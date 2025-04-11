15 человек, чьи попытки устроить личную жизнь разбились о камни реальности
Истории
12 часов назад
Встретить своего человека бывает ох как непросто. Иногда все становится ясно уже на первом свидании, а кто-то расстается, проведя некоторое время друг с другом. Но как бы там ни было, мы всегда верим, что все к лучшему, и что наша половинка где-то да и найдется. Те пользователи, которые все еще в поиске, поделились своими неординарными историями для нашей статьи. Рассказывайте и вы свои.
- Пошла на первое свидание в японский ресторан. Хотела попросить вилку, но мужчина меня пристыдил. Неловко беру суши палочками, задеваю васаби, и он летит прямо в глаз мужчине! Тот вскакивает и и бежит в туалет промывать его. Я чувствовала себя такой виноватой, что оплатила весь ужин. Но второго свидания все равно не было. © throwtheflames123 / Reddit
- Мы были помолвлены и впервые поехали в гости к его родителям (они жили далеко, и я с ними знакома не была). Возвращаемся домой, и тут звонит его мама и драматично сообщает моему жениху, что она меня не одобряет и на нашу свадьбу его родители не приедут. Тогда он взял и все отменил. Ему тогда было около 40 лет, и я понятия не имела, что он такой маменькин сынок. Я спаслась в последний момент! © CuriousCrow47 / Reddit
- Мужчина пригласил меня на свидание и сказал красиво одеться, так как мы пойдем на открытие художественной галереи. Он пришел в футболке и джинсах, а галерея оказалась каким-то складом в глуши. Он весь вечер тусовался со своими друзьями, полностью игнорируя меня. Потом он-таки пригласил меня на ужин. Мы зашли в пиццерию и заказали пиццу. Когда я потянулась за вторым куском, он сказал: «Второй кусок? Серьезно?» Поэтому я съела всю пиццу целиком. © etothepowerof3 / Reddit
- Увидела на сайте знакомств мужчину мечты. Он был красив и огромен! А я, каюсь, падкая на вот эту косую сажень в плечах. Писал он грамотно, шутил и мне понравился. Смущало меня то, что мы ровесники, а он жил с родителями и торговал чехлами на телефон (я уже имела руководящую должность). Ну и ладно, думаю, зато красивый. Иду, нарядная, на каблуках, на свидание и фантазирую, как у нас сейчас все сложится, как мы вместе поднимемся до невероятных высот и каких богатырей я нарожаю от него. Гуляем, и тут он такой: «Давай зайдем в магазин, я есть захотел». Берет батон, молоко и колбасу. Я в шоке: он что, это на улице есть собрался? Оказалось, он собирался ко мне домой, а чтобы не утруждать меня готовкой, взял «продукты». Тут-то я и сказала, что я нагулялась. Ловелас бутербродный! © dianasmetana / Pikabu
- Мужчина пригласил меня в дорогой ресторан, и я, чтобы не заставлять его платить много, сделала скромный заказ. Ждем, и тут он начинает при мне отчаянно флиртовать с официанткой. Я говорю: «Что-то аппетит разыгрался». Он: «Ну, закажи еще что-нибудь». Я заказала самые дорогие блюда. Еле дождалась, когда их принесли, потому что флирт продолжался, а потом сказала, что мне нужно выйти. И уехала. Он потом что-то лепетал в свое оправдание, но я его заблокировала. © Larisa Gromova
Не, ну а чо?... И делать ничего не надо, и самой чайку с молоком высосать можно было, и посуда чистая. Одни плюсы же!...)))
