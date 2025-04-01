13 человек, которые получили такие комплименты, что хоть стой хоть падай
Истории
23 минуты назад
Обычно люди с удовольствием принимают комплименты. Но иногда они бывают настолько специфическими, что даже не сразу понимаешь, как на них реагировать. В этой подборке вы найдете истории пользователей интернета о неожиданных и порой откровенно странных комплиментах.
- Как-то ходил мой сын к репетитору (если что, это моя бывшая учительница), и умудрилась она моему отцу комплимент сказать: «У вас внук такой красивый, только непонятно в кого пошел». © Немудрая Сова / ADME
- Когда я работала в розничном магазине, разбирала одежду на вешалках, мимо меня прошел клиент, потом вдруг остановился, глубоко вдохнул и сказал, что мои волосы потрясающе пахнут. Ну что ж, придется принять за комплимент. © hopeisaheartache / Reddit
- Как-то раз я пожаловалась на седые волосы сестре и отправила ей скриншот себя с рабочего Zoom-звонка, где я в своей привычной прическе и костюме. На что она лишь выдала, что я выгляжу как «президент средней по размеру европейской страны». © nearlythere94 / Reddit
- «У тебя красивые ногти. Хотел бы, чтобы у моей жены были такие же». А я вообще-то просто не крашу ногти. У меня коротко подстриженные, без лака. Видимо, его жена любила делать маникюр. Я даже не знала, что ответить. © laur5446 / Reddit
- Моя мама назвала меня луком-пореем! Сначала она сравнила меня с розой, а потом такая: «Нет, погоди, розы слишком обычные. Ты скорее как лук-порей! В тебе много слоев, и только самые близкие знают тебя полностью. И, в отличие от обычного лука, ты не заставляешь людей плакать!» © sparkle_unicorn_14 / Reddit
- Как-то какая-то незнакомая тетка, которая сидела напротив меня в маршрутке, сказала: «Ну ты на себе крест не ставь, и не такие замуж выходят!» Мне было 17 лет. © Миранда Буш / ADME
- На улице в Лондоне ко мне подходит итальянец и резко спрашивает: «Ты колола губы?» На этот странный вопрос, я отвечаю, что сама их вырастила. У меня от природы пухлые губы. В восточных стандартах красоты это не особо ценится, а вот на Западе — полная противоположность. © fsstacey / Reddit
- Однажды коллега сказала, что ей нравится работать со мной, потому что я «невозмутимый». Она объяснила, что я никогда не стрессую, не злюсь и не переживаю из-за чего-либо, а моя спокойная и уравновешенная манера держать себя помогает ей самой не терять почву под ногами. Было очень странно это слышать, так как внутри я — сплошной мешок нервов и тревожности, так что даже не представлял, что со стороны выгляжу таким хладнокровным. © putzfactor / Reddit
- Спросила у парня, чем зацепила его в первую встречу. Ждала нежные ответы, мол, твои глаза, улыбка. Но он выдал: «Я не мог не подкатить, ведь у тебя походка, как у...» — я уже приготовилась услышать что-то обидное, а он добавляет: «...у капитана Джека Воробья». Это просто в набитом людьми баре было, а я не люблю прикасаться к незнакомцам. Вот и лавировала в толпе как капитан Джек Воробей. © НибаньтиКрипто / ADME
- На звонке в службу поддержки оператор все время повторяла, что не хочет меня отпускать, потому что мой голос «такой милый», и что ей «так приятно» со мной разговаривать. Причем мне почти 30, и все, о чем я говорил — это отключение кабельного телевидения. © akohlburn / Reddit
- На работе был дядька, который любил в нашем кабинете поточить лясы. И как-то просит меня передать карандаш. Передаю. А он задумчиво так говорит: «Некрасивые девушки самые добрые». А потом, будто очнувшись, снова как отмочит: «Настя, какая вы добрая!» Я в то время достаточно закомплексована была, но тут посмотрела на него и подумала — ну и дурак какой-то. © Кистеперая Рыба / ADME
- Мой отец как-то сказал, что я для него как сын (хотя я его дочь). В тот момент я помогала ему собирать стол. По его отношению к женщинам я поняла, что для него это был вполне серьезный комплимент. Позже он признался, что единственные две женщины, которые когда-либо заставляли его почувствовать себя дураком, когда он делал что-то глупое, — это я и его мама. Вообще, отец часто выдавал странные комплименты. © ActualLiteralHobbit / Reddit
Операторы никогда не хотят отпускать того, кто хочет разорвать контракт...
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- Мой бывший начальник как-то крикнул «Сара! Иди-ка сюда!», когда я проходила мимо его кабинета. Я зашла к нему, а он спокойно сказал: «У тебя хорошая голова на плечах». И просто отпустил меня. Это было 17 лет назад, и я до сих пор без понятия, что это вообще было. Почему он кричал? Он собирался сказать что-то еще, но передумал? Это был какой-то тест? Или он реально просто хотел выдать этот странный, пустоватый комплимент? © sayrahnotsorry / Reddit
Если вам было интересно читать про странные комплименты, загляните и в другие наши статьи — о тех, кто все-таки освоил искусство делать их правильно:
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