20+ человек рассказали о самых странных комплиментах, которые им когда-либо делали

14 историй о людях, чьи отношения не прошли испытание денежным вопросом
Истории
2 месяца назад
Подразумевается, что комплимент — штука приятная. Но иногда можно услышать что-то такое, что вызовет одновременно и истерический смех, и легкое недоумение. В общем, некоторые люди порой говорят первое, что приходит им в голову. И речь здесь, к счастью или сожалению, не только о маленьких детях.
Странные комплименты пусть и звучат забавно, но зато запоминаются надолго. Люди, получавшие их хоть однажды, не дадут соврать. Ведь даже самая нелепая фраза способна стать анекдотом на всю жизнь.