16 доказательств того, что одна деталь меняет внешность быстрее, чем глазом моргнуть успеешь
Фотоподборки
6 минут назад
Иногда всего одна мелочь может заметно изменить внешность. Удачно подобранный тональный крем может визуально омолодить лет на 10, а окрашивание или стрижка открыть черты лица с новой стороны. Женщины из этой подборки всего чуть-чуть поколдовали над своим лицом или волосами, и вот что у них вышло.
"Годами красила волосы в холодные тона и делала макияж в холодных оттенках. Но мне подсказали, что мой цветотип — настоящая весна. Попробовала теплые тона — и это просто вау!"
«Вот что делают рыжие волосы и немного помады»
- Ух, круто! В жизни бы не догадалась, что ты крашеная. © H****KatGitBack / Reddit
"Я от природы предрасположена к кругам под глазами. После 30-ти лет их терпеть уже не было сил. Но оказалось, что немного корректора и румян творят чудеса"
Тоже пыталась пользоваться корректорами но видимо неправильно подбирала тон, в общем забросила это грязное дело))))
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"Как мне лучше — c длинной челкой или с короткой?"
«Мне сказали, что тональный крем мне лишь годков набавляет. Поменяла его — и не зря»
- Было 35, а стало 25. © SpaceTortoise / Reddit
«Сегодня я решилась кардинально поменять цвет волос»
«Начала использовать кудрявый метод. Вот мои волосы в первый день»
«Сегодня ходила в салон, попросила сделать мне стрижку шегги и отрезать длинную челку. Потрясающий результат!»
«Мои волосы до и после посещения салона»
«Многие годы я считала, что у меня теплый цветотип. Потом я узнала, что я „яркая зима“ и сменила свой образ. Довольна результатом»
Оба образа классные. Только нежному образу слева не хватает чуточку улыбки
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"Махнула на все рукой и сбрила эти кончики бровей"
«Узнала, что мой цветотип — яркая зима. Пару лет назад я красилась в рыжий, но, кажется, теперь я сменила имидж»
«Перекрасила свои светлые волосы обратно в темно-каштановые. Думаю, это было правильное решение»
«Как мне лучше: брюнеткой или блондинкой?»
Оба варианта хороши, но темный мне нравится больше, он кажется мне более стильным
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«Кажется, рыжий цвет мне идет. Хотя оба варианта выглядят классно»
«Итак, я отрезала челку. Не ошиблась ли я с новым образом?»
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Фото на превью Fitbliss_Founder / Reddit
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