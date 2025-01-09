17 человек, которые своими руками превратили дом в уголок полный покоя и уюта
Герои нашей статьи засучили рукава и принялись обновлять свои гнездышки. Кто-то добавил пару деталей и тем самым немного преобразил атмосферу в помещении. Другие же решились на более смелые перемены и полностью переделали пространство вокруг себя.
«Первое Рождество в моем уютном домике»
- Блин, выглядит так, будто это сцена из новогоднего фильма! © its-allot / Reddit
«Мы с мужем немного преобразили нашу библиотеку»
«Очень горжусь тем, как я все обустроила»
«Приукрасила свою прихожую к Рождеству»
как обладатель лестницы схожей крутизны я по опыту знаю, насколько важны перила. В целом, очень красиво, но перила так украшать не стоит: когда спотыкаешься, то инстинктивно хватаешься за все, что может тебя удержать; схватить рукой еловые ветки, украшенные гирляндой и игрушками, небезопасно.
«Плюнула на попытки следовать определенному стилю оформления и просто стала делать все, что захочется»
Нужно было ставить изголовьем к глухой стене, оставить метр-полтора от окна, и тумбочку с лампой в это пространство. Это функционально, заправлять постель легче, не дует и нет влажности от окна. При нынешнем раскладе у неё простыни и матрас плесенью покроются. И от окна надует так, что флюс выскочит 🙈 или шею заклинит.
«Превратила комнату для отдыха в свое счастливое место»
«Скоро я буду проводить ленивые праздничные выходные именно здесь»
Кто там выше про диван и кожаную собаку комментировал? 😅 В смысле наоборот
«Как я обустроила свою маленькую студию»
«Только что переделал одну из комнат так, чтобы тут было уютно»
Чудесная гостиная! Окно и вид из него чего стоят! И конфигурация потолка. И достаточно минималистичный дизайн, без перегруза декором. Был бы ещё настоящий камин! Было бы бесподобно.
«Я не собираюсь выходить отсюда на улицу. До весны, конечно»
«Мой уютный офис»
Уютно-то как... Пустите меня туда жить: готов спать, свернувшись клубочком под столом, и питаться мухами и молью🥲
«У моей жены есть свое „Мамино убежище“»
«Я только что купила свой первый дом! И позволила своему внутреннему ребенку поработать над дизайном. В итоге у меня получилось то, что я называю комнатой взрослой принцессы»
«Мой личный рождественский уголок»
«Я впервые занималась дизайном помещения, и это было захватывающе! Я хотела создать пространство, которое будет привлекательным и теплым, с пляжной тематикой»
«Захотелось все преобразить к празднику»
«До: уродливый и бесполезный уголок в моей мастерской. После: рабочее место для жены»
А вот подборка редизайна от мужчин, которые точно гордятся результатами своей работы.