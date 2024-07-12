Как сейчас выглядят 15 накачанных героев боевиков, которые буквально в непрерывном режиме спасали мир

Кино
5 часов назад

В 80-90-е годы экшн-фильмы пользовались особой популярностью у зрителей. Тогда же загорелись такие звезды, как Жан-Клод ван Дамм, Дольф Лундгрен, а персонажи вроде Рэмбо и Джона Макклейна стали настоящими народными любимцами. С тех пор прошли десятилетия, а некоторые из упомянутых актеров уже вышли на заслуженную пенсию. Давайте посмотрим, как сегодня выглядят главные киноборцы Голливуда.

Халк Хоган

Джеки Чан

PRAYFORPALESTINE
4 часа назад

Даже сейчас люблю пересматривать фильмы с Джеки, а недооцененным но классным фильмом считаю "Сердце дракона"

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Чак Норрис

САН
2 часа назад

Он поменял своего гуру с Брюса Ли на Порфирия Иванова?

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Марк Дакаскос

Сильвестр Сталлоне

Жан-Клод ван Дамм

Хью Джекман

Мэттью Макконахи

Рассел Кроу

© Gladiator / Dreamworks Pictures and co-producers, Maria Laura Antonelli / Avalon/Photoshot/East News
shanghai48
4 часа назад

А мне он нравится в новом весе и новом образе. Отличный из него священник в "Экзорцисте" получился, хотя сам фильм так себе. По мне, так и должен выглядеть герой боевиков, который спас мир и благополучно вышел на пенсию

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Брэд Питт

© Troy / Warner Bros. and co-producers, Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Дольф Лундгрен

© Rocky IV / United Artists and co-producers, ktla@broadimage.com/Broad Image/East News

Курт Рассел

Арнольд Шварценеггер

Universal Pictures / Dino De Laurentiis Company/Collection Chris / East News

Брендан Фрейзер

© George of the Jungle / Walt Disney Pictures and co-producers, Roman BABIRAD/SIPA/Sipa Press / East News

Брюс Уиллис

© Die Hard / Twentieth Century Fox and co-producers, Alfredo Rolón/The Grosby Group/Grosby Group/East News

Справедливости ради нужно отметить, что мир спасали не только храбрые мужчины, но и не менее отважные девушки. Им, кстати, мы посвятили отдельную статью.

Фото на превью Walker, Texas Ranger / CBS Broadcast International and co-producers, Die Hard / Twentieth Century Fox and co-producers, Alfredo Rolón/The Grosby Group/Grosby Group/East News

Комментарии

Уведомления
Vianna
5 часов назад

"В 80-90-е годы экшн-фильмы пользовались особой популярностью у зрителей", - пишет aвтop Жaннa, как если бы сейчас они не пользуются популярностью. И почему в подборке о 80-90х, например, Макконахи, у кого внятныe роли появились в 00х?

А так... Ван Дамм хуже всех, имхо, стаpeет. Такая миловидная мoрдашка была, и как смoрщeнный уpюк был уже к 50. И Хью Джекман тоже. Может, неоднократное oнкo еще тому виной, но все же. Слaй зря пошел по стопам матeри и накрeативил себе пластикой лицо, это кaпeц. Остальные достойно выглядят для своих лет. Брюса Уиллиса жалко очень. Хорошо, что вокруг него столько любящих людей. А Джеки Чан с возрастом стал делать попытки выйти за рамки aмплуа дурaшливого дрaчунa, и весьма неплох в дрaматичeских ролях (фильм "Незнакомец" просто восторг!).

Душа запросила пересмотреть что-нибудь старeнькое. Может, Ван Дамма в квадратe? В смысле "Двойной удaр"

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PRAYFORPALESTINE
4 часа назад

С некоторыми из данного списка пересекался по жизни, довольно таки открытые и интересные личности

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