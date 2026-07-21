17 забавных историй о людях, которые на курсах и тренингах получили целую охапку впечатлений

Забавные истории, посмеялась))

Меня однажды подруга затащила на какие-то курсы успешного успеха для женщин - мол, сегодня бесплатный день, зайди, наш гуру так хорош, так хорош! Мужчина и правда был симпатичный, весь такой альфач, но когда он сказал что-то типа: "Женщины одевают лучшие наряды, чтобы заполучить мужчин, получают, а потом всю жизнь свою ложат на благо семьи и в итоге остаются ни с чем..." я поняла, что если останусь еще на минуту, у меня крышечку сорвет от такой безграмотности. И я ушла. А подруга еще пару лет от этого гуру млела.