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- Мы жили вместе, денег вечно не хватало. Как-то в город приехала наша любимая музыкальная группа, но билеты были очень дорогими. Наступает пятничный вечер, и он одевается, чтобы куда-то пойти. Я спрашиваю: «Ты куда?» Он: «Э-э, на концерт». Я в шоке: «Что? Мы же говорили об этом и решили, что не можем себе этого позволить!» А он: «Ну, мы не можем, но я-то могу». © SnooStrawberries620 / Reddit
- Я нашла сообщение, где он писал другу, что не видит будущего со мной. Мы были вместе 4 года, и он недавно убедил меня оставить высокооплачиваемую работу и переехать в маленький городок ради его карьеры. © florida_lmt / Reddit
- Было много моментов, которые мне не нравились, но кульминация наступила через 10 дней после родов, когда я восстанавливалась после экстренного кесарева сечения. Попросила своего мужчину принести мне кофе, но он ответил, что ему не по пути. Через час он пришел со стаканом кофе. Но оказалось, что он принес его для себя. Хотя он до этого сделал мне предложение, в тот момент я поняла, что я для него — пустое место. © Alone-Art-586 / Reddit
- Знакомая увидела в телефоне мужа сообщения от любовницы. Спрашивает: «Ты мне изменяешь?» Он выхватывает телефон, кидает в закипающий чайник и орет: «Ты теперь ничего не докажешь!» Очень удивлялся, что она ушла от него. © ecoeka / Pikabu
- Я работала официанткой, и моя смена была как раз в День влюбленных. Парень, с которым я только начала встречаться, хотел пойти куда-нибудь, но я сказала ему, что буду занята и нам придется перенести празднование на другой день. И тогда он пригласил на свидание другую девушку. Они пришли и уселись за столик, который я обслуживала. Он провел весь вечер, ставя свою спутницу в неловкое положение и пытаясь вызвать у меня ревность. Излишне говорить, что после этого мы расстались. © venustas / Reddit
- Я обслуживала столик, где парень хотел сделать предложение своей девушке. Он забронировал столик за 2 месяца, у нас все было наготове — и воздушные шары, и бенгальские огни. Во время десерта он опустился на одно колено и произнес речь о своей любви к ней. Она сказала «нет», положила кольцо в сумку, доела десерт и ушла. Наш менеджер не взял платы с бедного парня. © _lilliput_ / Reddit
- Она пришла на свидание с четырьмя подругами и сказала им, чтобы они не волновались, «денежный мешок платит». Очевидно, «денежным мешком» был я. Они заказали тонны еды и напитков. Я вышел якобы в туалет и ушел. И не ответил на десятки гневных сообщений, которые получил за следующие несколько часов. © ImprovementFar5054 / Reddit
- Переписывались с парнем пару недель и решили встретиться. Назначили место и время. По дороге я попала в пробку и написала, что опоздаю на несколько минут. Припарковалась, выхожу. Он смотрит на часы и заявляет: «Ты опоздала на 10 минут, так что пока». И просто уходит. Я расхохоталась, это было просто нелепо! Через пару лет я случайно встретила его, и он все-таки извинился. © vaneenhan / Reddit
- Познакомился с девушкой, договорились о свидании. Она хотела устроить что-то вроде пикника. Я потратил целый час на то, чтобы красиво накрыть стол: красивая скатерть, вкусная еда, и даже свечи и подушки, чтобы ей было удобно сидеть. Я изо всех сил старался произвести впечаптление. Она опоздала и из нее было слова не вытянуть. Она также не притронулась к еде. Я спросил, все ли в порядке. Она помялась и ответила, что для первого свидания это перебор и похоже, что я совсем в отчаянии. Тогда я сказал: «Ну, если ты не собираешься есть, то я точно буду!» Рядом с нами сидела какая-то парочка, и я пригласил их разделить со мной трапезу. Та девушка ушла через несколько минут, а с этой парой мы уже лет 10 дружим. © MonkeyManJohannon / Reddit
- Мы с бывшей девушкой съезжали из общей квартиры после разрыва отношений. Собирали вещи, и она критиковала мой план переехать на время к коллеге, так как других вариантов у меня не было. Я глубоко вздохнул и рассмеялся. Она спросила: «Почему ты смеешься?» А я ответил: «Потому что это последний раз, когда я это слушаю. Ты больше никогда не сможешь критиковать то, что я делаю!» Это было действительно прекрасное чувство! © _TakeMyUpvote_ / Reddit
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