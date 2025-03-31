Как изменились 15 экранных амазонок, которые доказали: боевики — это не только про мужчин
В последние десятилетия боевики стали одним из самых популярных жанров кино, и их главные герои — мужественные мужчины, способные справиться с любой ситуацией, завоевали сердца зрителей. Однако не менее привлекали и их боевые спутницы — умные, сильные и харизматичные женщины, которые наравне с мужчинами справлялись с любыми опасностями. Мы решили выяснить, как изменились актрисы из боевиков, которые влюбляли в себя всех.
Дина Мейер — «Звездный десант» (1997)
Бригитта Нильсен — «Рокки 4» (1985)
Киношная жена Лундгрена 39 лет спустя.
Полина Поризкова — «Кровавый четверг» (1998)
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Розанна Аркетт — «Некуда бежать» (1993)
Киношная девушка Ван Дамма 31 год спустя.
Линда Хэмилтон — «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь» (1994)
Оливия Д’Або — «Конан-разрушитель» (1984)
Киношная девушка Шварценеггера 40 лет спустя.
Эрика Элениак — «В осаде» (1992)
Кэтлин Тернер — «Роман с камнем» (1984) и «Жемчужина Нила» (1985)
Элли Уокер — «Универсальный солдат» (1992)
Келли Линч — «Дом у дороги» (1989)
Кароль Буке — «Только для твоих глаз» (1981)
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Дайан Лэйн — «Улицы в огне» (1984)
Валерия Голино — «Горячие головы» (1991) и «Горячие головы 2» (1993)
Джулия Никсон — «Рэмбо: Первая кровь-2» (1985)
Киношная девушка Сталлоне 36 лет спустя.
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