17 питомцев, чье тепло и поддержка лечат душу лучше любых слов

Разбитое сердце, завал на работе или просто «день не заладился» — вам все ни по чем, если рядом пушистый друг. У наших питомцев свои уютные методы лечения человеческого стресса. Вовремя принесенная игрушка, оторванная от сердца половина котлетки или просто лапка, трогательно приложенная туда, где «болит» — вуаля, вы уже здоровы и счастливы!

«Вот так моя кошка „лечит“ меня, когда я болею»

«Откуда собаки понимают, что у нас что-то болит, и приходят в самый нужный момент?»

«Я пытался ей помочь, но она была непреклонна»

Собиралась на работу. Спешила жутко, ибо проспала. Летала по квартире, а мой огромный кот смотрел на меня с самым пофигистичным видом на свете. Наверняка думал, что я глупая, раз бегу куда-то. Еще и сел на мою белую рубашку. Потом стал путаться под ногами, я прикрикнула на него. Он обиделся и ушел. Выбежала из квартиры. Вернулась спустя 3 минуты. Оказалось, было воскресенье. Выходной. Кажется, мой кот явно умнее меня и пытался меня остановить, ибо понимал, что зря я это все устроила. Мда. © Карамель / VK

«Мой сладкий мальчик утешал меня вчера вечером после расставания»

«Купила своему коту-терапевту друга, чтобы ему не было скучно, пока я на работе. Теперь чувствую себя лишней»

«Не расстраивайся, кожаная!»

Подруга узнала, что жених ей изменяет. Отменила свадьбу, взяла отпуск и с кошкой уехала на дачу. Ревела вволю, а котейка это увидела, потерлась об ноги, да ушла. А через час раздалось оглушающее «Мяу!» Подруга выбежала во двор и ахнула — там ее пушистая охотница стоит с «подарком» — завернутой в платочек птичкой. Кошка настойчиво требовала, чтобы хозяйка приняла «добычу». Уж не знаю, как они там в итоге договорились, но заботливость полосатой была вознаграждена сполна. Подруга даже приободрилась: чего расстраиваться, когда рядом такая королева? И поддержит, и деликатесом обеспечит.

«Очень болит голова. Донна пришла поддержать меня»

«Потерял работу, зато у меня есть этот пушистик, который не даст пасть духом»

Каково это — быть избранным?

Я просто сидел в парке, подавленный и одинокий, погруженный в свои невеселые мысли. И вдруг откуда ни возьмись пришел бродячий кот. Он просто запрыгнул ко мне на колени, потерся мордочкой и... уснул. В тот момент я понял, что больше не одинок. © Sweet_Score / Reddit

«Сейчас мне очень грустно, но рядом со мной эта мордашка. Так что, думаю, все будет хорошо»

«Наш кот Чезлвит не отходит от Рози после того, как она сломала лапу»

Тонко намекнул, так сказать

Расстались с парнем. Приехал за вещами, с пафосным видом поставил свою сумку на пол в коридоре и отошел в ванную, я — на кухне. Тут мой кот, который днем обычно спит, подошел, брезгливо понюхал его футболки, развернулся к ним задом и начал задними лапами интенсивно «закапывать» вещи воображаемым песком, как он обычно делает в лотке после важных дел. Бывший вышел, увидел этот недвусмысленный жест и молча покраснел. Даже кот понял, что отношения были так себе.

«Мой котик успокаивает меня после расставания. Ну по крайней мере, мне так кажется»

«Кажется, мой кот пытался утешить меня после удаления зуба»

С таким добытчиком не пропадешь

Сижу, жую пустую гречку — диета, все дела. Кот сидел рядом, смотрел на меня с немым вопросом: «А где мясо?» Я ноль внимания, продолжаю есть. Он спрыгнул, ушел в зал, слышу — шуршит чем-то за шторой. Возвращается и кладет мне прямо в тарелку половинку котлеты. Холодной, уже слегка подсохшей и в пыли. Оказывается, он стянул ее со стола еще в обед, но не съел, а спрятал. А теперь, глядя на мое скудное меню, решил, что мне нужнее. Настоящий добытчик: все в дом, все в семью.

«Мне было очень грустно, и, кажется, мой кот это почувствовал»