20+ мужчин, которые умеют создавать уют дома без всяких там дизайнеров интерьера
В современном мире каждый сам себе дизайнер интерьера: каким захотел видеть свое жилье — таким и сделал. Правда, многие по старинке считают, что мужчинам многого не надо: есть диван и телевизор — вот и славненько. Однако многие пользователи сети опровергают это мнение, показывая, что парни тоже любят стильные пространства и готовы над этим работать.
«Моя мужская берлога в Токио»
«Мы с соседом по комнате только что закончили обставлять наше новое жилье!»
«Я спросил в интернете, как мне обставить свое жилье, и учел все советы. А вот и результат»
«Купил это жилье 10 лет назад и постепенно меняю его под себя»
«Моя первая собственная квартира. Друзья говорят, что это „бабка-стайл“, но мне нравится!»
Те, кто говорит про "бабка-стайл" - скорее всего никогда не видели настоящий бабка-стайл.🙄
«Обживаюсь здесь с нуля. Тут нет ни одной вещи дороже $ 100. Большинство предметов куплены или в комиссионках, или на распродажах»
- Хорошее место, братан! © Space_Run / Reddit
«Родители говорят, что моя комната в общаге похожа на антикварный магазин»
«Я купил дом и хотел немного переделать полы. Но в итоге все закрутилось, как снежный ком, и я практически сделал капитальный ремонт»
«Так выглядит комната 22-летнего программиста»
«Я очень доволен своим домом»
«Все детство мечтал о красной комнате. И вот она»
«Гостиная — мое любимое место в доме»
«Моя крохотная квартирка во Франции»
«Я недавно развелся. Наконец-то у меня есть мое и только мое место, и оно потрясающее!»
«Сестра говорит, что моя кухня „ужасная“ и „вырвиглазная“. Неужели она права?»
- Это самая уютная кухня, которую я видел за долгое время. © _mmmkaaay / Reddit
«После 6 лет отношений девушка бросила меня, забрав собаку, квартиру и диван. Вот мое новое жилье. Обживаю его уже 2 месяца»
Не понила - бросила девушка, но новое жилье почему-то обживает он? Кто кого бросил, а точнее - выгнал?
Когда в большом городе у тебя есть свой уютный уголок
«Мне 27, я холост, живу в Чикаго. Кажется, в моем жилище не хватает растений, да?»
В чем проблема, бро? Пару кадок с пластмассовыми пальмами - и дело сделано!😉
«После развода я поклялся, что в моем доме детям будет по-настоящему уютно. Наконец-то доволен тем, как все выглядит!»
«Я потратил 2 месяца на то, чтобы превратить свою игровую комнату во что-то мрачное и уютное»
«Я просто хочу показать, что не все мужчины живут в окружении черной мебели, без окон, в бесхитростных флуоресцентных темницах»
«Моя квартирка в Нью-Йорке. Я 3 года ее обставлял»
«Мне 30. Я недавно развелся. Теперь ищу свой стиль»
Сразу видно, что здесь живет неординарная личность
«Расстался с девушкой после 8 лет отношений. Наконец-то мой дом выглядит так, как я хочу! Но, может, что-то изменить?»
- Вам нужен большой толстый кот. © 6footseven / Reddit
Солнечная квартирка в Бруклине
«Пришлось внести коррективы в дизайн моей комнаты. Но я не против»
«Моя жена съехала в воскресенье, так что теперь это официально мужская берлога»
К сожалению, бывает и так, что семьи распадаются, и зачастую виной тому ложь одного из супругов. Иногда вывести вруна на чистую воду бывает непросто, но рано или поздно правда все равно выходит наружу.
Комментарии
Мигрень говорит, что в большинстве интерьеров слишком много визуального шума, потребовала вон ту темную гостиную с картиной и люстру выключить.
Самое главное- сложить кота ))))