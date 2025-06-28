20+ человек рассказали о самых странных комплиментах, которые им когда-либо делали

Истории
1 час назад

Подразумевается, что комплимент — штука приятная. Но иногда можно услышать что-то такое, что вызовет одновременно и истерический смех, и легкое недоумение. В общем, некоторые люди порой говорят первое, что приходит им в голову. И речь здесь, к счастью или сожалению, не только о маленьких детях.

  • Я обладательница кудрявых пушистых волос. Когда распускаю, то все делают комплименты. Но самый незабываемый и странный комплимент я получила от прохожего, звучавший примерно так: «Фигасе ты волосатая!» © Подслушано / Ideer
  • Самый странный комплимент в своей жизни я услышала в кабинете УЗИ. Врач проверял щитовидку, потом замер и зачарованно уставился в монитор, а потом выдал: «Девушка, какой у вас... пищевод красивый!» Вот же ж спасибо! © Подслушано / Ideer
  • У меня было воспаление. Медсестра заглянула в мой глаз и сказала: «У Вас красивая сетчатка!» Ну спасибо. © SaiyanKasuna / Reddit
  • На работе коллега сказала: «Ты так классно материшься! Как скажешь, так любо-дорого послушать, даже повторить хочется». Я девушка, 23 года, высшее педагогическое. © Подслушано / Ideer
  • Я как-то выпрямила свои кучеряшки и пришла в школу. Парень за соседней партой сказал, что всегда любил мои кудряшки и что они напоминают ему лапшу. Тут бы ему остановиться, но он продолжил: «Мне так и хочется взять твои волосы и опустить горячую воду, чтобы посмотреть, как они превращаются в кудряшки». И вот то ли смеяться, то ли плакать от таких комплиментов. © Brown_banker / Reddit
  • Кто-то однажды сказал, что у меня «самые красивые брови», и даже спрашивал, что именно я делаю по уходу за ними. Для справки: я парень. Но я и правда чувствовал себя потрясающе в течение нескольких дней после этого! © Twisty_D / Reddit
  • Учитель в старшей школе несколько раз говорил мне, что у меня «голова идеальной формы». © sweatyicecubes / Reddit
  • Самый странный комплимент, который я получала — это от стоматологов. Сначала было странно слышать: «У вас такие пломбы хорошие!» Сейчас привыкла. На медкомиссии даже позвали всех, кто был свободен, чтобы порассматривать их. Так забавно, вроде, не мое достижение, а восхищаются отчасти и мной. © Подслушано / Ideer
  • Мой 4-летний сын сказал мне, что от меня «пахнет музыкой». Когда я спросила, какой именно, он ответил: «Музыкой, под которую ты танцуешь!» Это по-прежнему лучший комплимент, который я получала на сегодняшний день! © sdurb / Reddit
  • Мой друг однажды сказал, что я «как предмет мебели», потому что я «мало что делаю, но люди замечают, когда тебя нет рядом». © Unknown author / Reddit

«Что бы такого написать на этой машине?» — «Напиши комплимент»

  • Парень подошел ко мне сзади, глубоко вдохнул запах моих волос и сказал: «Ты пахнешь как жена». Это было наше второе свидание. © I-Really-Hate-Fish / Reddit
  • В спешке забегаю в туалет. Когда мыла руки, выходящая девушка вдруг начинает улыбаться, посмотрев на меня. Ну да фиг с ней. Выбегаю с работы. По пути получаю очень странный комплимент: «Девушка, вы очень красивая сзади». В смысле?! Оказывается, юбку в трусы заправила! Но больше всего рада, что трусы красивые кружевные были, а не «бабушкин» вариант удобный. Теперь по 20 раз проверяю, когда в юбках хожу. Фобия на всю жизнь! © Подслушано / Ideer
  • Я парфманьяк, как сейчас принято говорить. Среди множества флакончиков у меня есть один мегакомплиментарный аромат. И недавно я услышала самый странный комплимент своему любимчику. Женщина в магазине попросила написать название и сказала, что так мог бы пахнуть только ангел или очень хороший человек. © Подслушано / Ideer
  • Мне сказали, что у меня голос, как у лебедя. На самом деле человек не знал, как поют лебеди, а просто похвалил меня за то, как я сказала: «Ваш кофе скоро будет готов». Мы оба работали в кофейне. © SmartAlec105 / Reddit
  • Была на пробежке и вдруг случайный незнакомец крикнул мне: «Красивая шея!» Не скажу, что верю в вампиров, но в ту ночь я спала с наглухо закрытыми окнами. © MagnoliaJoness / Reddit
  • Мастер по пирсингу, которая прокалывала мне уши, сказала, что мои уши «идеальны», и попросила позвонить ей, если кто-то скажет, что это не так. Она пообещала бороться за меня до конца! © hollowdahlia / Reddit
  • Знаете у мужчин такой тип прически, когда на затылке лысина, а вокруг волосы? Сегодня женщина-парикмахер, обслуживая такого мужчину в соседнем кресле, решила сделать ему комплимент. Говорит: «Очень мне нравятся такие прически, как у Вас. Я их „Озеро в лесу“ называю». Вот это я понимаю — человек видит прекрасное во всем! © Подслушано / Ideer
  • Завила волосы, надела каблуки, розовое коктейльное платье. Все комплименты парней типа «классно выглядишь» были просто фигней по сравнению со словами девочки: «Мам, смотри, Барби! Давай заберем с собой!» © Подслушано / Ideer
  • Во время УЗИ внутренних органов мне как-то сказали, что у меня «красивые маточные трубы». Теперь живу с этим! © eating_mandarins / Reddit

Странные комплименты пусть и звучат забавно, но зато запоминаются надолго. Люди, получавшие их хоть однажды, не дадут соврать. Ведь даже самая нелепая фраза способна стать анекдотом на всю жизнь.

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