15 бывших, которых и захочешь забыть — не получится

Когда влюбленность сменяется привычкой, а количество претензий друг к другу переваливает за разумные пределы, отношения обычно заканчиваются. Но это не значит, что бывших можно просто взять и вычеркнуть из памяти: некоторых из них и сам не забудешь, даже если очень захочешь, а другие и вовсе не постесняются напомнить о себе в самый неподходящий момент.