17 человек, которые своими руками превратили дом в уголок полный покоя и уюта

Герои нашей статьи засучили рукава и принялись обновлять свои гнездышки. Кто-то добавил пару деталей и тем самым немного преобразил атмосферу в помещении. Другие же решились на более смелые перемены и полностью переделали пространство вокруг себя.

«Первое Рождество в моем уютном домике»

Блин, выглядит так, будто это сцена из новогоднего фильма! © its-allot / Reddit

«Мы с мужем немного преобразили нашу библиотеку»

«Очень горжусь тем, как я все обустроила»

«Приукрасила свою прихожую к Рождеству»

© ceciliaeffa / Reddit полосатый енот 17 часов назад как обладатель лестницы схожей крутизны я по опыту знаю, насколько важны перила. В целом, очень красиво, но перила так украшать не стоит: когда спотыкаешься, то инстинктивно хватаешься за все, что может тебя удержать; схватить рукой еловые ветки, украшенные гирляндой и игрушками, небезопасно. - - Ответить

«Плюнула на попытки следовать определенному стилю оформления и просто стала делать все, что захочется»

© defenestrating / Reddit Капибара в кимоно 21 минута назад Нужно было ставить изголовьем к глухой стене, оставить метр-полтора от окна, и тумбочку с лампой в это пространство. Это функционально, заправлять постель легче, не дует и нет влажности от окна. При нынешнем раскладе у неё простыни и матрас плесенью покроются. И от окна надует так, что флюс выскочит 🙈 или шею заклинит. - - Ответить

«Превратила комнату для отдыха в свое счастливое место»

«Скоро я буду проводить ленивые праздничные выходные именно здесь»

«Как я обустроила свою маленькую студию»

«Только что переделал одну из комнат так, чтобы тут было уютно»

«Я не собираюсь выходить отсюда на улицу. До весны, конечно»

«Мой уютный офис»

«У моей жены есть свое „Мамино убежище“»

«Я только что купила свой первый дом! И позволила своему внутреннему ребенку поработать над дизайном. В итоге у меня получилось то, что я называю комнатой взрослой принцессы»

«Мой личный рождественский уголок»

«Я впервые занималась дизайном помещения, и это было захватывающе! Я хотела создать пространство, которое будет привлекательным и теплым, с пляжной тематикой»

«Захотелось все преобразить к празднику»

«До: уродливый и бесполезный уголок в моей мастерской. После: рабочее место для жены»