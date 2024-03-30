15 историй о людях, которые поспешили с выводами и слегка прокололись

Ба! знакомые все лица (с). Парень, который притворяется братом, уже мне самой как брат.
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Если соседи часто орут, не обязательно они плохие люди — возможно, просто излишне эмоциональные. Да и след от помады на воротнике мужа — не всегда знак измены. О том, к чему приводит привычка скоропалительно и превратно судить о людях, — эта статья.
Ба! знакомые все лица (с). Парень, который притворяется братом, уже мне самой как брат.
О том, к чему приводит привычка судить по одежке и односторонне мыслить, и как живут те, кто отказался от всяких стереотипов, вам поведают эти статьи:
Моя мама всю жизнь распевалась в машине, пока ездила на репетиции, и тоже подставляла руку к уху, чтобы лучше себя слышать. Но как-то её ни разу не остановилали) (