15 бывших, которых и захочешь забыть — не получится
Истории
1 час назад
Когда влюбленность сменяется привычкой, а количество претензий друг к другу переваливает за разумные пределы, отношения обычно заканчиваются. Но это не значит, что бывших можно просто взять и вычеркнуть из памяти: некоторых из них и сам не забудешь, даже если очень захочешь, а другие и вовсе не постесняются напомнить о себе в самый неподходящий момент.
- Отпахала 16 часов подряд. Парень встретил меня после работы, время близилось к полуночи. Я села к нему в машину, а он такой: «Давай ко мне! Уже подумала, что вкусненького мне приготовишь?» Я повернулась к нему и спросила: «А ты что мне приготовил?» И тут парень сделал круглые глаза и сказал, что не умеет кашеварить, ведь он — мужчина, а мне разве сложно покормить своего мужчину? У меня даже сил не было ругаться и что-то объяснять. Попросила отвезти меня домой. Так парень еще и обиделся, ведь он скучал по мне, а я, такая нехорошая, с любимым мужчиной время провести не захотела. © user8161347 / Pikabu
- Мне как-то бывшая в соцсетях написала. Мол, сердце помнит тебя, забыть не может, давай встретимся! Оказалось, у нее развод: муж, такой-сякой, ушел к другой, оставив ее с тремя детьми. Когда я сказал, что уже давным-давно в отношениях, у меня любовь, дело к свадьбе идет, она ответила, что я тоже, как и ее муж, — плохой человек и никогда ее по-настоящему не любил, а только лгал о своих чувствах, ведь настоящая любовь никогда не проходит. Короче, я — предатель, а она — бедная жертва обстоятельств! Думаю, она по алфавиту справочник обзванивает. Начала с буквы «А» — с меня. © DarkElf2000 / Pikabu
- Стою на остановке, жду автобус. И тут подъезжает авто, а за рулем мой бывший. Не виделись лет 5 точно. Он такой: «Подвезти?» Я в шоке, конечно, но села. Едем, он вещает, как у него все круто: жена, бизнес, тачки, путешествия... И тут он вдруг выдает: «А ведь мы могли бы быть вместе, да?» Ну, ясно, для чего он понтовался. Кто-то до сих пор не может забыть меня. Это приятно. © Карамель / VK
- Мой бывший просто уехал в один прекрасный день в другой город со словами: «Ты — любовь всей моей жизни, но я не готов пока жениться и заводить детей. Ты подожди года 4, я вернусь!» Я пожала плечами, а через 2 года вышла замуж, еще через 2 сына родила. Сыну было 6 месяцев — звонок: «Я вернулся! Завтра встретимся, летом поженимся». Когда узнал, что я уже замужем, очень удивился и возмутился, что его не дождались. Вот что у таких в голове? © Котики / Dzen
- Я достраивал дом. Небритый, в рванье каком-то ломанулся с водителем в строймаг. И тут навстречу она — бывшая. Узнала... Я решил сделать ей приятное и выдал: «Да, после нашего расставания все прахом пошло: бизнес развалился, долги у меня, вот, грузчиком работаю. Одолжишь косарь?» Такой счастливой я ее никогда не видел! © user6638427 / Pikabu
- Бывший, покидая мою квартиру, попросил отдать ему зубную пасту, поскольку у его мамы, как он выразился, ее, скорее всего, нет. Он также выгреб всю еду из холодильника, не забыв поинтересоваться, не хочу ли я выпить молока или съесть бутерброд с дорогой колбасой, которую я и покупала. И, что особенно возмутительно, он забрал кольцо, которое я получила от него в подарок на день святого Валентина! © Карамель / VK
Про "достраиваю дом" - это рассказ уже давно в сети бродит. Не надо тырить истории, да ещё так бездарно.
