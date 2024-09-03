За час сделать тесто, подождать подъем и запечь. Хм с трудом верится. Пеку хлеб сама. Ну минимум часа 2 надо.
15 парочек с чудинкой, которые просто счастливы вместе
Когда живешь с человеком вместе годами, то успеваешь с ним срастись так, что даже мысли одни и те же в голову приходят. А некоторым для такого и вовсе достаточно пары месяцев. Да и в любом случае приятно видеть людей, которые в своей любовной лодке просто идеально дополняют друг друга.
- Мужу захотелось хот-дог в 2 часа ночи. Магазины не работают, булочек дома нет. Ну и я решила все испечь сама. Приношу мужу в 3 часа ночи готовые хот-доги, он аж засиял! А мне вставать рано, я быстренько в душ и спать. Просыпаюсь в 10:00. Думаю: "Капец, проспала". Захожу в телефон, а там смс от мужа: "Милая, я выключил тебе звук и будильник, увез дочу на гимнастику, а после этого мы заедем в игровую комнату, так что ты отдыхай. И спасибо за самые вкусные хот-доги в моей жизни". И так приятно стало. Ведь я искренне хотела порадовать мужа, а он взамен порадовал меня! © Палата 6 / VK
- Жене поставили диагноз бесплодие. Направили в другой город на дообследование. Поехал вместе с женой. В общем, сижу, жду, пока она с врачом говорит. Выходит вся в слезах, выдает: "Мне уже поздно лечиться". Я давай ее обнимать, утешать, сам расстроился. А через минуту благоверная вдруг добавила: "Мне поздно лечиться, потому что у нас 3-я неделя беременности". Елки-палки, у меня впервые в жизни выступили слезы. © Палата 6 / VK
- Так повелось, что мой парень (впоследствии муж) всегда покупал домой белый хлеб. Я люблю черный, но никогда не жаловалась. Белый и белый. Недавно попросила его сделать бутер.
— Сделаю, солнце, но у нас только черный остался, — предупредил он.
— Так даже лучше. Черный я больше люблю, — брякнула я.
— Прекрасно! — негодующе сказал он. Возникла неловкая пауза. — А зачем я тогда белый-то покупаю?! — Он решил, что я, «как и все», люблю белый. И покупал его для меня. Знакомы 14 лет. Два дурачка. © Подслушано / Ideer
- На Новый год подарила мужу диско-шар. Не тот, который под потолком висит, а электрический. Можно воткнуть через переходник в розетку, а можно снять переходник и вкрутить цоколь. В новогоднюю ночь я открыла свой подарок, а там.... Диско-шар! Правда, стоячий. © AlterPone / Pikabu
- Наехала на мужа за то, что он съел мое мороженое. Настроение было дрянь, жутко болел живот, да и было обидно, что муж такое мороженое вообще не любит, а тут схомячил. После этого я легла спать, а проснулась с ужасным чувством вины. Неужели пожалела дурацкое мороженое для любимого человека? Выхожу, чтобы извиниться, а муж улыбается и пакеты магазинные разбирает. Я извиняюсь, а он достает мороженое и выкладывает. Смотрю, я уже 5 минут распинаюсь, а муж все достает и достает... А там, блин, 60 самых разных мороженых! 60! Еле морозилки хватило. Зато, по словам мужа, будет меньше поводов для ссор. Люблю его и ценю, что он не обижается на меня даже тогда, когда я реально не права и сама признаю это. © Палата 6 / VK
- Будучи студентом, посадил свою девушку себе на плечи и, веселясь, носил ее по улице. Мимо проходящая бабулька сказала: "Счастливые, слепились и теперь не разлепитесь". Прошло 20 лет, я дважды разведен и трижды женат. Только в штампах о браке один и тот же человек указан. Мы счастливые и психанутенькие, права была бабуля. © Подслушано / Ideer
- Воды отошли в полтретьего ночи. Я уже в больнице лежала в ожидании в другом городе. Муж примчался сразу. Кое-как поел дома. И вот схватки у меня активные, часов 10 утра уже, больно. А муж сидит такой и вдруг тихонько выдает: "За-а-ай, можно я за пирожком схожу?" До сих пор мне смешно. © Мамдаринка / VK
- Мы с моим мужчиной как-то тоже насчет еды синхронизировались, из серии "готовить лень". Я, пока ехала, шаурму в приложении заказала, а он купил там же, перед тем как меня у метро забрать. "Я тебе с креветками взял, как ты любишь!" - "А я тебе грибную заказала с сыром". - "Макси?" - "Ну конечно!" © crazyEmpress / Pikabu
