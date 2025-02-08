"Это не катастрофа, главное, как люди с этим справляются"... - так можно сказать про ситуацию, когда, допустим, в результате несчастного случая человек лишился ноги или глаза. Плохо, трудно, но вариантов нет, надо адаптироваться и жить дальше. Но добровольно оставаться в таких отношениях?!.. Представляю - выгуливаешь собачку бывшей своего нынешнего и медитируешь: "я такая толерантная и вообще, это не катастрофа, четакова, они пока перепихнутся в своё удовольствие, а я с псинкой погуляю и всем будет хорошо и гармонично, ко-ко-ко... " 😅😅😅🤢
16 историй о том, как бывшие возлюбленные снова напомнили о себе
Бывшие редко пропадают из нашей жизни насовсем: они могут внезапно позвонить со странной просьбой, лайкнуть фотку в соцсети или сделать сюрприз, от которого станет тепло на душе. Герои сегодняшней статьи рассказали, чем обернулась в их жизни история с бывшими возлюбленными.
- Мой парень был близок со своей бывшей, но не рассказал мне об этом — я узнала случайно от нее. Она удивилась, что я не в курсе, и объяснила, почему у них не сложилось. Оказалось, он упоминал о ней, но «забыл» сказать, что они до сих пор лучшие друзья. Мы были вместе уже больше года, и я не могла понять, почему он это скрывал. Он признался, что не хотел, чтобы эта мысль мешала нашим отношениям. Сначала меня это задело, мы чуть не разругались, но потом я поняла, что, хоть он поступил неправильно, он оказался прав. Если бы я узнала сразу, мне было бы некомфортно. Теперь же мы с его бывшей — близкие подруги. Она первая, к кому я обращаюсь за советом, и мы даже вместе проводим время с их семьей, я дружу с их детьми и иногда присматриваю за собакой. Раньше я считала такие ситуации проблемой, но теперь знаю: это не всегда катастрофа — главное, как люди с этим справляются. © okthenweirdo / Reddit
- На Новый год парень подарил мне огромного плюшевого медведя. Просто огромного, два с половиной метра. Я очень любила этого медведя, даже после того, как мы с парнем расстались. И вот я переехала в Европу. Мишку с собой взять не могла — представляете, во сколько обошлась бы доставка двухметрового медведя? И вот рождество, я в абсолютно пустой квартире. Из мебели надувной матрас. Купила себе маленькую елочку, наряжаю ее и чуть не плачу. И тут стук в дверь. Курьер. Привез моего любимого мишку. Бывший парень узнал от моей мамы, что я переехала, забрал медведя, узнал мой адрес и отправил его перевозчиком ко мне. Не представляете, как я была счастлива. Один из самых запоминающихся и счастливых дней в моей жизни. © Карамель / VK
- Расстались с парнем — он заявил, что больше не чувствует ничего ко мне. Я день поплакала, взяла себя в руки и начала жить дальше. Потом узнала, что бывший начал встречаться с новой девушкой — подумала еще, что как-то быстро. А когда мне написал с просьбой познакомиться какой-то парень, я сразу догадалась, что тут что-то не так. Узнала, что он раньше встречался с этой новой девушкой моего бывшего. Осознала, что не хочу устраивать такую Санта-Барбару. Нетушки, ребята, я в ваши игры влезать не буду, давайте как-то без меня. © Карамель / VK
- История произошла с моим сотрудником. В пятничный вечер в отель заехали гости, молодые парень и девушка. У молодого человека в эту ночь наступал юбилей, и они, получив ключ, отправились отмечать праздник в номер. Администратор уже и позабыл про них, пока в 23:45 на пороге отеля не возникли 2 девушки с тортом в руках, свечками под мышкой и подарком в красивой упаковке. Девушки назвали полное ФИО именинника, объявили, что в курсе планов своего друга отметить день рождения в отеле, и начали упрашивать сообщить номер комнаты. Они нарядились, взяли подарок, купили торт и все это для того, чтобы поздравить друга ровно в 00:00 с датой его рождения. Администратор сомневался, по правилам отеля нельзя разглашать данные гостя, но ведь девушки хотят сделать сюрприз...
- Ну куда мы потом понесем этот торт? — упрашивала одна.
- Мы же хотим поздравить друга! — слезно просила вторая.
- Ну ладно, - сжалился администратор и сообщил, в какую комнату нужно постучать.
