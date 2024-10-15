17 комплиментов, которые оставили в памяти людей незабываемый след

"«...А вот такие дятлы, как ты, только в дятлов и вырастают, так что сидел бы уже, не крякал». Шикарная женщина, никогда не позволяла при себе другим кого-то оскорблять."

И, видимо, сама никого никогда. А это был единственный раз в жизни.🤐