Как изменились 15 экранных амазонок, которые доказали: боевики — это не только про мужчин

В последние десятилетия боевики стали одним из самых популярных жанров кино, и их главные герои — мужественные мужчины, способные справиться с любой ситуацией, завоевали сердца зрителей. Однако не менее привлекали и их боевые спутницы — умные, сильные и харизматичные женщины, которые наравне с мужчинами справлялись с любыми опасностями. Мы решили выяснить, как изменились актрисы из боевиков, которые влюбляли в себя всех.