В 00:10 разъяренный гость уже стоял напротив администратора, весь в креме от торта. Оказалось, разъяренная бывшая со своей подругой прознали про планы именинника с его текущей пассией и придумали хитрый план. В 00:00 они постучались в номер и с криками "Получай!" кинули этот торт в лицо имениннику. © Shadlin / Pikabu
- Расстались с парнем, с которым прожили два года. Вряд ли мы останемся лучшими друзьями, но закончилось все мирно, без истерик и скандалов. Он съехал, но оставил мне свой ноут, потому что мой недавно поломался. Недавно вечером скачивала нужные для работы программы и обнаружила, что он так и не вышел из одной соцсети. Долго уговаривала себя этого не делать, но все-таки сдалась и прочитала его переписки. Часа два потратила, но не нашла ничего подозрительного с его стороны. Зато было много сообщений от его знакомых девушек и даже моих знакомых, которые писали ему, флиртовали и звали куда-то сходить. Всех он их деликатно отшивал. Уважения к нему после этого стало еще больше, а к этим знакомым уважения, конечно, поубавилось. © Карамель / VK
- С мужем 10 лет. Есть у него бывшая жена и двое детей от прошлого брака. Она все эти годы поливала его и меня грязью, настраивала детей против меня. Много всего неприятного было. И вот я узнаю, что он закрыл ей ипотеку. Миллион перевел ей! Он говорит, что это ради детей. Умом я понимаю, что это нормально, эти деньги не повлияют на нашу жизнь. Но почему-то так обидно! Он со мной не посоветовался, просто перевел ей деньги. Не отпускает чувство обиды. © Подслушано / Ideer
- Гуляла по парку и отключила телефон. Вернувшись домой, увидела пропущенный — не от абы кого, а от бывшего своего. Немного поколебавшись, набрала его. Вдруг случилось что-то серьезное, и я буду корить себя всю жизнь за это? Но все оказалось намного прозаичнее. Он набрал меня, потому что ему срочно нужно было постирать вещи, а его нынешняя девушка сказала, что она ему не домработница, и заниматься подобным не намерена. Он уже взрослый мужик, который должен уметь о себе позаботиться. И сказано мне все это было крайне возмущенным тоном. Да уж, удачи. Бывшего, конечно же, отправила лесом. Ну дает! © Карамель / VK
А если бывший, вдруг в больнице, или в ментовке, то помчалась бы к нему? Героиня! Конечно, постирать вещи бывшему не такое благородное дело, но уж если стала перезванивать, то будь готова к любому сценарию.
- Cтолкнулась в магазине с бывшей моего мужа. Я стою с ребенком, а она подбежала к нам и давай с моим сыном ворковать, приговаривая, что у него ее глазки, и вопрошая, правда ли он мой сыночек, а не ее. Ребенка, если что, родила я. Без понятия, что у нее в голове, но в тот магазин на всякий случай ходить перестала. © Glass_Ad_822 / Reddit
- В город приехала бывшая лучшая подруга жены — долгое время жила за границей и вот приехала. Она же моя бывшая девушка, с которой мы встречались почти пять лет. Моя супруга напряглась, когда та позвонила и радостным голосом предложила встретиться всей компанией. С ее стороны картина выглядит так, будто она стала заменой. Об этом мы никогда не разговаривали, я и не думал, что ее это вообще тревожит, пока она прямым текстом это не сказала. Ну что поделать, если я трусом был. Не мог сразу признаться в своих чувствах девушке, которая нравилась, а пять лет встречался с ее лучшей подругой, чтобы как можно ближе быть к любимой. Не верит. А это реально так. © Подслушано / Ideer
- Подруга пошла на свидание с мужчиной. В ожидании заказа ведут стандартную для первого свидания беседу — интересы, универ, семья, профессия. Всплыл и вопрос о бывших, и как раз подошел официант с заказом. И тут, узнав о наличии у подруги бывшего, мужчина прямо меняется в лице и говорит: «Я бы хотел, конечно, девушку без прошлого». На что у официанта вырвалось: «Это как? С амнезией, что ли?» Подруга как давай хохотать! Мужик закатил скандал — ну, формально-то он был даже прав, нарушение этики налицо. Но что в этом проку, если подруга теперь встречается с тем официантом? © Палата № 6 / VK
Пять лет встречаться с девушкой, потому что не смог признаться ее подруге?! Тяжелый случай...
