10+ секретов стиля Моники Беллуччи, которая приняла свой возраст и в 60 выглядит многим на зависть

Жгучей итальянке Монике Беллуччи исполняется 60, и от нее до сих пор невозможно отвести глаз. Само собой, у нее есть свои секреты стиля и красоты, и мы решили взять на заметку пару ее хитростей.

Она носит леопард как базовый принт

Она любит универсальные образы, которые будут уместны и днем, и вечером

Моника обожает классику в одежде

Ее идеальная длина платья — миди

Актриса делает упор на элегантную ретро-эстетику

Она не красится слишком ярко

Она любит черный цвет

Но модные правила, по мнению актрисы, созданы для того, чтобы их нарушать

Хотя, конечно, главный секрет Моники — ее ошеломительная харизма. Ведь красота, как говорит актриса, должна быть чем-то наполнена.

А вот в этой статье мы разбирали уроки стиля от блистательной Анны Винтур.