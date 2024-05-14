17 счастливчиков, которые в море хлама отыскали настоящую жемчужину

Отыскать по-настоящему неординарную вещицу среди гор барахла — задача не из легких. Это почти как обнаружить иголку в стоге сена, только круче. Но некоторым счастливчикам это удается, и тогда они уносят из магазинов и с барахолок просто потрясающие покупки.

«Урвала в комиссионке свадебное платье за $ 30. Я в шоке от того, как оно на мне сидит!»

«Купил лампу на барахолке и отмыл ее. Посмотрите, какого она на самом деле цвета!»

«Звоните в полицию: я только что ограбил комиссионку! Иначе как назвать то, что каждого из этих красавцев они продавали всего за $ 30?»

«Я чуть не умер от счастья, когда увидел эту сумку всего за $ 3. Она просто валялась на грязном полу, а ведь это фирменная вещь, которая стоит около $ 500»

«Смотрите, что мы нашли. У мужа до сих пор улыбка до ушей. За ним по всему магазину ходили две дамочки — все надеялись, что он передумает это покупать»

«Урвала на гаражной распродаже эти редкие часы за $ 30. В интернете их продают за $ 900»

«Это ожерелье XVIII века, которое моя мама купила в комиссионном магазине за $ 9. Ее ювелир оценил его и сказал, что оно стоит около $ 2 тыс.»

«Нашла вчера великолепную шкатулку для драгоценностей 1940-х годов»

«Обнаружила на барахолке этого маленького пингвиненка в коробке, полной детских игрушек. Оказывается, он стоит довольно много — около $ 400. Какой приятный сюрприз!»

Да, это брендовая вещь, и пингвиненок действительно может столько стоить. © DIDDY_COSMICKING / Reddit

«Купили это великолепие в антикварном магазине»

«Купила эти вазы из молочного стекла. Они отлично смотрятся над камином или когда собраны вместе на обеденном столе»

«Нашла винтажную сумочку La Regale из бисера. Да, она поношенная, но я все равно буду ею наслаждаться, так что все в порядке»

«Как я могла не купить это платье? Правда, я пока понятия не имею, куда его надеть»

«Одно из моих любимых занятий в комиссионных магазинах — поиск „уродливых“ произведений искусства, от которых большинство людей нос воротит»

«Эти столовые приборы были в отдельных мешочках, и каждый стоил $ 3,5. Я обратила внимание, что они очень уж необычные. Обычно я покупаю только винтажные вещи, но решила рискнуть. Дома я провела небольшое исследование и была шокирована стоимостью этого набора: в интернете его продают за $ 3 950!»

«Купила эту хрустальную баночку за $ 6, а дома узнала, что такие по $ 300 продают. Буду в ней печенье хранить»

Именно поэтому я всегда ношу с собой ювелирную лупу, увеличительное стекло и ультрафиолетовый фонарик. © merryone2K / Reddit

«Купила серебряное колечко, а руки у него, оказывается, отсоединяются. Только посмотрите, что там оказалось под ними!»

«Нашла эту очаровательную сумку Gucci за $ 7»