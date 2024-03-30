15 историй о людях, которые поспешили с выводами и слегка прокололись

Народное творчество
40 минут назад

Если соседи часто орут, не обязательно они плохие люди — возможно, просто излишне эмоциональные. Да и след от помады на воротнике мужа — не всегда знак измены. О том, к чему приводит привычка скоропалительно и превратно судить о людях, — эта статья.

  • Ехала как-то в поезде, со мной в купе была женщина с ребенком. Дамочка вся из себя такая фифа, с губами большими, силиконом, в леопардовом спортивном костюме. Ее дочь все время в планшет залипала, к еде не притрагивалась, в окошко и не думала смотреть, а мамаше было все равно. Внезапно ребенок начал плакать, но женщина спокойным тоном начала ее успокаивать: «Что случилось? Хочешь уже к бабушке? Потерпи еще немного, давай поедим, поспим, и мы будем у бабушки». Девочка спокойно поела, легла спать и на утро была жизнерадостной. А с виду и не скажешь сразу, что такая женщина способна быть хорошей мамой. © Не все поймут / VK
  • Работал в магазине. Как-то к нам зашел мужик довольно потрепанной наружности, в свитере, шлепках и трениках старых. Пошатался-пошатался по магазину, потом попросил портфель посмотреть. Ну, мы показали, жалко, что ли. Он спросил цену, говорит, мол, окей, беру и давайте мне ручку еще вот эту черную — тыкает в витрину. Идет на кассу, коллега начала заворачивать, а он говорит: «На фига мне ваши коробки? Давай портфель, ручку в него кидай». Достает из пластикового пакета, с которым был, стопочку денег, отсчитывает 90 тысяч за портфель и 40 тысяч за ручку, удаляется. © Nice2EatYou / Pikabu
  • Сидел в школе на уроке рисования, в руках у меня были ножницы. Я заскучал и решил отвлечься — посмотреть в окно. Сидел я близко, поэтому разглядел на жалюзи порезы. К сожалению, заметил их не я один. Именно в этот момент учительница посмотрела на жалюзи и на мои ножницы в руках и сложила «два плюс два». Пришлось клясться, что это не я. © Unknown author / Reddit
  • Подруга познакомилась с парнем и позвала к себе. А чтобы ей не было страшно, она попросила моего брата притвориться ее «братом». Согласился. День Х, звонок в дверь, лжебрат открывает и такой, мол, проходи, тебя ждут. Вошедший кивнул, прошел в комнату. А через секунду раздался хохот. Оказалось, что к ней пришел не парень, а папа, и внезапно узнал, что у него еще и сын есть. © Подслушано / VK
  • Работал на поле для гольфа. У меня обострилась аллергия, я так сильно чихал, что аж кровь носом пошла. В этот момент к моей ноге прилетел мяч для гольфа. Прибежал парниша, который, видимо, искал мяч, увидел всю эту картину и, разумеется, сделал поспешные выводы, увидев мой кровоточащий нос. © iamnotbillyjoel / Reddit
  • Играла в пьесе, в одной из сцен мне нужно было заплакать. У меня не получалось, поэтому я решила порепетировать дома. Просто лежала и пыталась не моргать. По телеку шел фильм, а у меня потекли слезы именно на том моменте, где ребенок поет о своей тоске по родителю. По закону жанра, именно в этот момент в комнату зашла мама и подумала, что я плачу из-за отца, который нас бросил. Все это было слишком сложно объяснить, поэтому я сказала, что действительно плачу из-за папы. © MisandryLovesCompany / Reddit
  • В детстве я жил с дедушкой, он был довольно своеобразным человеком. Не общался с соседями, мог что-нибудь грубое сказать. Однажды соседи вызвали к нам полицию, потому что они услышали крики и подумали, что дедушка орет на меня. Я все отрицал, так как дед меня в жизни пальцем не тронул, да и голос повышал крайне редко. Но в ту ночь он действительно кричал, только не на меня, а на холодильник. А кричал, потому что в нем неожиданно закончились продукты. © Палата № 6 / VK
  • Заселился в новый дом и иногда встречал соседа, который ни с кем не здоровался. Я уже думал, что у него какая-то личная неприязнь, но потом другая соседка сказала, что он глухонемой. Ну, я выучил элементарные жесты типа «хорошего дня» и так его приветствовал. А где-то через полгода увидел, что он голосом свободно общается с компанией девушек. Когда меня заметил, он дико смутился, подошел поговорить, извинился. И тут выяснилось, что ему просто так не хотелось говорить с соседями, что легче было притворяться глухонемым. © Палата № 6 / VK
