16 доказательств того, что одна деталь меняет внешность быстрее, чем глазом моргнуть успеешь

Иногда всего одна мелочь может заметно изменить внешность. Удачно подобранный тональный крем может визуально омолодить лет на 10, а окрашивание или стрижка открыть черты лица с новой стороны. Женщины из этой подборки всего чуть-чуть поколдовали над своим лицом или волосами, и вот что у них вышло.

"Годами красила волосы в холодные тона и делала макияж в холодных оттенках. Но мне подсказали, что мой цветотип — настоящая весна. Попробовала теплые тона — и это просто вау!"

«Вот что делают рыжие волосы и немного помады»

Ух, круто! В жизни бы не догадалась, что ты крашеная. © H****KatGitBack / Reddit

"Я от природы предрасположена к кругам под глазами. После 30-ти лет их терпеть уже не было сил. Но оказалось, что немного корректора и румян творят чудеса"

"Как мне лучше — c длинной челкой или с короткой?"

«Мне сказали, что тональный крем мне лишь годков набавляет. Поменяла его — и не зря»

Было 35, а стало 25. © SpaceTortoise / Reddit

«Сегодня я решилась кардинально поменять цвет волос»

«Начала использовать кудрявый метод. Вот мои волосы в первый день»

«Сегодня ходила в салон, попросила сделать мне стрижку шегги и отрезать длинную челку. Потрясающий результат!»

«Мои волосы до и после посещения салона»

«Многие годы я считала, что у меня теплый цветотип. Потом я узнала, что я „яркая зима“ и сменила свой образ. Довольна результатом»

"Махнула на все рукой и сбрила эти кончики бровей"

«Узнала, что мой цветотип — яркая зима. Пару лет назад я красилась в рыжий, но, кажется, теперь я сменила имидж»

«Перекрасила свои светлые волосы обратно в темно-каштановые. Думаю, это было правильное решение»

«Как мне лучше: брюнеткой или блондинкой?»

«Кажется, рыжий цвет мне идет. Хотя оба варианта выглядят классно»