17 человек, которые своими руками превратили дом в уголок полный покоя и уюта

Фотоподборки
20 часов назад

Герои нашей статьи засучили рукава и принялись обновлять свои гнездышки. Кто-то добавил пару деталей и тем самым немного преобразил атмосферу в помещении. Другие же решились на более смелые перемены и полностью переделали пространство вокруг себя.

«Первое Рождество в моем уютном домике»

Nati Ja
9 часов назад

Для меня как-то много всего, я не про рождественские украшения.

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  • Блин, выглядит так, будто это сцена из новогоднего фильма! © its-allot / Reddit

«Мы с мужем немного преобразили нашу библиотеку»

«Очень горжусь тем, как я все обустроила»

«Приукрасила свою прихожую к Рождеству»

полосатый енот
17 часов назад

как обладатель лестницы схожей крутизны я по опыту знаю, насколько важны перила. В целом, очень красиво, но перила так украшать не стоит: когда спотыкаешься, то инстинктивно хватаешься за все, что может тебя удержать; схватить рукой еловые ветки, украшенные гирляндой и игрушками, небезопасно.

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«Плюнула на попытки следовать определенному стилю оформления и просто стала делать все, что захочется»

Капибара в кимоно
21 минута назад

Нужно было ставить изголовьем к глухой стене, оставить метр-полтора от окна, и тумбочку с лампой в это пространство. Это функционально, заправлять постель легче, не дует и нет влажности от окна. При нынешнем раскладе у неё простыни и матрас плесенью покроются. И от окна надует так, что флюс выскочит 🙈 или шею заклинит.

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«Превратила комнату для отдыха в свое счастливое место»

«Скоро я буду проводить ленивые праздничные выходные именно здесь»

«Как я обустроила свою маленькую студию»

«Только что переделал одну из комнат так, чтобы тут было уютно»

Ёжик в авокадо
3 дня назад

Чудесная гостиная! Окно и вид из него чего стоят! И конфигурация потолка. И достаточно минималистичный дизайн, без перегруза декором. Был бы ещё настоящий камин! Было бы бесподобно.

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«Я не собираюсь выходить отсюда на улицу. До весны, конечно»

«Мой уютный офис»

BobikBoris34
6 часов назад

Уютно-то как... Пустите меня туда жить: готов спать, свернувшись клубочком под столом, и питаться мухами и молью🥲

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«У моей жены есть свое „Мамино убежище“»

«Я только что купила свой первый дом! И позволила своему внутреннему ребенку поработать над дизайном. В итоге у меня получилось то, что я называю комнатой взрослой принцессы»

«Мой личный рождественский уголок»

«Я впервые занималась дизайном помещения, и это было захватывающе! Я хотела создать пространство, которое будет привлекательным и теплым, с пляжной тематикой»

«Захотелось все преобразить к празднику»

«До: уродливый и бесполезный уголок в моей мастерской. После: рабочее место для жены»

А вот подборка редизайна от мужчин, которые точно гордятся результатами своей работы.

Фото на превью Chocolate_Eyebrows / Reddit

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