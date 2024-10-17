Не надо сравнивать их в разном возрасте. Что мешало поставить фото дочери в 20 лет?
Как выглядят дочери 18 знаменитых мам, которые когда-то очаровали нас в популярных фильмах и сериалах
Все мы с удовольствием любим пересматривать «Титаник» с Кейт Уинслет в главной роли, «Мадам Бовари» с непревзойденной Изабель Юппер и «Укрощение строптивого» с красоткой Орнеллой Мути. Этим фильмам уже много лет, однако мы даже не задумаемся о том, что у актрис уже совершенно взрослые дочери.
Катрин Денев — дочь Кьяра Мастроянни
Николь Кидман — дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан
Кейт Уинслет — дочь Миа Триплтон
Элизабет Юппер — дочь Лолита Шамма
Моника Беллуччи — дочь Дева Кассель
Орнелла Мути — дочь Каролина Факкинетти
Клаудия Кардинале — дочь Клаудия Сквитьери
Грейс Келли — дочери Каролина Луиза Маргарита Гримальди и Стефания Мария Елизавета Гримальди
Гвинет Пэлтроу — дочь Эппл Мартин
О, уже целая яблонька выросла). Когда успела?
И вообще яблоко от яблони недалеко упало, бадабумс
Джуди Денч — дочь Финти Уильямс
Деми Мур — дочь Таллула Бэль Уиллис
Энди Макдауэлл — дочь Маргарет Куэлли
Риз Уизерспун — дочь Ава Элизабет Филипп
Ума Турман — дочь Майя Хоук
Голди Хоун — дочь Кейт Хадсон
Так Кейт Хадсон дочь Курта Рассела?
Вспомнил, что меня в гугле еще не забанили. Она его падчерица, как оказалось.
Роми Шнайдер — дочь Сара Бьязини
Сьюзен Сарандон — дочь Эва Амурри-Мартино
Ким Бейсингер — дочь Айрленд Болдуин
Мы также восхищаемся не только дочерьми этих знаменитых актрис, но их неповторимым стилем. Вы только взгляните, как хороша Моника Беллуччи в свои 60. А все потому что она неизменно следует своим секретам красоты.
Комментарии
Наиболее выигрышные фото "мамы" в самом расцвете красоты, и какие попало, зачастую в намного более старшем возрасте, фото дочерей
Отдельный котёл в аду для авторов, не умеющих подбирать нормальные фотографии.