17 забавных историй о людях, которые на курсах и тренингах получили целую охапку впечатлений
Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни проходил какие-нибудь курсы, пытаясь подтянуть иностранный язык или освоить гончарный круг. Но порой внезапная тяга к обучению оборачивается курьезами, которые запоминаются лучше заветов учителя или тренера. А еще чаще путешествие к своим скрытым с детства талантам и вовсе лежит через здоровый юмор и нелепые совпадения, от которых дух захватывает. В нашей статье — простые и забавные истории людей, которые вызывают искреннюю улыбку и приносят в жизнь маленькие радости.
- Работала в кол-центре по продаже курсов. Устроилась к нам одна фифа: вся из себя, на крутой тачке. Как ни странно, трудилась она самоотверженно! Дали ей скрипт и сказали: «Читай текст, только Ростов замени на Тюмень». Все катались от смеха, ведь эта цаца 2 недели звонила вероятным клиентам и предлагала пройти уникальные курсы в Тюмени-на-Дону.
- Жена сегодня сходила на первое занятие курсов итальянского языка. Вернулась, сияет, звезда во лбу горит. Спрашиваю у нее, чего это она, собственно, счастливая такая? А она мне такая: «Да просто мы учили цифры и числа, дошли до 30, и преподаватель говорит, мол, этого вам хватит. И все бы ничего, если бы после этого он не предложил всем назвать свой возраст».
Жене 42 года, а все та же...
«Супруга записала меня на бесплатный урок для будущих отцов. Я не ожидал высокую явку, но чтоб не пришел даже преподаватель...»
- Самое главное, что я сделала — это научила дочку готовить, водила ее на кулинарные курсы. Она сначала бунтовала, потом втянулась. Теперь она королева вечеринок: приносит закуски — и все, все парни ее! Нашла себе хорошего мальчика, замуж собирается. Он тоже, кстати, готовит. Ее будущая свекровь тоже покорена талантами в готовке. Это все я к чему —очень круто уметь вкусно готовить!
- Пришла я на стрижку и покраску. И тут моя парикмахер мне сообщает, что решила осваивать новую область и помогать людям. Я подумала, что она собирается стричь бесплатно или что-то в этом духе — дело-то хорошее... Не тут-то было! Она, как оказалось, прошла курс у какого-то коуча, который раскрыл ей глаза. За 5 часов работы в группе с коучем она осознала свой потенциал. Так вот... Анечка больше не будет стричь и красить, она будет нести добро и помогать нам, людям, решать проблемы. Аккаунты в сетях она уже завела, видео записала и набирает клиентов — есть уже трое. Из образования у нее ПТУ по направлению «Парикмахерское дело» и тренинг. Я уже неделю под впечатлением. А парикмахер-то она отличный. Но, видимо, придется искать нового.
Да погодите, захочет Анечка жрать и в парикмахеры вернётся. Таких помощников...
«На день рождения я подарил своей девушке курс по украшению кексов. Только посмотрите, каких невероятных результатов она добилась!»
О, меня посетила крутая идея - подарить мужчине курс по шашлыкингу и блюдам с мясом из духовки. И больше никогда не прикасаться к мясу самой
- Записалась на онлайн-курс экстремального вокала, чтобы наконец раскрыть свой внутренний голос. На третьем уроке нам задали домашку — разработать диафрагму через утробный рык. Я закрылась в комнате, набрала в легкие побольше воздуха и ка-а-ак заору! А через минуту в дверь квартиры начали так барабанить, что, казалось, ее вынесут вместе с петлями! Открываю — на пороге стоит сосед с монтировкой в руках и диким взглядом. Оказалось, мой «утробный рык» через тонкие стены хрущевки прозвучал так, будто в квартире поселилась минимум рысь. Пришлось дрожащим голосом объяснять, что это просто распевка. Сосед долго молча на меня смотрел, потом опустил монтировку и спросил: «Раз уж рыси нет, может, с вами кофе попьем?» В общем, завтра идем на свидание.
- В начале 2000-х я попал на тренинг по продажам. Тренинг проходил на базе отдыха. Сначала было обучение, а потом выездные задания. Нас поделили на группы. Первой группе дали задание принести пожарную форму, второй — найти жетон от метро другого города, а третьей — собрать определенную сумму, а потом ее раздать. Так вот, как ни странно, проблемы возникли у третьей группы во время раздачи денег, потому что люди пугались и ни в какую не хотели брать купюры. Было весело!
Потому что все давно поняли, что бесплатный сыр только в мышеловке...
«Мой итоговый проект курсов по ювелирному делу — скульптурное кольцо. Дизайн вдохновлен волнообразным узором камня. Горжусь своей работой!»
- Я — учитель истории. Уехал на две недели на курсы повышения квалификации. Возвращаюсь, и тут сюрприз: даже самые отпетые двоечники искренне ликуют! Я польщен, говорю:
— Не замечал у вас такого рвения к моему предмету!