- Моя жена съезжала в спешке, так как расстались мы из-за ее измены, и прихватила парочку моих вещей. Не знаю, намеренно или случайно, но это не так уж важно. Через пару месяцев после завершения процедуры развода она звонит и говорит, мол, нашла твои вещи, давай привезу. Я предложил ей отправить их с курьером, но она собственной персоной появилась у меня на пороге. Я думал, она отдаст вещи и уйдет, а она зашла в квартиру, сославшись на то, что ей нужно в туалет, и давай осматриваться. Не вдаваясь в подробности, скажу, что она заметила, что у меня в квартире была другая женщина, и просто обезумела: давай кричать, визжать и вопрошать, как я мог так быстро ее забыть. А я ответил, что ей, похоже, не составило труда меня забыть еще тогда, когда мы были в браке. И на дверь ей указал. © quitephrankly / Reddit
- Мой бывший, когда мы встречались, постоянно советовал подстричься, как его бывшая. Меня это жутко бесило, но из-за большой любви я стриглась и красилась. Как только бывшая прическу меняет — я тоже делала такую же. И вот сейчас захожу на страничку его нынешней девушки, а у нее моя прическа. Вот думаю, может, налысо побриться? © Подслушано / Ideer
- Недавно я зашла в кафе, чтобы быстро перекусить перед встречей. У стойки стоял парень, выбирал что-то из меню, но выглядел он очень странно: смущенный, постоянно оглядывался, будто что-то потерял. Я взяла кофе, села за столик, и вдруг он поворачивается ко мне и говорит: "Извините, это может прозвучать странно, но вы не могли бы притвориться моей девушкой? Тут сидит моя бывшая, и я хочу показать, что у меня все хорошо". Я сначала удивилась, но потом согласилась. Мы сели вместе, стали болтать и смеяться, будто знали друг друга сто лет. Бывшая действительно смотрела на нас, и ее офигевшее лицо стоило видеть. А после этого "спектакля" он пригласил меня уже на настоящее свидание. © Карамель / VK
Кто худший враг женщины? Другая женщина. Которая изображала новую подругу парня. А парень тряпка. Повёл себя как нимфетка.
- Недавно снится мне сон, что я сижу на кухне, а ко мне приходит мой бывший, с которым рассталась уже года три назад. Говорит: «Я вернулся, ты меня ждала?» Я во сне начинаю его выгонять, а он смеется и говорит: «Не сможешь от меня избавиться». Просыпаюсь вся в поту и вижу на телефоне от него сообщение: «Привет, давно не виделись». Совпадение? Не думаю! © Палата №6 / VK
- Мы с бывшей, Аней, работали вместе. Отношения у нас были несерьезные, и на работе никто о них не знал. В течение месяца я и расстался с ней, и ушел на новую работу. Вскоре я и из прежней квартиры съехал. И вот стою, укладываю коробки в кузов грузовика, и тут ко мне подходит бывший коллега. Здоровается, завязывает разговор. Оказалось, что он недавно переехал в этот дом. А еще он получил повышение — занял мою бывшую должность. Потом он спрашивает: «Ты помнишь Аню?» — не имея ни малейшего представления, насколько близки мы были. Я выдавливаю из себя «ага», а он вдруг подводит ее ко мне, за грузовиком мне ее не видно было. Она выглядит ужасно смущенной. За неделю мужик получил мою старую работу, мою бывшую девушку и живет в моем доме. Я чувствовал себя так, будто смотрю фильм, в котором кто-то играет меня. Странное ощущение. © Unknown author / Reddit
- У мужа день рождения — 30 лет. Бывшая прислала ему дорогой подарок. Он обрадовался ее подарку даже больше, чем моему. Умом понимаю, что ничего страшного, подарила и ладно, но ничего не могу с собой поделать и злюсь. Высказала все мужу и спросила, собирается ли он ей в ответ ей что-либо дарить. Мой благоверный сказал, что и у нее юбилей, и будет некрасиво ее не поздравить. На мои заявления о том, что я не собираюсь тратить на нее свой семейный бюджет, и что мне он ничего не дарит, назвал меркантильной. © Подслушано / Ideer
У нас есть и другие статьи с историями о бывших — например, вот эта. Там одна дамочка комментирует фотки новой избранницы бывшего мужа, а другой парень зовет бывшую на свидание, хотя та буквально только что родила.
Комментарии
Зачем все эти заморочки. Он был(была)близким, теперь нет. Зачем что-то доказывать, показывать. Он стал чужим человеком и меня не волнует где он и что с ним .
Большинство мужиков, как телята. Кто тить_кой поманит, тyдa и бегут. Все эти истории про бывших, сплошной треш. Ну, для разнообразия контента сгодится.