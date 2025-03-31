Как изменились 15 экранных амазонок, которые доказали: боевики — это не только про мужчин

Кино
2 дня назад

В последние десятилетия боевики стали одним из самых популярных жанров кино, и их главные герои — мужественные мужчины, способные справиться с любой ситуацией, завоевали сердца зрителей. Однако не менее привлекали и их боевые спутницы — умные, сильные и харизматичные женщины, которые наравне с мужчинами справлялись с любыми опасностями. Мы решили выяснить, как изменились актрисы из боевиков, которые влюбляли в себя всех.

Дина Мейер — «Звездный десант» (1997)

Бригитта Нильсен — «Рокки 4» (1985)

Киношная жена Лундгрена 39 лет спустя.

Полина Поризкова — «Кровавый четверг» (1998)

© Thursday / Polygram Filmed Entertainment, Andy Kropa / Invision / East News

На пороге своего 60-летия Полина Поризкова выглядит просто неотразимо. А ведь она выступает за естественное старение. Узнать об этом подробнее можно здесь.

Розанна Аркетт — «Некуда бежать» (1993)

© Nowhere to Run / Columbia Pictures, Charles Sykes / Invision / East News

Киношная девушка Ван Дамма 31 год спустя.

Линда Хэмилтон — «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991)

© Terminator 2: Judgment Day / Carolco Pictures, Syfy / Courtesy Everett Collection / East News

Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь» (1994)

© True Lies / Twentieth Century Fox, GEOFF ROBINS / AFP / East News

Оливия Д’Або — «Конан-разрушитель» (1984)

Киношная девушка Шварценеггера 40 лет спустя.

Эрика Элениак — «В осаде» (1992)

Кэтлин Тернер — «Роман с камнем» (1984) и «Жемчужина Нила» (1985)

© The Jewel of the Nile / Twentieth Century Fox, Evan Agostini / Invision / East News

Элли Уокер — «Универсальный солдат» (1992)

Келли Линч — «Дом у дороги» (1989)

© Road House / Silver Pictures, Evan Agostini / Invision / East News

Кароль Буке — «Только для твоих глаз» (1981)

© For Your Eyes Only / Eon Productions, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

А вы знали, что Кароль Буке приходится свекровью внучке Грейс Келли? В этой статье мы как раз рассказывали, какие невестки достались знаменитым актрисам и певицам.

Дайан Лэйн — «Улицы в огне» (1984)

© Streets of Fire / Universal Pictures, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Валерия Голино — «Горячие головы» (1991) и «Горячие головы 2» (1993)

© Hot Shots! Part Deux / Twentieth Century Fox, VALERY HACHE / AFP / East News

Джулия Никсон — «Рэмбо: Первая кровь-2» (1985)

Киношная девушка Сталлоне 36 лет спустя.

Фото на превью Nowhere to Run / Columbia Pictures, Charles Sykes / Invision / East News, Rocky IV / United Artists

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