А они мне:
—Да просто нам вместо ваших уроков все это время дополнительно математику ставили! Надоела она — сил нет! Вы уж больше не уезжайте, пожалуйста...
- Пошла на тренинг личностного роста а-ля «Раскрой свою внутреннюю тигрицу». Коуч дал домашку на неделю: в любой непонятной ситуации не молчать, а громко заявлять миру о своих личных границах. На следующий день в переполненном автобусе мне наступили на ногу, и я, вспомнив наставления коуча, набрала в грудь воздуха и на весь салон властно заявила: «Мужчина! Вы нарушаете мои личные границы, топчась своими ботами по моим чистым кедам! Мне неприятно». На мгновение наступила тишина, а потом мужик выдал: «Мадам, какие могут быть личные границы в общественном транспорте? Езжайте на такси, ведь вы этого достойны!» Все засмеялись, а я подумала, что, и правда, лучше три остановки прогуляться пешком, чем ездить в автобусе, особенно летом. И вышла на следующей. Моя внутренняя тигрица одобрила.
Ну, если всего 3 остановки, то и незачем было в этот автобус лезть. Лето - самое время для пеших прогулок. Люди уже вообще разучились ножками передвигать: то такси, то самокаты
«Во время курса гончарного дела я сделала горшок в форме дракона»
- Бывал я на одном тренинге. Там надо было попросить у прохожего 100 рублей. Было условие: нельзя врать, то есть, если спросят, то надо честно сказать, что деньги тебе нужны просто так и у тебя ничего не произошло. Вы не поверите, но за 40 минут я набрал около 1500 рублей!
А следующим заданием было обнять случайного прохожего (конечно, с его разрешения). Тренер направил меня к паре бородатых брутальных мужиков. Я, конечно, внутренне очень был против, но они, услышав просьбу, сказали мне, мол, конечно, братуха, давай обнимемся! В общем, я понял, что все страхи внутри нас.
Потому что честность - это топ. Помнится однажды гуляли с подругами ещё в студенчестве на каком-то городском празднике. К нам подошёл парень и попросил мелочь. Честно сказал, что им не хватает на бутылку)
- Только что смотрел, как начальник тащил сотрудника за руку на мотивационный тренинг, а тот вцепился второй рукой в стол, и оба орали:
— Я не хочу на тренинг, я хочу работать!
— Нет, ты пойдешь! Пойдешь, я сказал! Присутствие обязательно. Ты, блин, будешь у меня мотивирован!
- Я всегда обожала музыку, и пару лет назад решила самостоятельно научиться играть на гитаре. Успехи были колоссальные, я уже хотела создать свою группу, но в семье планировалось пополнение, и мечту пришлось отложить на потом. И вот совсем недавно я пошла на специальный тренинг для будущих мам и познакомилась там с двумя девушками, одна из которых просто ангельски поет, а другая практически профессионально играет на африканских барабанах. В общем, мечта у меня все-таки сбылась: мы собрали свою группу. И название выбрали идеальное — «Беременские музыканты».
«Учусь на курсах кройки и шитья, сшила себе пиджак. И хоть созданием мягких игрушек я уже давно зарабатываю на хлеб, но шить одежду — это совсем другое!»
- Согнали нас как-то на работе на очередной тренинг. Какой-то молоденький мальчик предлагал нам разные упражнения, которые, мол, позволят сделать атмосферу в коллективе более дружественной. Одно из них было таким: нужно в течение 30 минут ходить по комнате и спрашивать у коллег, с чем или кем я у них ассоциируюсь. Я получила такие отзывы:
Люся, экономист:
— Ты — бамбук. Ты прорастаешь везде, куда тебя ни воткни.
Костя, топ-менеджер:
— Ты — бульдозер. У тебя впереди здоровая лопата, которой ты сносишь все на своём пути.
Татьяна, начальник департамента:
— Ты — белочка! А белочка — это такой зверек, который незаметно везде бегает и знает обо всем, что происходит в лесу. И все вокруг думают, что белочка — это такое милое существо. Все ее любят, с рук кормят. А на самом деле белочка — это обыкновенный грызун, только с пушистым хвостом!
— Спасибо, Таня, очень познавательно.
— Ну, теперь твоя очередь. Кто я?
— Ты, Татьяна, почти как я. Только без пушистого хвоста.
В общем, сплотились мы тогда, дай каждому! А ведь после таких игр на сплочение нужно же как-то еще работать вместе! И вот что я хочу сказать: корысть сплачивает народ значительно крепче, чем дружба. Деньги нормальные платите, я и с кем угодно поработаю. Ну, со мной же работали люди как-то?
