16 историй о том, как бывшие возлюбленные снова напомнили о себе

"Это не катастрофа, главное, как люди с этим справляются"... - так можно сказать про ситуацию, когда, допустим, в результате несчастного случая человек лишился ноги или глаза. Плохо, трудно, но вариантов нет, надо адаптироваться и жить дальше. Но добровольно оставаться в таких отношениях?!.. Представляю - выгуливаешь собачку бывшей своего нынешнего и медитируешь: "я такая толерантная и вообще, это не катастрофа, четакова, они пока перепихнутся в своё удовольствие, а я с псинкой погуляю и всем будет хорошо и гармонично, ко-ко-ко... " 😅😅😅🤢