Романтичный двоечник из первой истории. Главное не начать докапываться до истинного положения дел с луной, а то может получиться неловко.
17 комплиментов, которые оставили в памяти людей незабываемый след
Истории
3 часа назад
Доброе слово и кошке приятно, что уж говорить о человеке. Здесь мы рассказываем о небанальных комплиментах, некоторые из них даже помогли обрести свою вторую половинку. Хватайте себе на заметку.
- Выпрашивая признание в любви от мужа, я спросила: «Я ведь твоя половинка?» А он мне ответил: «Нет, ты моя Луна. Солнце светит для 9 планет, а Луна только для одной. И светит даже, когда темно. Ты мой спутник, а не половинка». Пожалуй, лучшего комплимента я еще не слышала. © Палата № 6 / VK
- Часто хожу в один магазин. Продавцы знают мою особенность, я долго и самостоятельно выбираю себе одежду без их помощи. В один из таких визитов я была в магазине одна, стояла в примерочной. Слышу голос одной из продавщиц: «А где эта красивая женщина, ушла уже?» Я, понимая, что говорится именно обо мне, выхожу с сияющей улыбкой, чтобы рассчитаться за товар. Мое эго было польщено! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Сделала новый красивый маникюр, от мужа абсолютно нулевая реакция, даже не заметил. Пошла выбрасывать мусор, а там один мужчина попросил не выбрасывать пакет, а отдать ему, чтобы он достал бутылки. Когда отдавала ему, он аж замер на секунду, а потом восхищенно сказал: «Я таких красивых ногтей в жизни не видел! Это не маникюр, это поэзия». Да что там, он даже поклонился от восторга, а я еще 2 дня на энергии этого комплимента жила. © Мамдаринка / VK
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- Муж покупал букет цветов у бабули, она у него спросила его имя зачем-то. А потом так восторженно сказала: «Имя-то какое у вас красивое, Иван!» Теперь муж гордится и вспоминает постоянно этот комплимент. © MariaYu / Pikabu
- Мы с мамой ездили в Италию. Были на автобусной экскурсии по Риму. Остановились у Колизея, а мимо шел мужчина. Сначала вышла я и он заметил меня, потом вылезла моя мама. Мужчина спросил маму: «Вы — ее мать?» Она кивнула. Мужчина поцеловал мамину руку и сказал: «Да Винчи не смог бы создать шедевр лучше». Уж 40 лет прошло, а я не могу забыть этот комплимент. © MoriTod / Reddit
Сначала вышла я и он заметил меня, потом вылезла моя мама.
т.е она - вышла, а мама - вылезла? дочь года
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- Я был совершенно разбит после расставания с девушкой. Однажды ночью я зашел в ресторан, и меня увидела ОНА. Сама подошла и сказала: «У меня день рождения, ты мой подарок». В общем, мы ушли вместе. © Mildleyy / Reddit
- Некоторые парни совершенно не умею делать комплименты! Они иногда вообще не думают, что говорят. Вроде знакомятся, хотят подкатить, а несут всякую ересь. Мое самое любимое: «Ого, у тебя по фоткам такие бедра широкие. Наверное, родишь легко». Как вам? © Карамель / VK
- Свой комплимент я пронес уже через много лет. Я посадил желудок и был отправлен на ФГДС. Наслушался от коллег ужасов. Не жрав день, явился в кабинет. Там меня встретили две симпатичные девушки. Мне сказали лечь на бок на кушетку. Лег, а одна из них и говорит:
— Ложитесь ровно, вы криво лежите, надо, чтобы голова и корпус были в одну линию.
А я говорю:
— Я по-другому не могу.
И тут подключилась вторая:
— Да он по-другому и не сможет, смотри, какие у него широкие плечи.
Мне дали пару валиков и это исправило ситуацию. Через пару минут на моем лице уже виднелись слезы, во рту торчала трубка, а в голове крутилась фраза про широкие плечи. © Forestyeti
ФГДС-ники, они такие. Им лишь бы в живого человека чего-нибудь засунуть.
