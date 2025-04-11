15 человек, чьи попытки устроить личную жизнь разбились о камни реальности

Встретить своего человека бывает ох как непросто. Иногда все становится ясно уже на первом свидании, а кто-то расстается, проведя некоторое время друг с другом. Но как бы там ни было, мы всегда верим, что все к лучшему, и что наша половинка где-то да и найдется. Те пользователи, которые все еще в поиске, поделились своими неординарными историями для нашей статьи. Рассказывайте и вы свои.