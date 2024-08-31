16 доказательств того, что одна деталь меняет внешность быстрее, чем глазом моргнуть успеешь

Фотоподборки
6 минут назад

Иногда всего одна мелочь может заметно изменить внешность. Удачно подобранный тональный крем может визуально омолодить лет на 10, а окрашивание или стрижка открыть черты лица с новой стороны. Женщины из этой подборки всего чуть-чуть поколдовали над своим лицом или волосами, и вот что у них вышло.

"Годами красила волосы в холодные тона и делала макияж в холодных оттенках. Но мне подсказали, что мой цветотип — настоящая весна. Попробовала теплые тона — и это просто вау!"

«Вот что делают рыжие волосы и немного помады»

"Я от природы предрасположена к кругам под глазами. После 30-ти лет их терпеть уже не было сил. Но оказалось, что немного корректора и румян творят чудеса"

оксана анненко
3 дня назад

Тоже пыталась пользоваться корректорами но видимо неправильно подбирала тон, в общем забросила это грязное дело))))

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"Как мне лучше — c длинной челкой или с короткой?"

«Мне сказали, что тональный крем мне лишь годков набавляет. Поменяла его — и не зря»

«Сегодня я решилась кардинально поменять цвет волос»

«Начала использовать кудрявый метод. Вот мои волосы в первый день»

«Сегодня ходила в салон, попросила сделать мне стрижку шегги и отрезать длинную челку. Потрясающий результат!»

«Мои волосы до и после посещения салона»

«Многие годы я считала, что у меня теплый цветотип. Потом я узнала, что я „яркая зима“ и сменила свой образ. Довольна результатом»

Ana.Rok
3 дня назад

Оба образа классные. Только нежному образу слева не хватает чуточку улыбки

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"Махнула на все рукой и сбрила эти кончики бровей"

«Узнала, что мой цветотип — яркая зима. Пару лет назад я красилась в рыжий, но, кажется, теперь я сменила имидж»

«Перекрасила свои светлые волосы обратно в темно-каштановые. Думаю, это было правильное решение»

«Как мне лучше: брюнеткой или блондинкой?»

Ana.Rok
3 дня назад

Оба варианта хороши, но темный мне нравится больше, он кажется мне более стильным

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«Кажется, рыжий цвет мне идет. Хотя оба варианта выглядят классно»

«Итак, я отрезала челку. Не ошиблась ли я с новым образом?»

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Фото на превью Fitbliss_Founder / Reddit

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