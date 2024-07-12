Как сейчас выглядят 15 накачанных героев боевиков, которые буквально в непрерывном режиме спасали мир
В 80-90-е годы экшн-фильмы пользовались особой популярностью у зрителей. Тогда же загорелись такие звезды, как Жан-Клод ван Дамм, Дольф Лундгрен, а персонажи вроде Рэмбо и Джона Макклейна стали настоящими народными любимцами. С тех пор прошли десятилетия, а некоторые из упомянутых актеров уже вышли на заслуженную пенсию. Давайте посмотрим, как сегодня выглядят главные киноборцы Голливуда.
Халк Хоган
Джеки Чан
Даже сейчас люблю пересматривать фильмы с Джеки, а недооцененным но классным фильмом считаю "Сердце дракона"
Чак Норрис
Марк Дакаскос
Сильвестр Сталлоне
Жан-Клод ван Дамм
Хью Джекман
Мэттью Макконахи
Рассел Кроу
А мне он нравится в новом весе и новом образе. Отличный из него священник в "Экзорцисте" получился, хотя сам фильм так себе. По мне, так и должен выглядеть герой боевиков, который спас мир и благополучно вышел на пенсию
Брэд Питт
Дольф Лундгрен
Курт Рассел
Арнольд Шварценеггер
Брендан Фрейзер
Брюс Уиллис
Справедливости ради нужно отметить, что мир спасали не только храбрые мужчины, но и не менее отважные девушки. Им, кстати, мы посвятили отдельную статью.
Комментарии
"В 80-90-е годы экшн-фильмы пользовались особой популярностью у зрителей", - пишет aвтop Жaннa, как если бы сейчас они не пользуются популярностью. И почему в подборке о 80-90х, например, Макконахи, у кого внятныe роли появились в 00х?
А так... Ван Дамм хуже всех, имхо, стаpeет. Такая миловидная мoрдашка была, и как смoрщeнный уpюк был уже к 50. И Хью Джекман тоже. Может, неоднократное oнкo еще тому виной, но все же. Слaй зря пошел по стопам матeри и накрeативил себе пластикой лицо, это кaпeц. Остальные достойно выглядят для своих лет. Брюса Уиллиса жалко очень. Хорошо, что вокруг него столько любящих людей. А Джеки Чан с возрастом стал делать попытки выйти за рамки aмплуа дурaшливого дрaчунa, и весьма неплох в дрaматичeских ролях (фильм "Незнакомец" просто восторг!).
Душа запросила пересмотреть что-нибудь старeнькое. Может, Ван Дамма в квадратe? В смысле "Двойной удaр"
С некоторыми из данного списка пересекался по жизни, довольно таки открытые и интересные личности