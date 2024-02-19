20+ мужчин, которые умеют создавать уют дома без всяких там дизайнеров интерьера

В современном мире каждый сам себе дизайнер интерьера: каким захотел видеть свое жилье — таким и сделал. Правда, многие по старинке считают, что мужчинам многого не надо: есть диван и телевизор — вот и славненько. Однако многие пользователи сети опровергают это мнение, показывая, что парни тоже любят стильные пространства и готовы над этим работать.

«Моя мужская берлога в Токио»

«Мы с соседом по комнате только что закончили обставлять наше новое жилье!»

«Я спросил в интернете, как мне обставить свое жилье, и учел все советы. А вот и результат»

«Купил это жилье 10 лет назад и постепенно меняю его под себя»

«Моя первая собственная квартира. Друзья говорят, что это „бабка-стайл“, но мне нравится!»

«Обживаюсь здесь с нуля. Тут нет ни одной вещи дороже $ 100. Большинство предметов куплены или в комиссионках, или на распродажах»

«Родители говорят, что моя комната в общаге похожа на антикварный магазин»

«Я купил дом и хотел немного переделать полы. Но в итоге все закрутилось, как снежный ком, и я практически сделал капитальный ремонт»

«Так выглядит комната 22-летнего программиста»

«Я очень доволен своим домом»

«Все детство мечтал о красной комнате. И вот она»

«Гостиная — мое любимое место в доме»

«Моя крохотная квартирка во Франции»

«Я недавно развелся. Наконец-то у меня есть мое и только мое место, и оно потрясающее!»

«Сестра говорит, что моя кухня „ужасная“ и „вырвиглазная“. Неужели она права?»

Это самая уютная кухня, которую я видел за долгое время. © _mmmkaaay / Reddit

«После 6 лет отношений девушка бросила меня, забрав собаку, квартиру и диван. Вот мое новое жилье. Обживаю его уже 2 месяца»

Когда в большом городе у тебя есть свой уютный уголок

«Мне 27, я холост, живу в Чикаго. Кажется, в моем жилище не хватает растений, да?»

«После развода я поклялся, что в моем доме детям будет по-настоящему уютно. Наконец-то доволен тем, как все выглядит!»

«Я потратил 2 месяца на то, чтобы превратить свою игровую комнату во что-то мрачное и уютное»

«Я просто хочу показать, что не все мужчины живут в окружении черной мебели, без окон, в бесхитростных флуоресцентных темницах»

«Моя квартирка в Нью-Йорке. Я 3 года ее обставлял»

«Мне 30. Я недавно развелся. Теперь ищу свой стиль»

Сразу видно, что здесь живет неординарная личность

«Расстался с девушкой после 8 лет отношений. Наконец-то мой дом выглядит так, как я хочу! Но, может, что-то изменить?»

Вам нужен большой толстый кот. © 6footseven / Reddit

Солнечная квартирка в Бруклине

«Пришлось внести коррективы в дизайн моей комнаты. Но я не против»

«Моя жена съехала в воскресенье, так что теперь это официально мужская берлога»