14 жизненных комиксов, в которых каждая мама узнает себя

Быть мамой — это важный труд и большая радость. И есть некоторые вещи, которые объединяют всех мам без исключения — будь то умение собираться на прогулку со скоростью света или способность находить вещи там, где их «точно нет». Мы собрали сюжеты из «мамских» будней и нарисовали комиксы по ним, возможно, в них вы узнаете себя.
Пусть и не с первой попытки, но новогодняя съемка удается. В итоге семья довольна, ведь теперь у них есть общее фото — вечное напоминание о семейном счастье
Иногда кажется, что хочется отдохнуть от детских голосов, но потом их резко начинает не хватать
Для ребенка мама — самая красивая. А вот по какой причине — уже не очень важно
Мамы всегда говорят, что, несмотря ни на что, они всегда горой постоят за своего ребенка, и дома его всегда все ждут и любят
И у них свои способы справляться со страхами, проверенные
Порою дети и сами хотят взять на себя немножко «мамских» обязанностей. А вот куда их приведет фантазия — большой вопрос
Мама всегда знает правду наперед. По одному только блеску в глазах. И не важно ребенок это, или папа
Иногда ребенок именно в час ночи вспоминает про задание «на завтра». И мама сразу перевоплощается в Микеланджело и создает проект буквально из ничего
Мамина сумка — это место, где живет магия. Мама носит с собой «весь дом» не потому, что ей так удобно, а чтобы в нужный момент достать из кармашка необходимое
Иногда маме достаточно одной секунды, чтобы стать героем дня
В отношениях мамы и ребенка даже обычное купание — это целая история роста
Маме дано увидеть, как крохотные ладошки, когда-то искавшие защиты в ее руках, со временем сами становятся для нее опорой
Маме трепетно наблюдать, как дочь, которой она когда-то объясняла устройство мира, теперь сама открывает для нее все то новое, чем живет ее поколение
А слушая похвалу малыша, мама вспоминает свою маму. Ведь секретный ингредиент у них один на двоих — любовь, которая делает любое блюдо особенным