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- Вспомнила прошлые отношения. Мой парень прочитал на моей странице в соцсетях запись типа: «Не хочу букет цветов — лучше подарите мне букет 5000-ных купюр!» Он так и сделал. Я была удивлена нехило, но еще больше была удивлена тем, что через неделю он попросил деньги ему вернуть, так как это была его зарплата. Обидно, конечно, но вернула. Часть денег успела потратить, пообещала отдать в следующем месяце. Он караулил меня у подъезда, донимал звонками, сообщениями и всячески пытался мне насолить. Как итог, мы, конечно, расстались. Никогда больше в жизни не приму дорогих подарков! © Карамель / VK
- Прошло несколько лет с тех пор, как мы с бывшим разошлись. Вроде бы все давно забыто, общаемся только ради ребенка. И вот недавно он прислал мне подарок на день рождения! Я была в шоке. Мы не в таких отношениях, чтобы дарить друг другу что-то... Тем более, украшения с открыткой «Спасибо за сына». Мне от этого только неловко. Теперь не знаю, как на это реагировать. Теперешний муж говорит, что это подозрительно, а я просто не понимаю, зачем бывший это сделал. Неужели хочет вернуть отношения? © Палата № 6 / VK
- Мне 28 лет. Пять лет встречалась с парнем, планировали свадьбу. За 3 месяца до торжества я узнала, что он мне изменяет. Конечно же, мы расстались, я была просто раздавлена. Но время лечит — так я думала, пока месяц назад не узнала, что моя младшая сестра собралась за моего бывшего замуж! Причем, родители в курсе и всячески ее поддерживают. Более того, выяснилось, что это с ней он мне изменил перед свадьбой! Когда мама об этом узнала, знаете, что она мне сказала? «Люди совершают ошибки. Тебе просто нужно это пережить и поддержать свою сестру, ведь у нее любовь!» А отец просто промолчал, но потом добавил, что если я не приду на свадьбу сестры с моим бывшим, то он «пересмотрит» оплату моей аспирантуры в следующем году. Ну, что ж, я решила идти. Я улыбалась и всячески изображала веселье, но когда до меня дошла очередь поздравлять, я рассказала гостям всю правду об этих отношениях и ушла. Кстати, несколько родственниц ушли вместе со мной. Родители, конечно, встали на сторону молодоженов, ну и ладно. Главное, я сумела постоять за себя, а не просто промолчала, как они хотели. © AlisonVio / Reddit
Отмороженная семейка. Девушку и так предали, а ещё и родители изверги. И сестра мягко говоря так себе.
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- У меня была первая любовь, встречались 3 года. Потом он захотел свободы — держать не стала. Вышла замуж, родила четверых детей. Похоронила мужа. И вот, спустя 30 лет, объявляется эта первая любовь со словами: «Люблю не могу, но жену и детей не брошу!» Не мог поверить, что он вообще мне не нужен. © НастяМногомать / Dzen
- Подруга развелась с мужем, осталась жить в трешке с братом и 8-летним сыном. Через 2 года после развода вышла замуж за хорошего мужчину, долю брата выкупили — стали жить своей семьей в той же квартире. Прошло еще 6 лет, объявился бывший, который все эти годы не видел сына, а тот вырос красавец, спортсмен. И вот, был обычный выходной день, подруга по дому шуршала, сын тоже чем-то занимался, нарисовался отец года. Впустили, парень согласился с папой поговорить, она не мешала. А потом отец выскочил из комнаты, как ошпаренный. Оказалось, он сразу начал наезжать на сына, мол, зачем тебе этот спорт, лучше иди механиком работать — и деньги будут, как у меня. Только сын ему сказал: " Что же ты, если хорошо зарабатываешь, такие алименты смешные отправляешь?!" Ушел папаша, а потом стал названивать подруге, мол, давай жить в твоей квартире, все-таки у нас сын. Она ему: «А ничего, что я замужем?» Халявщик! © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
- Через 12 лет после расставания заявился ко мне бывший с букетом цветов и заявил, что только меня все это время любил, а жена и двое детей не в счет. Решила дать ему второй шанс, тем более, я ничем не рисковала. Поселился он у нас с сыном в квартире. А через 3 месяца я поняла, что к этому человеку, кроме презрения, ничего не испытываю, и просто попросила его на выход. Прошло еще 12 лет, он находит меня в соцсетях и просится в друзья! Молча заблокировала. Вот теперь думаю: еще через 12 лет ждать или нет? © Солнцеясное / Dzen
- У меня был парень. Начали планировать совместный отпуск. Он заявляет: «Каждый за себя платит!» Я согласилась. А когда стали выбирать место, отель и прочее, оказалось, что существует только одно мнение — его собственное. Я должна радостно принять его выбор и молча деньги перевести. Так никуда и не поехали вместе. Сейчас вот пишу и самой не верится, что так было на самом деле. © Scoropeya / Pikabu
- Мой бывший муж хвастался, как он девушку тонувшую из воды спас. Унесло ее чуть ли не до середины океана, а он поплыл за ней, вытащил из воды, откачал. Ее родители его слезно благодарили, чуть ли руки ему не целовали. А через пару дней я узнала правду: та девушка плавала недалеко от берега, ей поплохело, и двое спасателей вытащили ее на берег, а потом оказали первую помощь. А мой бывший просто помог им донести ее до берега, зайдя по колени в воду. Но сколько разговоров было! © Подслушано / Ideer
- Была с бывшим мужем такая ситуация. Примерно через полгода после рождения ребенка я отравилась. Состояние было не то чтобы «ни петь, ни рисовать» — лежать было сложно. У драгоценного на этот день была договоренность с другом: требовалось помочь на даче, с ночевкой, с развлечениями и прочими дачными благами. И он поехал помогать другу, а я осталась дома с 6-месячным ребенком и 1,5-годовалой собакой. Хорошо, что маменька жила недалеко и всех спасла. А драгоценный отдохнул хорошо. Правда, как потом выяснилось, не с другом, а с подругой. Моей. Но это совершенно другая история. © LittleUzhik / Pikabu
К сожалению, близкие нередко чудят так, что хоть стой, хоть падай — и у нас есть свежая статья на эту тему.
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