Божечки, что ж там за автор, которую люди видят бульдозером, бамбуком и белкой одновременно? Там какой-то пушистый трактор
«Вместе с женой мы прошли курс стеклодувного дела. Моя работа справа»
- Семь лет назад считал, что я круто рисую. Тогда только становились популярными все эти тренинги и мастер классы. Решил я сходить на один. Главный спикер, гуру дизайна, сказал мне, что мои работы — ерунда какая-то. Это стало для меня сильнейшим пинком. Спустя 7 лет я переехал, работаю на суперкрутой должности в известнейшей студии, веду свой аккаунт в соцсетях с авторскими комиксами — у меня более 2 млн. подписчиков. Как-то вспомнил того гуру, решил посмотреть, чем он живет сейчас. Оказалось, он до сих пор ведет свои мастер-классы за копейки. Написал ему с благодарностью за тот пинок. Он посмотрел на мои работы и сказал, что они — ерунда какая-то.
- Живем в Германии. Моя дочь преподает физику и математику у старшеклассников и ведет школьный кружок медитации. Сначала к ней на занятия приходили только 2-3 девочки, а потом подтянулись шумные пацаны, которых вечно приходилось успокаивать. Оказалось, подросткам просто была нужна передышка: они ложились на коврики для медитации и мгновенно засыпали под тихий голос. Вскоре сарафанное радио сработало на ура — в спортзал набивалось все больше уставших школьников, которые приходили тупо поспать. Дочь оценила масштабы, не стала никого ругать и на школьные деньги закупила партию пледов. Теперь дети с комфортом дремлют под аудиозапись, а она охраняет их сон. Другие учителя быстро просекли фишку, отнеслись к этому с юмором и любя прозвали ее курс «кружок сна».
«После прохождения курсов по украшению тортов мы с мамой получили свой первый заказ. Как вам результат?»
Водопад выглядит так, будто пиратам просто стало плохо. Ну, а в целом, если заказчику лет 5, то понравится, конечно
- На одном рабочем тренинге женщина-тренер задала присутствующим вопрос: «Как вы думаете, почему человек плохо выполняет свою работу?» Я ответила, что ему, наверное, неинтересно. Далее тренер поделилась лайфхаком, мол, если вы хотите у человека что-то беспалевно выведать, спросите не напрямую, а так: «А как думаешь, почему все люди...» — врут, например. И человек, рассуждая о других, на самом деле будет говорить о себе. Я задумалась и согласилась. Работу сменила, лайфхак использую.
- Записалась на курс тренингов для девушек за 2 месяца до их начала. Цель курса — научиться знакомиться с мужчинами. Проплатила аванс. Через месяц начала встречаться с парнем. И вот, первое занятие. В этот же день парень зовет на свидание. Сославшись на кучу дел, отказалась, а занятие в последний момент перенесли. Не пошла на свидание с хорошим парнем из-за тренинга «Как привлечь мужчину», и в итоге осталась дома. Кажется, что-то пошло не так...
На базаре ко мне подошла цыганка и нагадала мне за 50 баксов, что я лох... Тут примерно тоже самое
«Несколько месяцев проходил курсы начинающего моряка. Очень переживал, смогу ли сдать экзамен, но все получилось, и мне выдали сертификат!»
- Встретила знакомую. В школе она звезд с неба не хватала, а тут выходит из дорогущей иномарки. Я думала, замуж удачно выскочила, но нет — она открыла свои курсы и гребет деньги лопатой. Бывшая троечница додумалась до гениального — берет и учит молоденьких девчонок простому банальному домоводству: готовить супы, котлетки и селедку под шубой, показывает, как отмыть плиту и ванну, пришить пуговицу, связать шарф или сшить юбку. Подсказывает, как сделать салат из ничего и распределить расходы, если до зарплаты неделя, а денег кот наплакал. Конечно, сейчас у нее есть педагоги-помощницы, но первые несколько лет она учила всему сама. Девушки после таких курсов легко могут жить в общагах, переезжать в столицу, выходить замуж — они готовы к взрослой жизни. По-моему, гениальная идея! Вот бы еще для пацанов такие курсы кто-нибудь бы открыл.
Выглядит взаимоисключающе. У человека, который живет в такой нужде, такие навыки сами по себе появляются, в процессе жизни. Но у них нет денег на лишние курсы.
А если этим летом вы хотите научиться отдыхать, то курсы вам не нужны — можно вдохновиться нашей статьей о простых радостях теплых месяцев и реализовать некоторые из них.
Комментарии
Забавные истории, посмеялась))
Меня однажды подруга затащила на какие-то курсы успешного успеха для женщин - мол, сегодня бесплатный день, зайди, наш гуру так хорош, так хорош! Мужчина и правда был симпатичный, весь такой альфач, но когда он сказал что-то типа: "Женщины одевают лучшие наряды, чтобы заполучить мужчин, получают, а потом всю жизнь свою ложат на благо семьи и в итоге остаются ни с чем..." я поняла, что если останусь еще на минуту, у меня крышечку сорвет от такой безграмотности. И я ушла. А подруга еще пару лет от этого гуру млела.