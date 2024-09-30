10+ секретов стиля Моники Беллуччи, которая приняла свой возраст и в 60 выглядит многим на зависть
Знаменитости
1 час назад
Жгучей итальянке Монике Беллуччи исполняется 60, и от нее до сих пор невозможно отвести глаз. Само собой, у нее есть свои секреты стиля и красоты, и мы решили взять на заметку пару ее хитростей.
Она носит леопард как базовый принт
Cyril Pecquenard/KCS/East News, Cyril Pecquenard/KCS/East News
- Одним из любимых принтов Моники был и остается леопард — судя по всему, с того самого дня, когда актриса надела леопардовое платье на красную дорожку в 2000-м году. Актриса не стесняется носить этот яркий принт, и при ее эффектной внешности он выглядит на ней максимально естественно и непринужденно. Но с одним нюансом: мы заметили, что она не носит леопардовое мини. По крайней мере, мы не видели ее в подобном наряде. Моника, как правило, выбирает длину миди и макси.
Она любит универсальные образы, которые будут уместны и днем, и вечером
Serge Arnal / Starface/STARFACE PHOTO /East News, Jacques BENAROCH/SIPA/Sipa Press/East News
- Однажды актриса поделилась, что в ее гардеробе есть наряды, которые легко трансформировать из повседневных в вечерне-торжественные. «Скажем, я могу надеть длинное платье, которое для вечера будет достаточно будет дополнить украшениями и аксессуарами; или кружевной верх с джинсами, а вечером под тот же верх надеваю кружевную юбку».
Моника обожает классику в одежде
AFP/EAST NEWS
- В повседневной жизни актриса часто носит белую рубашку и юбку-карандаш. Это универсальные вещи, которые можно комбинировать с чем угодно и при этом выглядеть элегантно без особых усилий.
- За модными трендами Моника не гонится — она признается, что не считает себя «жертвой моды». Куда больше ей нравится сочетать разные стили и образы и смешивать их между собой, не беспокоясь о трендах. Актриса просто знает, что идет именно ей, и поэтому не торчит часами у магазинных полок.
Ее идеальная длина платья — миди
- Всем известно про маленькое черное платье — классику, введенную в оборот Коко Шанель. Но Моника пошла по другому пути: черные платья, которые она носит, длиной до колена или чуть ниже. Короткие платья или юбки актриса выбирает довольно редко.
- К слову, актриса как-то сказала: «Когда вам за 40, важнее быть чувственной, нежели „горячей штучкой“. Это больше для юных девчонок. В нашем возрасте лучше сосредоточиться на том, чтобы быть элегантной». Возможно, в том числе и поэтому Моника отдает предпочтение более классической длине подола, а не мини.
Актриса делает упор на элегантную ретро-эстетику
- Женственным формам актрисы очень подходят наряды в ретро-стиле. Прозрачные блузки, рукава с воланами, высокая посадка юбок и брюк — все это актриса умеет носить и сочетать, и выглядит отменно. Попробуйте узнать, стиль какой эпохи больше всего подходит к вашему типу фигуры. Быть может, нулевые с их эстетикой стройности, или, как у Моники, пятидесятые. В моде прошлых лет можно почерпнуть множество интересных идей.
- Если понаблюдать за тем, как одевается актриса, можно заметить, что она придерживается баланса: открытое, но не слишком; силуэты женственные и подчеркивающие фигуру, но не узкие и не вызывающие, и так далее. В похожем стиле одевалась и ее героиня Малена из одноименного фильма.
Она не красится слишком ярко
- Несомненно, любую внешность можно сделать еще выразительнее с помощью косметики, и многие звезды активно этим пользуются. Но Моника другая. Она как-то сказала: «Красота не имеет смысла, если она ничем не наполнена». Актриса старается использовать минимум макияжа, даже если собирается на большое мероприятие, чтобы ее лицо не выглядело «пластиковым».
Она любит черный цвет
Thomas Bohlen/Starface/STARFACE PHOTO /East News, ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News
- Среди множества ее черных нарядов особое место занимает классический черный костюм. Можно сказать, это ее визитная карточка, и надо признать, что выглядит Моника в черном пиджаке и брюках в тон всегда великолепно.
- Яркие цвета в гардеробе Моники тоже есть — она, например, любит красные платья, и они ей невероятно идут. Но спокойные тона составляют основу ее гардероба.
Но модные правила, по мнению актрисы, созданы для того, чтобы их нарушать
- Например, Моника не считает, что нужно непременно подчеркивать что-то одно — либо губы, либо глаза. Ее стиль трудно ограничить какими-то рамками, и это прекрасно.
Хотя, конечно, главный секрет Моники — ее ошеломительная харизма. Ведь красота, как говорит актриса, должна быть чем-то наполнена.
А вот в этой статье мы разбирали уроки стиля от блистательной Анны Винтур.
Фото на превью Cyril Pecquenard/KCS/East News, Cyril Pecquenard/KCS/East News
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