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- Недавно сел в такси, водила сказал: «У вас хороший запах». Я подумал, что он о качестве воздуха. Я живу в предгорье и воздух там гораздо чище, чем в городе. Уточнил. Говорит: «Нет, у вас». Никогда бы не подумал, что такой комплимент от таксиста мне настроение поднимет. © OliverWinchester / Pikabu
- Лет 15 назад была на одной костюмированной вечеринке. Там ходил фотограф и всех снимал. Приблизившись ко мне, он внезапно сказал: «Ах, какие красивые ушки». Это было внезапно, уши — не та часть тела, которую обычно хвалят. Но мне польстило. До сих пор помню. © Marfushechka_dushechka
- Недавно услышал от очень привлекательной женщины: «Ты такой милый! Пожалуйста, скажи, что ты свободен». К сожалению для нее, я очень счастлив в отношениях. Но, боже, как же она улучшила мое настроение и подняла самооценку. © iamme9878 / Reddit
- Был на кухне с женой, готовил ужин. Надел две прихватки и обнял ее. Она спросила, зачем я их надел, и я такой: «Потому что ты чертовски горячая». Благодарственный поцелуй не заставил себя ждать. © Brick_in_the_dbol / Reddit
- Я встретил свою будущую жену в ресторане. Она проходила мимо, пока я разговаривал с приятелем. Коснулся ее руки и сказал: «Официанты на нас не смотрят, но они не будут игнорировать самую красивую женщину здесь. Можешь сделать нам заказ, а я угощу тебя чем-нибудь?» Я был в шоке, увидев ее широкую улыбку. Потом мы танцевали и проговорили до 4-х утра. © thequietone695 / Reddit
- Недавно на свидании парень пригласил меня в ресторан поесть суши. Ну, думаю, круто, обожаю японскую кухню. Приходим, заказываем, начинаем есть, и тут он мне выдает: «Вау, у тебя зубы такие ровные, как у акулы». Честно, я чуть не поперхнулась своим роллом. Не знала, как реагировать, поэтому просто засмеялась. А он такой серьезный сидит, улыбается, как будто классный комплимент сделал. Выдержала еще полчаса, после чего извинилась и ушла. Это, наверное, самое странное свидание в моей жизни. Теперь суши ем только с подругами. © Карамель / VK
- Пластический хирург отговорил меня делать грудь. Да, девчонки, и такое бывает. Я пришла на консультацию в клинику. Сказала, что хочу второй с половиной заменить на уверенную четверку. Врач осмотрел меня, рассказал про цены и разные варианты имплантов, а потом стал заваливать комплиментами. Сказал, что у меня своя красивая форма, и размер идеально подходит к моим пропорциям. Так поднял мою самооценку, что я перестала думать про операцию. Кстати, завтра идем с ним на свидание. © Карамель / VK
- Встречались в городе со знакомой, с которой давно не виделись. Она меня первая заметила, звонит и говорит в трубку: «Девушка, ваши скулы аж через дорогу видны». Ах, третий день хожу довольная. © Asta_la_vista
- Один парень решил понтануться перед частью девушек и начал стебать нашу отличницу. Она крупная, по-своему красивая, но не все понимают такую красоту. И этот однокурсник выдает: «Ну ты, Аня, у нас, конечно, гадкий утенок». Аня молчит, глаза на мокром месте. Но тут встряла пожилая преподавательница, которая подслушивала разговор: «Орнитолог ты мой доморощенный, гадкий утенок в итоге оказался прекрасным лебедем, так что это был комплимент в каком-то смысле. А вот такие дятлы, как ты, только в дятлов и вырастают, так что сидел бы уже, не крякал». Шикарная женщина, никогда не позволяла при себе другим кого-то оскорблять. © Карамель / VK
"«...А вот такие дятлы, как ты, только в дятлов и вырастают, так что сидел бы уже, не крякал». Шикарная женщина, никогда не позволяла при себе другим кого-то оскорблять."
И, видимо, сама никого никогда. А это был единственный раз в жизни.🤐
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