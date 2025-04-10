11 случаев, когда смекалочка сделала чей-то день
Истории
только что
Иногда логика говорит одно, а интуиция — совсем другое. В такие моменты на сцену выходит нестандартное мышление и творит настоящие чудеса. Когда кажется, что все пропало, именно креативный подход может превратить провал в триумф.
- Помню, в детстве играли в прятки во дворе и всегда выдумывали какие-то крутые места для того, чтобы спрятаться, где никто не найдет. А я, самая догадливая, села на самое видное место — горку на детской площадке. И что вы думаете? Меня полчаса искали, пока я сама не спустилась и не сказала, что вот она я. Детская находчивость и смекалка. © Подслушано / Ideer
- Ездила в языковую школу. Дверь в комнату открывалась с помощью магнитной карты, я свою карту забыла, а так как моя соседка свою держала в кармане с телефоном, то она размагнитилась и не работала. Тут включилась моя смекалка, я вспомнила учителя по физике, подумала «была не была» и потерла карточку о волосы. О, чудо, дверь открылась! Лицо моей соседки нужно было видеть, она потом еще долго на меня косилась. © Подслушано / Ideer
- Работаю бухгалтером в строительной компании. Просматриваю расходы бригады и вдруг вижу чек на дорогущую подушку! Вызываю на ковер инженера. А он на голубом глазу заявляет, что это для работы: «Ты ведь знаешь, какие у нас бетономешалки. Огромные, громкие. Так вот, одна из них начала издавать такой свист, что даже через наушники слышно. Ребята жаловались, что уши болят. А пока мы ждали механика, решили временно „заглушить“ этот свист. Купили подушку, засунули ее туда, где источник шума, и вуаля! Свист пропал, и работать стало комфортнее». Я долго смеялся. Но, разумеется, списали чек на «расходы на техническое обслуживание». © СИТУАЦИЯ / VK
- Моя мать поступала в колледж в Великобритании учиться на преподавателя музыки. К тому времени ее английский был очень хорош, но, чтобы не провалить вступительные экзамены, она притворилась, что говорит гораздо хуже, чем на самом деле, и спросила экзаменатора, может ли она взять с собой словарь. Тот пролистал его, увидел, что шпаргалок нет, и разрешил. Но экзаменатор не подозревал, что на полях книги моя мама сделала шпаргалки по именам всех композиторов в алфавитном порядке на нужных страницах, причем почерк был таким мелким, что при беглом просмотре книги его было не разглядеть. © Danny Kodicek / Quora
- Сидели как-то с группой приятелей в ресторане в другой стране. А мы как раз учили русский язык. Официанткой была молодая красивая блондинка. Мы, не стесняясь, на русском обсуждали ее очевидные прелести и качества. И когда мы уходили, она на чистом русском выдала: «Спасибо. До свидания». Вы когда-нибудь видели, как 5 парней пытаются одновременно пройти через вращающуюся дверь? Оказалось, ее отец был одним из наших учителей. Упс! © Arlen Alexander / Quora
- Отучала ребенка от соски, искала подсказки на форумах. И тут один папаша поделился своим опытом. Все офигели от того, как креативно он решил проблему. Мужичок рассказал, что когда пришло время, он прибил соску к дверному косяку. На уровне лица ребенка. Ну, то есть, подойти и пососать соску можно, но с собой взять — никак. Ребенок был изумлен. И некоторое время действительно стоял лицом к косяку и наслаждался сосанием. Но ведь его ждали и другие интересные дела. Приходилось бросать соску и идти изучать мир дальше. Иногда он снова вспоминал про соску и подбегал пососать, но все реже и реже. Так и бросил. Помню, тогда было много комментариев. Всех насмешил и рассказ, и ситуация. © Екатерина Екатерина / Dzen
- Мой брат встречался с девушкой, чья семья переехала из Венгрии в начале 50-х, когда она была еще младенцем. Ей нравилось одеваться эклектично. Однажды мы стояли на кассе в продуктовом магазине, рядом с нами были две женщины, которые смотрели на мою спутницу и обсуждали что-то на своем языке. Оказалось, пожилые леди были венгерками, и она понимала каждое их слово. А дамы критиковали то, как моя спутница была одета. она же просто улыбалась, а затем повернулась к ним и вежливо пожелала приятного дня на венгерском языке. Реакция этих женщин была бесценна! © Connie Stephens / Quora
- Была в гостях у одной семьи. В семье воспитывались 2 сестренки. У одной из них был накануне день рождения и ей надарили разных подарков. Среди них — яркая книга. Ну и именинница никак не хотела делиться этой книгой со своей сестренкой. Была прямо истерика! Пришла я к шапочному разбору. Сестры ревут, бабушка их отчитывает. Мне, как арбитру, предложили прочесть нотацию о том, как плохо быть жадиной. Что делать? Соглашаюсь с именинницей. Она права. Это ее книга. Бабушка в недоумении — я поддержала жадину! А я прохожу в комнату. Усаживаю девочку и даю ей в руки эту книгу, чтобы она ее охраняла (именно в руки). Потом дала портфель в руки: «Тоже твой, вдруг кто возьмет!» Некоторые игрушки, подушку — девочка еле уже все это удерживала. Она хотела положить, но нет, нельзя! Как только она положит — ее вещи могут забрать и посмотреть! В туалет? Нет только со своими вещами! Заберут посмотреть! Хватило ее минут на 10 и девочка без нравоучений, сама, поняла, когда надо сказать «мое», а когда и поделиться. © Tatyana Arslangareeva / Dzen
- Дочке прислали резиновые сапожки. Желтые, красивые. Лето, жара, дождя не было давно. Дочь требует сапоги гулять. Я ей, мол, как только будет дождь, сразу дам. Убегает во двор. А минут через 5 прибегает с криком: «Давай скорее сапоги — лужу нашла!» © Яна Панова / Dzen
- Чтобы не забывать на работу свой обед из дома, я просто кладу ключи/рабочий пропуск в холодильник вместе с обедом. Работает всегда. © torakwho / Reddit
- Мой покойный муж как-то подростком пошел в небольшой продуктовый магазинчик по соседству, чтобы купить буханку ржаного хлеба. Жена владельца магазина поговорила со своим мужем по-немецки и велела ему отдать молодому человеку вчерашний хлеб. Само собой, они и не подозревали, что мой муж говорил по-немецки. Ну, он и сказал мужчине: «Я бы хотел свежий хлеб, пожалуйста». Мужичок аж заикаться начал и продал моему мужу свежайшую булку. © Sandy Levin / Quora
Еще больше историй о том, как смекалка выручает в любых ситуациях:
Фото на превью freepik / Freepik
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