  • Я работал в ресторане. Как-то раз шел прямо за другой официанткой в зал. Она, вероятно, что-то забыла, развернулась и врезалась прямо в меня. Все бы ничего, но я был в белой рубашке, а у нее на губах — яркая помада. Отпечаток на моем воротнике выглядел максимально карикатурно. Все бы ничего, но именно в этот день у меня был запланирован ужин с семьей. © finkiusmaximus / Reddit
  • История про разочарование. Сходила с мужчиной на свидание. Выглядел простенько, представился художником, и я сразу у себя в голове решила, что это красный флаг. Жаль было, конечно, он такой приятный, общительный, галантный. Но я не в том возрасте, чтобы жить с бедной творческой личностью. Мое ограниченное мышление меня и погубило! Написала ему, что ничего не получится. А потом подружка порыскала в интернете, нашла информацию о нем и сказала, что я дура. Он оказался не каким-то бедным художником, а очень даже обеспеченным. Его картины висят в заграничных галереях, куча журналов о нем пишут. © Карамель / VK
  • Продавала старый диван очень дешево. Приезжают за ним, я открываю дверь, а там трое здоровенных товарищей. Я не видела себя со стороны, но, наверное, по моему лицу все было понятно. Старший из них, вероятно, отец семейства, оборачивается к двум другим и такой: «Я же вам говорил, напугаем девчонку! А вы напросились, помощнички». Деньги он отдал сразу и попросил пустить этих двух громил, чтобы диван вынесли. Они оказались очень приветливыми, общительными. Потом еще за подушками приезжали. © lxnn / Pikabu
  • Еду от бабушки. Через пару дней намечается выступление в хоре, поэтому я делаю распевку и подношу руку к уху, чтобы лучше слышать самого себя. Меня останавливает полицейский, мол, что это я во время вождения отвлекаюсь и разговариваю по телефону. Как же он удивился, когда увидел мобилку на заднем сиденье. Мужчина спрашивает, что это было. А я, пытаясь объяснить ему, что это такое упражнение, внезапно говорю: «Да вы просто попробуйте!» И начинаю петь посреди шоссе. © SynchronizedCalamity / Reddit
  • Подруга всегда мечтала о роскошной жизни и искала мужчин, которые это все обеспечат. У нас в городе ей оплачивали квартиру, иногда возили на море. Но ей было мало. Она переехала в столицу, и в ее соцсетях стали появляться фото «роскошной жизни». Я думала, что наконец-то ее мечта осуществилась. Но потом оказалось, что лайк под этими фото поставили еще три девушки. В их профилях были фото в том же месте, с тем же букетом и даже в похожей одежде. Задумалась. Возможно, они вместе оплачивают аренду этого места и даже букета? И зачем создавать ложную картину «роскошной» жизни? © Подслушано / Ideer
  • Шла как-то домой из магазина, и за мной увязался парень — весь в татуировках и здоровенный такой. Я струхнула не на шутку, ускоряю шаг, уже почти что добегаю до своего дома и слышу в свой адрес какие-то крики от него. Торопливо открываю дверь ключом, и в этот момент за моей спиной раздается фраза: «Извините, девушка, вы обронили кошелек». © Unknown author / Reddit
  • Меня ради одной милашки парень бросил. Говорил, что его Леночка — вся такая девочка-припевочка, хрупкая и нежная, всегда улыбается, глазки в пол... А я — кобыла здоровая, фи. Расстались, короче. А через год написал, мол, виноват, ошибся. Оказалось, что эта милая няша из него все деньги высосала, еще и изменила с лучшим другом, а потом к тому и ушла, потому что родители подарили ему квартиру. Я ему сказала, мол, сорян, парниша, твое место занято. Почему-то обиделся. © Миранда Буш / ADME

О том, к чему приводит привычка судить по одежке и односторонне мыслить, и как живут те, кто отказался от всяких стереотипов, вам поведают эти статьи:

Комментарии

Уведомления
Акхе
1 день назад

Моя мама всю жизнь распевалась в машине, пока ездила на репетиции, и тоже подставляла руку к уху, чтобы лучше себя слышать. Но как-то её ни разу не остановилали) (

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