- Лет 6 или 7 назад вышли первые фитнес-браслеты. Мы с мужем любим все такие штуки. В итоге на Новый год обменялись одинаковыми коробочками. Плюс еще купили себе, чтобы у каждого было. Сидим в полночь, а у нас 4 одинаковых фитнес-браслета. © Denisskina / Pikabu
- Мы с женой нашли идеальный баланс. Если она начинает выходить из себя (обычно это происходит, когда я или дети что-то не сделали по дому), то я просто говорю: «Ты права, твоя злость совершенно оправданна. Я буду стараться лучше». Это фраза полностью тушит готовый разгореться пожар, и мы можем нормально разговаривать. © Aggregating_Set_7523 / Reddit
- Моя мама не умеет готовить. Она делает это, но не всегда вкусно. Папа уже привык к маминой еде, а вот для меня блюда то слишком соленые, то жирные, то недоготовленные. Однажды я спросил у папы, почему он ничего не говорит маме, а он ответил, что еще до свадьбы знал, что мама готовить не умеет, однако для него это не было важным. Зато папа готовит очень вкусно, поэтому делает это чаще, чем мама. Я смотрю на них и понимаю, как сильно они дополняют друг друга. У меня лучшие родители. © Мамдаринка / VK
когда читаю историю про одинаковые подарки (тем более по цене нормальной, а не открытки/вкусняшки), то понимаю что некоторые подарки таки надо обсуждать тоже. как минимум бюджет целее будет)
- Сегодня муж как скажет: «Что бы тебя сейчас сделало самой счастливой»? А я от неожиданности вопроса так растерялась, что ничего лучше чем: «Чтобы кто-то помыл полы в квартире», не смогла сказать. Моет. А я сижу, ем и думаю, что надо было про поездку куда-то сказать или еще что. Тогда муж кричит из комнаты: «Не переживай, на выходных поедем отдыхать». Люблю его. И на будущее, девочки, всегда имейте ответ на такой вопрос. © Мамдаринка / VK
- Женаты с мужем 7 лет. Все эти годы, если я его спрашивала, что бы он хотел, чтобы я для него приготовила, он всегда просил плов. Недавно болтали со свекровью, и тут выясняется, что плов он терпеть не может. Не то, что именно мой, вообще любой. А просил он его, потому что это было первым блюдом, которое я для него приготовила. Он запомнил мои счастливые глаза в тот момент, когда он ел мой плов и хвалил (хоть и не любит его), и просто хочет видеть их как можно чаще и вспоминать об этом. © Мамдаринка / VK
У меня были знакомые, которые быстро съехались, но не успели друг друга узнать. Так он ел ее борщ целый год)), пока они не стали ближе и смогли наконец обсудить кто что любит)) пысы: борщ вкусный был, просто он такое овощное ничего не любил.
- Я выросла в интеллигентной семье, а мой муж – простой парень "со двора". Даже после долгих отношений я сомневалась, стоит ли выходить за него замуж, ведь мы воспитаны совсем по-разному. Но один случай изменил все. Когда я привела его домой знакомиться с родителями, он рассказал за столом, что наткнулся в интернете на лекцию по психоанализу, которая его поразила глубиной мысли, а затем пересказал ее буква в букву, выразил восхищение автору и рассказал о выводах, которые он для себя сделал. Эту лекцию написал мой отец, и знать об этом он никак не мог. © Мамдаринка / VK
- У нас с мужем настал кризис в отношениях. Мы оба поняли, что больше не любим, и признались в этом друг другу. Было решено разойтись, чтобы не мучить ни его, ни меня. Я переехала с детьми к маме, и так мы прожили ровно два дня. На второй вечер он приехал и сказал только одну фразу: «Мне плохо». В этот момент я осознала, что мне ведь тоже плохо, я даже уснуть без него не могу. Съехались обратно и не расстаемся вот уже 5 лет, чувства вспыхнули заново. А ведь чуть не совершили ужасную ошибку. © Мамдаринка / VK
А вот несколько доказательств того, что в этих ваших отношениях не соскучишься:
Комментарии
Насчет лекции по психоанализу. Что ж, бывают, конечно, совпадения, и даже самые поразительные, но ИМХО вероятность, что будущий муж оказался хитрее, чем будущая жена предполагала, все-таки выше ;).