20+ человек рассказали о самых странных комплиментах, которые им когда-либо делали

Подразумевается, что комплимент — штука приятная. Но иногда можно услышать что-то такое, что вызовет одновременно и истерический смех, и легкое недоумение. В общем, некоторые люди порой говорят первое, что приходит им в голову. И речь здесь, к счастью или сожалению, не только о маленьких детях.