine 1/2 Weeks / Jonesfilm, St. Lucia / YouTube

Комментарии

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Анна
1 день назад

Наиболее выигрышные фото "мамы" в самом расцвете красоты, и какие попало, зачастую в намного более старшем возрасте, фото дочерей

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Jiàngzāi
2 часа назад

Отдельный котёл в аду для авторов, не умеющих подбирать нормальные фотографии.

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